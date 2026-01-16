Már megszokhattuk, hogy az idősebbek generációk (mint például a boomerek) teljesen másképp látják a modern élet kihívásait, mint a fiatalabb generációk. Ezúttal a megcsalásról készült egy tanulmány, amely ismét éket vert a generációk közé. Szerinted mi számít megcsalásnak?

Mi számít megcsalásnak? A mesterséges intelligenciával való beszélgetés már az?

Forrás: Getty Images

A 60 év felettiek 50 százaléka szerint a mesterséges intelligenciával folytatott viszony nem megcsalás, míg a 18-29 évesek 56%-a szerint ez érzelmi megcsalás.

Több mint a fele azoknak, akik mesterséges intelligenciával létesítenek romantikus kapcsolatot, már meglévő, emberi párkapcsolatban élnek.

A kapcsolatok a flörtöléstől a teljes elköteleződésig terjednek.

Szerinted mi a határ? Mi számít megcsalásnak?

Mi számít megcsalásnak? Boomerek vs. zoomerek

A fiatalabb generációk – millenniumiak és Z generáció – szerint, egy titkolt beszélgetés a mesterséges intelligenciával már megcsalásnak számít. Mivel ezek a generációk már a digitális világban nőttek fel, ezért számukra az online intimitás ugyanolyan valós érzelmi viszonyulás, mint a hagyományos, fizikai kapcsolat. Szerintük a titkolózás miatt a ChatGPT-vel és a hasonló MI-alapú szoftverekkel kialakult kötődés is hasonló a hagyományos hűtlenséghez.

Az idősebb generációk (avagy a boomerek) úgy látják, hogy a mesterséges intelligenciával folytatott kapcsolatok alapvetően különböznek a valódi emberi viszonyulásoktól. Mivel előbbiből hiányzik a fizikai jelenlét, az érzelmi kölcsönösség és a közös életből adódó kockázatok. A 60 év felettiek 50 százaléka szerint a mesterséges intelligenciával folytatott viszony nem megcsalás, míg a 18-29 évesek 56%-a szerint ez érzelmi megcsalás – számolt be a siliconcanals.com a generációs különbségekről. Érdekesség, hogy több mint a fele azoknak, akik mesterséges intelligenciával létesítenek romantikus kapcsolatot,párkapcsolatban élnek egy másik emberrel.

Meglepő tény a boldog párokról

Az MI-románcot folytatók többsége különös módon már sikeres emberi párkapcsolatokban él. A mesterséges intelligencia lehetőséget ad a biztonságos kísérletezésre, fantáziák kipróbálására és a feltétel nélküli figyelem élvezetére. Ugyanakkor szakértők szerint a túlzott MI-használat torzíthatja az emberi kapcsolatokkal szembeni elvárásokat és ösztönözheti a konfliktusokat.