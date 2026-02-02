Leáldozóban a bob uralma? Egyértelműen a hosszú haj tarolt az idei Grammy-gálán

A Grammy 2026-os gálája is a zenei produkciókról szólt elsősorban, de természetesen a sztárok megjelenésére legalább annyian figyeltek, mint a kiosztott Grammy-díjakra. Hiszen a vörös szőnyeges felvonulásokon nemcsak hírességeket látunk, hanem a következő időszak divatját, és bizony a frizurák terén változás jön: a bob fénykora leáldozott.
Frizuratrend a Grammy 2026-os díjátadóján
- Leáldozott a népszerű bob frizurának?
- Hogyan használták ki a sztárok a hajkoronájukban rejlő lehetőségeket a 2026-os Grammy-gálán?
- Mutatjuk kedvenc frizuráinkat egyenesen a Grammy-díjátadóról.
Bár e nagyszabású rendezvény a zenei teljesítmények ünnepléséről szól, reflektorfényből bőven jutott a vörös szőnyegen vonuló sztárok luxusékszereire, ruhakölteményeire és a frizuráira is. Nagyon úgy tűnik, hogy a hölgyek elunták a precízen vágott bobot, legalábbis ezt jelzi a 2026-os Grammy-gála hajkorona-felhozatala. A korábban rendkívül népszerű log bob, rövid, illetve kócos bob a nagyszabású zenei eseményen csak nyomokban volt jelen – a sztárelőadók egyértelműen jelezték: immár a hosszú hajért dobog a szívük.
Zara Larsson kiengedett sellőhajjal hódított a Grammy-gálán
Még azok az előadók is, akik látszólag rövidebb frizurával jelentek meg, valójában eltávolodtak a klasszikus bobtól. Sabrina Carpenter hosszú tincseit feltűzve viselte, hajának egy részét pedig lófarokba rendezte. A Grammy-gála leghipnotikusabb megjelenése kétségkívül Zara Larssoné volt – a svéd énekesnő szőke hajkoronája sellőhajként omlott le, és tökéletes összhangban állt aranysárga Germanier-szettjével.
Tyla félig leengedett hosszú hajjal maga volt a romantika
Tyla Laura Seethal megjelenése is azt bizonyította, hogy a hosszú haj valójában sosem megy ki a divatból. Hosszú hajának egy részét hátul lágy hatású copfban viselte, egy-két hosszabb tincset pedig leengedett, hogy azok finoman keretezzék az arcát.
Laufey ősi-modern frizurával a kamerák előtt
Az izlandi-kínai származású énekesnő szintén hosszú hajjal vonult, és láthatóan nagyon élvezte ezt az ősi-modern nőies frizurát.
Doechii játékosan viselte
A hosszú haj egy játékosabb oldalát mutatta meg Doechii, aki fürtjeit hátul lófarokba rendezte és csattal tűzte meg. Az eredmény egyszerre trendi, ünnepélyes és sportos. Kiemelte a rapper-énekes finom vonásait és gyönyörű mosolyát.
Kelly Osbourne félúton a hosszú haj felé
Az Ozempic-királynő a Grammy-díjátadón is tündökölt: tökéletes alakkal pózolt a kamerák előtt és úgy tűnt, nagyon kényelmes számára ez a kifelé szárított vintage szőke frizura.
Chernek nem volt új a nap alatt, ő ezúttal is hosszú hajjal jelent meg a grandiózus eseményen. Igaz, majdnem káoszba fulladt miatta a Grammy-gála, de elmondhatja magáról, hogy hajkoronája legalább fényes volt és egészséges.
