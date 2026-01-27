Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 27., kedd Angelika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tészta

Emberek milliói döbbentek rá a TikTokon: eddig rosszul használták a tésztaszűrőt

Shutterstock - Arthur Bargan
tészta tésztafőzés titka főzési praktika
Majoros Mirtill
2026.01.27.
Rengeteg ember meglepődött, amikor a minap a TikTokon kellett megtudniuk, hogy valójában mindenki rosszul használja a tésztaszűrőt. Milliók életét könnyíti meg, hogy rájött, hogyan kellene valójában.

Ki gondolta volna, hogy egy teljesen hétköznapi konyhai eszköz ekkora meglepetést tartogat? A tésztaszűrő viszonylag egyszerű feladatot lát el: leszűrni a kifőtt tésztát, majd visszaborítani a fazékba. A TikTokon azonban egyre több videó bizonyítja, hogy sokkal több lehetőség rejlik ebben a konyhai eszközben.

A tésztaszűrő többet tud, mint hinnénk.
A tésztaszűrő többet tud, mint hinnénk. 
Forrás: Shutterstock

A tésztaszűrő nem csak egy dologra jó

  • A legtöbben a konyhai eszközöket csak az eredeti funkciójukra használják. 
  • A tésztaszűrő sokak szerint csak a tészta leszűrésére jó, de ez tévedés. 
  • A TikTokon kiderült, milyen extra funkciói vannak a szűrőnek. 

Mit tud még a tésztaszűrő azon túl, hogy vizestől beleöntjük a tésztát? 

A legnagyobb felismerés az volt, hogy nem feltétlenül a tésztát kell a szűrőbe önteni. A módszer lényege, hogy a szűrőt a fazék tetejére teszed, enyhén megdöntöd az edényt, és hagyod, hogy a víz kifolyjon, miközben a tészta bent marad. Így nem kell nehéz, forró fazekat emelgetni, nem fröccsen szét a víz, és kisebb az esélye annak is, hogy a tészta a mosogatóban landol.

Ez a technika főleg akkor jön jól, amikor nagyobb mennyiséget főzöl, vagy amikor már fáradt vagy, és nincs kedved külön edényeket elővenni. Sokak szerint nemcsak kényelmesebb, hanem gyorsabb is, hiszen egy mozdulattal megvan az egész folyamat. Ráadásul a mosogatnivaló is kevesebb, ami egy hosszú nap végén különösen jól jön.

Sokan nem gondoltak erre a módszerre

A TikTokon rengetegen írják, hogy évekig, sőt évtizedekig rosszul használták a tésztaszűrőt, és soha nem jutott eszükbe ez az egyszerű megoldás. A kommentek tele vannak meglepett reakciókkal és olyan mondatokkal, hogy most megváltozott az életük, legalábbis a konyhában. Ez persze túlzásnak hangzik, de az biztos, hogy egy ilyen apró trükk sok bosszúságtól megkímélhet.

Fontos azonban odafigyelni a biztonságra. A szűrőt mindig stabilan kell tartani és érdemes kesztyűt vagy konyharuhát használni, nehogy megcsússzon a fazék. Ha műanyag szűrőt használsz, figyelj arra is, hogy hőálló legyen, mert a forró gőz kárt tehet benne.

@handamami #duett @homewithbrandie közreműködésével #fozes #teszta #szuro #szűrő #anyasag #etel ♬ TOO YOUNG - Natt Webb

Ha nemcsak a tésztaszűrőtrükköt próbálnád ki, olvass még konyhai témákban: 

Ezeket az ételeket azonnal tedd tiltólistára: hajhullást okoznak

Ha hajmosás és fésülködés után néhány hajszálad a padlón landol, ne pánikolj, mert ez normális. Ha viszont a hajhullás nagyobb méretet ölt, és úgy érzed, lassan több marad a padlón, mint a fejeden, igenis kezdj el pánikolni.

Így varázsolj könnyedén ünnepi fogásokat az asztalra: mutatjuk, hogyan segít a SPAR a bevásárlásban

Kezdődik az év végi hajrá: ilyenkor készülnek a legfinomabb főételek, és a legkiválóbb karácsonyi desszertek. A SPAR polcain pedig minden alapanyagot megtalálhatsz a tökéletes ünnepi fogásokhoz.

A sós bejgli újragondolva: krémes, fűszeres és kolbászos

Szereted a sós, pikáns ízeket? Akkor a kolbászos bejgli lehet az idei ünnep nagy kedvence.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu