Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
generációs különbség boomerek zoomer megcsalás
Simon Benedek
2026.01.16.
A boomerek és zoomerek közötti generációs különbségek újabb témában mutatnak megosztottságot. Egy tanulmányból kiderült, hogy a boomerek szerint a mesterséges intelligenciával folytatott kapcsolat nem számít megcsalásnak. A zoomerek egészen másképp gondolják. Szerinted mi számít megcsalásnak?

Már megszokhattuk, hogy az idősebbek generációk (mint például a boomerek) teljesen másképp látják a modern élet kihívásait, mint a fiatalabb generációk. Ezúttal a megcsalásról készült egy tanulmány, amely ismét éket vert a generációk közé. Szerinted mi számít megcsalásnak?

Mi számít megcsalásnak? Egy nő a telefonjával beszélget és szív ikonokat kap vissza.
Mi számít megcsalásnak? A mesterséges intelligenciával való beszélgetés már az?
Forrás:  Getty Images
  • A 60 év felettiek 50 százaléka szerint a mesterséges intelligenciával folytatott viszony nem megcsalás, míg a 18-29 évesek 56%-a szerint ez érzelmi megcsalás.
  • Több mint a fele azoknak, akik mesterséges intelligenciával létesítenek romantikus kapcsolatot, már meglévő, emberi párkapcsolatban élnek.
  • A kapcsolatok a flörtöléstől a teljes elköteleződésig terjednek.
  • Szerinted mi a határ? Mi számít megcsalásnak?

Mi számít megcsalásnak? Boomerek vs. zoomerek

A fiatalabb generációk – millenniumiak és Z generáció – szerint, egy titkolt beszélgetés a mesterséges intelligenciával már megcsalásnak számít. Mivel ezek a generációk már a digitális világban nőttek fel, ezért számukra az online intimitás ugyanolyan valós érzelmi viszonyulás, mint a hagyományos, fizikai kapcsolat. Szerintük a titkolózás miatt a ChatGPT-vel és a hasonló MI-alapú szoftverekkel kialakult kötődés is hasonló a hagyományos hűtlenséghez.

Az idősebb generációk (avagy a boomerek) úgy látják, hogy a mesterséges intelligenciával folytatott kapcsolatok alapvetően különböznek a valódi emberi viszonyulásoktól. Mivel előbbiből hiányzik a fizikai jelenlét, az érzelmi kölcsönösség és a közös életből adódó kockázatok. A 60 év felettiek 50 százaléka szerint a mesterséges intelligenciával folytatott viszony nem megcsalás, míg a 18-29 évesek 56%-a szerint ez érzelmi megcsalás – számolt be a siliconcanals.com a generációs különbségekről. Érdekesség, hogy több mint a fele azoknak, akik mesterséges intelligenciával létesítenek romantikus kapcsolatot,párkapcsolatban élnek egy másik emberrel.

Meglepő tény a boldog párokról

Az MI-románcot folytatók többsége különös módon már sikeres emberi párkapcsolatokban él. A mesterséges intelligencia lehetőséget ad a biztonságos kísérletezésre, fantáziák kipróbálására és a feltétel nélküli figyelem élvezetére. Ugyanakkor szakértők szerint a túlzott MI-használat torzíthatja az emberi kapcsolatokkal szembeni elvárásokat és ösztönözheti a konfliktusokat.

A terapeuták szerint az MI-románc lehet ártalmatlan dolog is, de egyeseknél valódi érzelmi függőséghez vezethet. A legfontosabb, hogy a párkapcsolatokban őszinte beszélgetés történjen arról, mi számít megcsalásnak, hiszen ami az egyik félnek talán ártalmatlan, az a másiknak lehet, hogy félrelépésnek számít. A boomerek számára egy beszélgetés a mesterséges intelligenciával inkább olvasáshoz vagy filmnézéshez hasonló cselekedet, mint megcsalás. A középkorúak (45-60 év) viszont gyakran azt mondják, hogy ez „megcsalás, de elfogadható” kategória. Eközben a Z generációsok között az is előfordul, hogy érzelmi megcsalásnak minősítik a mesterséges intelligenciával való kapcsolatot

Ezek is érdekelhetnek a megcsalással kapcsolatban:

4+1 intő jel, ami arra utal, hogy a pasid újra meg fog csalni

Vannak olyan viselkedési jelek, amelyek arról árulkodhatnak, hogy egy férfi hajlamos lehet újra és újra félrelépni. Cikkünkből kiderül, mi segíthet abban, hogy megcsalás után a párkapcsolat és bizalom helyreálljon.

Megcsaltak? Ezt az 5 dolgot kell megtenned, hogy ne omolj össze

Ha már megtörtént a megcsalás, akkor az első sokk után érdemes higgadt fejjel is átgondolni a történteket. Mielőtt döntesz, érdemes a következő tanácsokat is megfogadnod!

Titkos utazásból rémálom: így buktatta le férjét a megcsalt feleség a reptéren - VIDEÓ

A bosszú hidegen tálalva a legjobb. Egy férfi nem sejtette, megcsalása ténye milyen kegyetlen megtorlást von maga után: titkos utazásán szeretőjével nem csak a bőröndje várta a reptéren.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu