Podcast alváshoz? Nyugi, nem vagy pszichopata, ha sorozatgyilkosokra alszol el

Sokan szeretik hangoztatni, hogy az az egészséges, ha síri csendben alszunk, ám kiderült, hogy milliók agya egyszerűen túl hangos ahhoz, hogy csak úgy lekapcsolják. Ott fekszel a sötétben, és ahelyett, hogy pihennél, már a holnapi teendők miatt stresszelsz? Nem vagy egyedül! Valószínűleg pont ezért van az, hogy a podcast-hallgatók jelentős része kifejezetten altatóként használja kedvenc bűnügyi műsorait. Egy kutatás feltárta, hogy miért előnyös a podcast elalváshoz.

Podcast elalváshoz? A legjobb választás a bűnügyi sztori.

Forrás: Shutterstock

Podcast elalváshoz: miért pont a bűnügyi műsorok a legnépszerűbbek?

Sokan értetlenül állnak a tény előtt, hogy miért van az, hogy valaki sorozatgyilkosokról szóló epizódokat használ altatónak. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a magyarázat a pszichológiában jól ismert kontraszt-biztonság jelenségében rejlik: „A hallgató tudatalattija azt az üzenetet kapja, hogy bármilyen borzalmas dolgok történnek is a világban, én most biztonságban, a meleg ágyamban vagyok”.

De nem feltétlenül maga a tartalom nyugtat, hanem az, ahogyan fogyasztjuk. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint: „A podcasthallgatás során nem feltétlenül a tartalom, hanem a történetmesélés folyamata az, ami oldja a feszültséget. A narrátor megnyugtató hangszíne és a történet jól felépített íve biztonságérzetet ad a hallgatónak. Megnyugtat minket a tudat, hogy a végén elkapták a gyilkost. Két dolog is történik ilyenkor párhuzamosan: mivel külső szemlélőként, egy kontrollált környezetben, adott esetben az ágyban, párnák között éljük át az eseményeket ez paradox módon erősíti a biztonságérzetünket, miközben, anélkül vonhatunk le tanulságokat és tanulhatunk a történetekből, hogy a helyzet közvetlen stressz hatása alá kerülnénk”.

A „fehér zaj” pszichológiája

Az alváskutatók szerint a podcast egyfajta „strukturált zajként” működik. A Sleep Foundation tanulmányai rámutatnak, hogy az emberi agy számára a teljes csend néha fenyegetőbb, mint a kontrollált háttérzaj. Csendben ugyanis hajlamos visszajátszani a negatív élményeket és ezzel újra átélni a kellemetlen szituációkat. A podcast vagy a bekapcsolt tévé ezt az öngerjesztő folyamatot szakítja meg: a beszédhang lefoglalja az agy verbális feldolgozó központját, így nem marad kapacitásunk az életünk negatív aspektusain őrlődni.