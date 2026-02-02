Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 2., hétfő Aida, Karolina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
frizuradivat

Leáldozóban a bob uralma? Egyértelműen a hosszú haj tarolt az idei Grammy-gálán

frizuradivat zenei kavalkád Grammy 2026 világsztárok Grammy-gála
Jónás Ágnes
2026.02.02.
Leáldozóban a rövid bob fazonok korszaka. Legalábbis, ha a Grammy 2026-os díjátadójának frizuráiból indulunk ki, akkor biztosan. A zene ünnepének éjszakáján Zara Larsson, Tyla és Cher is vízesésszerűen leomló hajzuhataggal hódított, de mások is egyértelműen jelezték: az extrém hosszú tincsek és a romantikus hullámok mellett teszik le a voksukat.

A Grammy 2026-os gálája is a zenei produkciókról szólt elsősorban, de természetesen a sztárok megjelenésére legalább annyian figyeltek, mint a kiosztott Grammy-díjakra. Hiszen a vörös szőnyeges felvonulásokon nemcsak hírességeket látunk, hanem a következő időszak divatját, és bizony a frizurák terén változás jön: a bob fénykora leáldozott.

Tyla a Grammy 2026-os díjátadóján.
Grammy 2026: Tyla, a dél-afrikai énekesnő szerint is menő a hosszú haj.
Forrás: Billboard

Frizuratrend a Grammy 2026-os díjátadóján

  • Leáldozott a népszerű bob frizurának? 
  • Hogyan használták ki a sztárok a hajkoronájukban rejlő lehetőségeket a 2026-os Grammy-gálán? 
  • Mutatjuk kedvenc frizuráinkat egyenesen a Grammy-díjátadóról.

Bár e nagyszabású rendezvény a zenei teljesítmények ünnepléséről szól, reflektorfényből bőven jutott a vörös szőnyegen vonuló sztárok luxusékszereire, ruhakölteményeire és a frizuráira is. Nagyon úgy tűnik, hogy a hölgyek elunták a precízen vágott bobot, legalábbis ezt jelzi a 2026-os Grammy-gála hajkorona-felhozatala. A korábban rendkívül népszerű log bob, rövid, illetve kócos bob a nagyszabású zenei eseményen csak nyomokban volt jelen – a sztárelőadók egyértelműen jelezték: immár a hosszú hajért dobog a szívük. 

Zara Larsson kiengedett sellőhajjal hódított a Grammy-gálán

Még azok az előadók is, akik látszólag rövidebb frizurával jelentek meg, valójában eltávolodtak a klasszikus bobtól. Sabrina Carpenter hosszú tincseit feltűzve viselte, hajának egy részét pedig lófarokba rendezte. A Grammy-gála leghipnotikusabb megjelenése kétségkívül Zara Larssoné volt – a svéd énekesnő szőke hajkoronája sellőhajként omlott le, és tökéletes összhangban állt aranysárga Germanier-szettjével. 

Zara Larsson énekesnő a 2026-os Grammy-díjátadó gálán hosszú hajjal. (
Zara Larsson hosszú haja a Grammy-díjátadón éppolyan csodás hullámokban omlott, mint a ruhakölteménye. 
Forrás: Getty Images North America

Tyla félig leengedett hosszú hajjal maga volt a romantika

Tyla Laura Seethal megjelenése is azt bizonyította, hogy a hosszú haj valójában sosem megy ki a divatból. Hosszú hajának egy részét hátul lágy hatású copfban viselte, egy-két hosszabb tincset pedig leengedett, hogy azok finoman keretezzék az arcát. 

Tyla a legjobb afrikai előadónak járó Grammy-díjat vehetteát, szintén a hosszú haj ejtette rabul a szívét.
Tyla frizurája maga volt a tökéletes természetesség.
Forrás: Getty Images North America

Laufey ősi-modern frizurával a kamerák előtt

Az izlandi-kínai származású énekesnő szintén hosszú hajjal vonult, és láthatóan nagyon élvezte ezt az ősi-modern nőies frizurát. 

Laufey a Grammy-díjátadó keretében.
Laufey láthatóan élvezte, hogy valami retróval is előrukkolhatott a vörös szőnyegen.
Forrás: WireImage

Doechii játékosan viselte

A hosszú haj egy játékosabb oldalát mutatta meg Doechii, aki fürtjeit hátul lófarokba rendezte és csattal tűzte meg. Az eredmény egyszerre trendi, ünnepélyes és sportos. Kiemelte a rapper-énekes finom vonásait és gyönyörű mosolyát. 

Doechii hosszú haját feltűzte a Grammy-díjátadó gálára.
Rövid, mégis hosszú haj − Doechii játékos frizurával  Grammy-díjátadón. 
Forrás: FilmMagic, Inc

Kelly Osbourne félúton a hosszú haj felé

Az Ozempic-királynő a Grammy-díjátadón is tündökölt: tökéletes alakkal pózolt a kamerák előtt és úgy tűnt, nagyon kényelmes számára ez a kifelé szárított vintage szőke frizura. 

Kelly Osbourne hosszabb hajjal jelent eg a Grammy-díjátadón
Kelly Osbourne-nak kifejezetten jól áll, hogy elkezdte növeszteni a haját.
Forrás: Billboard

Chernek nem volt új a nap alatt, ő ezúttal is hosszú hajjal jelent meg a grandiózus eseményen. Igaz, majdnem káoszba fulladt miatta a Grammy-gála, de elmondhatja magáról, hogy hajkoronája legalább fényes volt és egészséges.  

Ezek a cikkek is érdekelhetnek a Grammy-díjátadóval kapcsolatban: 

Sabrina Carpentert kisípolták a Grammy-gálán − Cenzúrázták az énekesnőt

Manchild című számát adta elő, amelynek szövege egyáltalán nem finomkodik a férfiakkal kapcsolatban.

Grammy 2026: több volt a karát, mint a dallam – Milliós gyémántokban tündököltek a sztárok a díjátadón

A Grammy 2026-os gáláján a káprázatos ruhaköltemények mellett különösen nagy hangsúlyt kaptak a luxusékszerek, amelyek főszereplője ezúttal egyértelműen a gyémánt volt.

Elegancia és időtlenség: ők a 2026-os Grammy-gála legjobban öltözött sztárjai

A 2026-os Grammy-gála a merészség és az időtlen elegancia tökéletes találkozását mutatta be.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu