Kedvesnek tűnnek, de igazából nem becsülnek – 5 viselkedéstípus, amely felfedi, ha nem tisztelnek

Minden kapcsolatban elvárható az alapvető tisztelet, ám ez bizonyos emberek számára nem egyértelmű. Kétértelmű gesztusaik, szokásaik, amelyek elsőre kedvességnek tűnhetnek, valójában kicsit sem a tisztelet jelei, sőt, mélységes tiszteletlenségről árulkodnak.

Bizonyos gesztusok valójában nem a tisztelet jelei, hanem a megvetésé.

Forrás: Getty Images

5 szokás, ami a tisztelet jeleitől távolabb már nem is állhatna

Aki így viselkedik veled, nem érdemli meg a bizalmadat.

1. Mindent túlelemez, kritizál

Az építő jellegű kritika hasznos lehet, ráadásul még a kapcsolatokat is megerősíti, mivel az együttműködés, segítség szándékával van megfogalmazva, így akár elismerésként is felfogható. Azonban, aki még a kákán is csomót keres, a legapróbb részletekbe, minden egyes döntésedbe beleköt, abban egy szemernyi tisztelet sincs irántad. Kritikája nem a segítő szándékról, hanem a tekintély fenntartásáról szól, ennek tárgya az ételtől kezdvea művészeti projektig bármi lehet. Még akkor is véleményt mond, ha nem feltétlen szakértője a témának.

Amikor azt tapasztalod, hogy valaki módszeresen megkérdőjelezi eredményeidet, valójában mélységesen lenéz.

2. Csípős bókokkal bombáz

„Ez most szokatlanul finomra sikerült.” „Te más vagy, mint a többiek.” Az ilyen és ehhez hasonló bókok elsőre kedves gesztusnak tűnhetnek, de közelebbről szemlélve igazi intő jelek. Nem megbecsülés, hanem lealacsonyítás sugárzik a sorokból. Aki ilyen leereszkedően dicsér, annak eleve alacsony elvárásai vannak veled szemben. Ahol valódi tisztelet van, ott az elismerés kíváncsiságot, örömöt és törődést tükröz.

3. Kéretlen tanácsokat ad, tukmálja a segítségét

Természetes, hogy bonyolult élethelyzetekben igényeljük a barátaink tanácsait, hiszen ki ismerne jobban, mint ők? Igen ám, csakhogy vannak emberek, akik akkor is tanácsokkal bombáznak, ha nem kérted. Ez arról árulkodik, hogy a másik jobbnak hiszi magát nálad, ami hatalmas red flag. Ennél eggyel messzebb megy az, aki a tanácsok mellett állandóan segíteni akar, még akkor is, amikor egyáltalán nem szorulsz rá.

Ha valaki mindenáron segíteni akar neked – akár a beleegyezésed nélkül is –, az kizárólag a kontrollról és saját egójának legyezgetéséről szól, miközben a cselekvőképességedet is megkérdőjelezi.

4. Állandóan a te kontódra poénkodik

A szoros barátság egyik jele az ugratás, feltéve, ha az kölcsönös. Óriási különbség van aközött, hogy valakivel együtt vagy rajta nevetünk. Ha állandóan rajtad csattan az ostor, és minden viccelődés után egyre kisebbnek érzed magad, akkor tiszteletlenséggel van dolgod. Amikor jelzed a másik felé a nemtetszésedet, ő a „csak vicceltem” univerzális kifogása mögé bújik, és annak rejtekéből csorbítja önbecsülésedet, míg végül az teljesen meg nem szűnik.