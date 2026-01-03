Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
red flag

Kedvesnek tűnnek, de igazából nem becsülnek – 5 viselkedéstípus, amely felfedi, ha nem tisztelnek

Getty Images - Tim Robberts
red flag viselkedés tisztelet
Bába Dorottya
2026.01.03.
Egyes emberek kedvesnek tűnő gesztusokkal láncolnak magukhoz. Bizonyos viselkedésformák azonban nem a tisztelet, hanem annak hiányát jelzik. Ha az alábbiakat tapasztalod, ne legyenek kétségeid: ha annak tűnik is, valójában nem a tisztelet jeleivel, hanem tiszteletlenséggel állsz szemben.

Minden kapcsolatban elvárható az alapvető tisztelet, ám ez bizonyos emberek számára nem egyértelmű. Kétértelmű gesztusaik, szokásaik, amelyek elsőre kedvességnek tűnhetnek, valójában kicsit sem a tisztelet jelei, sőt, mélységes tiszteletlenségről árulkodnak. 

Szokások, amik nem a tisztelet jelei
Bizonyos gesztusok valójában nem a tisztelet jelei, hanem a megvetésé.
Forrás:  Getty Images

5 szokás, ami a tisztelet jeleitől távolabb már nem is állhatna

Aki így viselkedik veled, nem érdemli meg a bizalmadat.

1. Mindent túlelemez, kritizál

Az építő jellegű kritika hasznos lehet, ráadásul még a kapcsolatokat is megerősíti, mivel az együttműködés, segítség szándékával van megfogalmazva, így akár elismerésként is felfogható. Azonban, aki még a kákán is csomót keres, a legapróbb részletekbe, minden egyes döntésedbe beleköt, abban egy szemernyi tisztelet sincs irántad. Kritikája nem a segítő szándékról, hanem a tekintély fenntartásáról szól, ennek tárgya az ételtől kezdvea  művészeti projektig bármi lehet. Még akkor is véleményt mond, ha nem feltétlen szakértője a témának.

Amikor azt tapasztalod, hogy valaki módszeresen megkérdőjelezi eredményeidet, valójában mélységesen lenéz.

2. Csípős bókokkal bombáz

„Ez most szokatlanul finomra sikerült.”Te más vagy, mint a többiek.” Az ilyen és ehhez hasonló bókok elsőre kedves gesztusnak tűnhetnek, de közelebbről szemlélve igazi intő jelek. Nem megbecsülés, hanem lealacsonyítás sugárzik a sorokból. Aki ilyen leereszkedően dicsér, annak eleve alacsony elvárásai vannak veled szemben. Ahol valódi tisztelet van, ott az elismerés kíváncsiságot, örömöt és törődést tükröz.

3. Kéretlen tanácsokat ad, tukmálja a segítségét

Természetes, hogy  bonyolult élethelyzetekben igényeljük a barátaink tanácsait, hiszen ki ismerne jobban, mint ők? Igen ám, csakhogy vannak emberek, akik akkor is tanácsokkal bombáznak, ha nem kérted. Ez arról árulkodik, hogy a másik  jobbnak hiszi magát nálad, ami hatalmas red flag. Ennél eggyel messzebb megy az, aki a tanácsok mellett állandóan segíteni akar, még akkor is, amikor egyáltalán nem szorulsz rá.

Ha valaki mindenáron segíteni akar neked – akár a beleegyezésed nélkül is –, az kizárólag a kontrollról és saját egójának legyezgetéséről szól, miközben a cselekvőképességedet is megkérdőjelezi.

4. Állandóan a te kontódra poénkodik

A szoros barátság egyik jele az ugratás, feltéve, ha az kölcsönös. Óriási különbség van aközött, hogy valakivel együtt vagy rajta nevetünk. Ha állandóan rajtad csattan az ostor, és minden viccelődés után egyre kisebbnek érzed magad, akkor tiszteletlenséggel van dolgod. Amikor jelzed a másik felé a nemtetszésedet, ő a „csak vicceltem” univerzális kifogása mögé bújik, és annak rejtekéből csorbítja önbecsülésedet, míg végül az teljesen meg nem szűnik.

5. Az érzelmi segítő ölebjének tekint

Egy egészséges, alapvető tiszteletre épülő kapcsolat a kölcsönösségről szól. Ha egy barát, ismerős minden problémáját rád zúdítja, a bánatát a te válladon sírja ki, de eszébe sem jut megkérdezni, hogy vagy, akkor jószerivel az érzelmi segítő öleb szerepét töltöd be életében. Annyira hozzá van szokva az állandó pátyolgatáshoz, hogy teljesen természetes számára a segítséged, rád helyezi a felelősséget, mondván, te erősebb vagy. Amikor viszont te szorulnál segítségre, azonnal köddé válik.

Ha a fentieket tapasztalod, ne legyenek kétségeid: a kedves barát képében tetszelgő ismerősöd se nem kedves, se nem barátod.

Észre sem veszed és elhallgattatnak: 6 manipulációs technika, amit már rajtad is alkalmaztak

Az alábbi cikkben összefoglaltuk azokat a manipulációs technikákat, amelyekkel leleplezhető a befolyásolás!

6 lélekpusztító mondat, amit a Z generáció sosem fog mondani a gyerekeinek

Szüleink legjobb szándéka ellenére is előfordult, hogy olyat mondtak nekünk, amelyek mély és maradandó sebeket ejtettek a lelkünkön. A Z generáció ezt felismerte és végleg leszámol a romboló kijelentésekkel.

5 dolog, amire az igazi nő nemet mond

Egy tartós kapcsolathoz áldozatokra, kompromisszumokra és arra van szükség, hogy mindkét fél elfogadja, hogy vannak a másik életének olyan területei, amelyekbe nem szólhat bele, és vannak olyan jellemvonásai, amelyeken nem változtathat. Ám ez nem azt jelenti, hogy mindent el kell viselni, amit a másik tesz! Az igazi nő tudja, mikor kell nemet mondania.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu