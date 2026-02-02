Úgy tudni, a The Voice énekesnőjét, Ifunanya Nwangenét egy mérges kígyó marta meg az otthonában. A halálhírt Sam C. Ezugwu, az Amemuso Choir zenei igazgatója tette közzé.

Meghalt a The Voice 26 éves énekesnője, Ifunanya Nwangene.

Forrás: Shutterstock

Fiatal és tehetséges volt a The Voice énekesnője

Ifunanya Nwangene a The Voice Nigeria versenyzője volt, és operai szopránja miatt vált közkedvelté. Nagy tervei voltak, három nappal a halála előtt tette közzé az Instagramon, hogy közös munkába fognak Tbrass zenésszel.

Nem tudták megmenteni az életét

Ifunanyát a kígyómarás után kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét. Úgy tudni, hogy beszélni már nem tudott, nehezen kapott levegőt, kézjelekkel próbált kommunikálni − írja a Mirror.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: