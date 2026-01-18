Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 18., vasárnap

Podcast alváshoz? Nyugi, nem vagy pszichopata, ha sorozatgyilkosokra alszol el

A gyilkosos podcast növeli a biztonságérzetet.
Shutterstock - PeopleImages
tudomány mese alvás bűnözés
Pópity Balázs
2026.01.18.
Van, akinek a csend egyenes utat jelent a szorongáshoz. Ilyenkor jön jól egy bűntényekről szóló podcast elalváshoz, ami segít kiengedni a gőzt és nővelni a biztonságérzted. Nem kell ehhez pszichopatának lenni, egy kutatás szerint nők milliói vannak ezzel ugyanígy.

Sokan szeretik hangoztatni, hogy az az egészséges, ha síri csendben alszunk, ám kiderült, hogy milliók agya egyszerűen túl hangos ahhoz, hogy csak úgy lekapcsolják. Ott fekszel a sötétben, és ahelyett, hogy pihennél, már a holnapi teendők miatt stresszelsz? Nem vagy egyedül! Valószínűleg pont ezért van az, hogy a podcast-hallgatók jelentős része kifejezetten altatóként használja kedvenc bűnügyi műsorait. Egy kutatás feltárta, hogy miért előnyös a podcast elalváshoz.

Fiatal lány megtalálta a módját, hogy elcsendesítse az elméjét és békében szundikáljon: bűnügyi podcast elalváshoz.
Podcast elalváshoz? A legjobb választás a bűnügyi sztori.
Forrás: Shutterstock

 

A nők által legkedveltebb stresszlevezető: bűnügyi podcast elalváshoz

  • Fehér zaj
  • A bűnügyi podcast népszerűségének okai
  • A kutatás eredményei
  • A pszichológus megmondja a választ
  • Az ok, amiért működik nőknél

Podcast elalváshoz: miért pont a bűnügyi műsorok a legnépszerűbbek?

Sokan értetlenül állnak a tény előtt, hogy miért van az, hogy valaki sorozatgyilkosokról szóló epizódokat használ altatónak. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a magyarázat a pszichológiában jól ismert kontraszt-biztonság jelenségében rejlik: „A hallgató tudatalattija azt az üzenetet kapja, hogy bármilyen borzalmas dolgok történnek is a világban, én most biztonságban, a meleg ágyamban vagyok”.

De nem feltétlenül maga a tartalom nyugtat, hanem az, ahogyan fogyasztjuk. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint: „A podcasthallgatás során nem feltétlenül a tartalom, hanem a történetmesélés folyamata az, ami oldja a feszültséget. A narrátor megnyugtató hangszíne és a történet jól felépített íve biztonságérzetet ad a hallgatónak. Megnyugtat minket a tudat, hogy a végén elkapták a gyilkost. Két dolog is történik ilyenkor párhuzamosan: mivel külső szemlélőként, egy kontrollált környezetben, adott esetben az ágyban, párnák között éljük át az eseményeket ez paradox módon erősíti a biztonságérzetünket, miközben, anélkül vonhatunk le tanulságokat és tanulhatunk a történetekből, hogy a helyzet közvetlen stressz hatása alá kerülnénk”.

A „fehér zaj” pszichológiája

Az alváskutatók szerint a podcast egyfajta „strukturált zajként” működik. A Sleep Foundation tanulmányai rámutatnak, hogy az emberi agy számára a teljes csend néha fenyegetőbb, mint a kontrollált háttérzaj. Csendben ugyanis hajlamos visszajátszani a negatív élményeket és ezzel újra átélni a kellemetlen szituációkat. A podcast vagy a bekapcsolt tévé ezt az öngerjesztő folyamatot szakítja meg: a beszédhang lefoglalja az agy verbális feldolgozó központját, így nem marad kapacitásunk az életünk negatív aspektusain őrlődni.

Miért hat jobban a nőkre, mint a férfiakra?

Bár az alvás előtti podcastfüggőség mindkét nemnél jelen van, a kutatók szerint a nők sokkal nagyobb arányban választják esti mesének a bűnügyi történeteket, ennek oka pedig társadalmi és pszichológiai eltérésekben keresendő.

A nők biológiailag és társadalmilag is érzékenyebbek a veszélyre

A bűnügyi történetek hallgatása közben az agyuk öntudatlanul is forgatókönyveket gyárt: „Mit tennék ebben a helyzetben? Hogyan kerülhetném el ezt a csapdát?”. Ez a tudás teremti meg a biztonságérzetet. Amíg a férfiak gyakran csak egy izgalmas sztorit látnak benne, a nők számára ez olyasmi, mint a számítógép vírusirtóján a biztonsági frissítés.

A nők jobban bevonódnak érzelmileg

A nők átlagosan magasabb érzelmi intelligenciával rendelkeznek a férfiakhoz képest, ami lehetővé teszi, hogy mélyebben kapcsolódjanak az áldozatokhoz vagy a történet érzelmi szálaihoz. Ez a fokozott figyelem jobban leköti az agyi kapacitást, így hatékonyabban szorítja ki a negatív gondolatokat.

A női agy gyorsabban dolgozza fel az érzelmeket

Míg a férfiak gyakran fizikai aktivitással vezetik le a feszültséget, a nők hajlamosabbak a verbális és érzelmi feldolgozásra.

Makai Gábor szerint ez a különbség is visszavezethető a belső hiányállapotokra

„A nők gyakran több érzelmi terhet cipelnek a mindennapokban, így számukra a külső kontrollált zaj – mint egy podcast – elengedhetetlen mankóvá válhat az elcsendesedéshez. De fontos, hogy ne ez legyen az egyetlen eszköz a kezükben” – fogalmazott a pszichológus.

Szóval, ha ma este is egy bűnügyi krónikára alszol el, nyugi: nem ment el az eszed és nem vagy pszichopata. De néha, mielőtt megnyomnád a lejátszás gombot, kérdezd meg magadtól: mi az, ami elől menekülsz? Lehet, hogy egyszer-egyszer érdemesebb a csendet választani – még ha elsőre ijesztőbb is, mint egy sorozatgyilkos.

