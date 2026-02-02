Leáldozóban a bob uralma? Egyértelműen a hosszú haj tarolt az idei Grammy-gálán

A Grammy 2026-os gálája is a zenei produkciókról szólt elsősorban, de természetesen a sztárok megjelenésére legalább annyian figyeltek, mint a kiosztott Grammy-díjakra. Hiszen a vörös szőnyeges felvonulásokon nemcsak hírességeket látunk, hanem a következő időszak divatját, és bizony a frizurák terén változás jön: a bob fénykora leáldozott.

Grammy 2026: Tyla, a dél-afrikai énekesnő szerint is menő a hosszú haj.

Forrás: Billboard

Frizuratrend a Grammy 2026-os díjátadóján

Leáldozott a népszerű bob frizurának?

Hogyan használták ki a sztárok a hajkoronájukban rejlő lehetőségeket a 2026-os Grammy-gálán?

Mutatjuk kedvenc frizuráinkat egyenesen a Grammy-díjátadóról.

Bár e nagyszabású rendezvény a zenei teljesítmények ünnepléséről szól, reflektorfényből bőven jutott a vörös szőnyegen vonuló sztárok luxusékszereire, ruhakölteményeire és a frizuráira is. Nagyon úgy tűnik, hogy a hölgyek elunták a precízen vágott bobot, legalábbis ezt jelzi a 2026-os Grammy-gála hajkorona-felhozatala. A korábban rendkívül népszerű log bob, rövid, illetve kócos bob a nagyszabású zenei eseményen csak nyomokban volt jelen – a sztárelőadók egyértelműen jelezték: immár a hosszú hajért dobog a szívük.

Zara Larsson kiengedett sellőhajjal hódított a Grammy-gálán

Még azok az előadók is, akik látszólag rövidebb frizurával jelentek meg, valójában eltávolodtak a klasszikus bobtól. Sabrina Carpenter hosszú tincseit feltűzve viselte, hajának egy részét pedig lófarokba rendezte. A Grammy-gála leghipnotikusabb megjelenése kétségkívül Zara Larssoné volt – a svéd énekesnő szőke hajkoronája sellőhajként omlott le, és tökéletes összhangban állt aranysárga Germanier-szettjével.

Zara Larsson hosszú haja a Grammy-díjátadón éppolyan csodás hullámokban omlott, mint a ruhakölteménye.

Forrás: Getty Images North America

Tyla félig leengedett hosszú hajjal maga volt a romantika

Tyla Laura Seethal megjelenése is azt bizonyította, hogy a hosszú haj valójában sosem megy ki a divatból. Hosszú hajának egy részét hátul lágy hatású copfban viselte, egy-két hosszabb tincset pedig leengedett, hogy azok finoman keretezzék az arcát.

Tyla frizurája maga volt a tökéletes természetesség.

Forrás: Getty Images North America

Laufey ősi-modern frizurával a kamerák előtt

Az izlandi-kínai származású énekesnő szintén hosszú hajjal vonult, és láthatóan nagyon élvezte ezt az ősi-modern nőies frizurát.