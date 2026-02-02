Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A The Voice énekesnője tragikus módon vesztette életét.

Úgy tudni, a The Voice énekesnőjét, Ifunanya Nwangenét egy mérges kígyó marta meg az otthonában. A halálhírt Sam C. Ezugwu, az Amemuso Choir zenei igazgatója tette közzé.

Meghalt a The Voice 26 éves énekesnője, Ifunanya Nwangene.
Forrás: Shutterstock

Fiatal és tehetséges volt a The Voice énekesnője

Ifunanya Nwangene a The Voice Nigeria versenyzője volt, és operai szopránja miatt vált közkedvelté. Nagy tervei voltak, három nappal a halála előtt tette közzé az Instagramon, hogy közös munkába fognak Tbrass zenésszel.

Nem tudták megmenteni az életét

Ifunanyát a kígyómarás után kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét. Úgy tudni, hogy beszélni már nem tudott, nehezen kapott levegőt, kézjelekkel próbált kommunikálni − írja a Mirror

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Miranda Priestly durvább, mint valaha: megjelent Az ördög Pradát visel 2 előzetese

Miranda Priestly és Andrea Sachs divatdiktátor párosa visszatér a filmvászonra! Megjelent Az ördög Pradát visel 2 első előzetese, és mi már most imádjuk!

Most már szinte biztos: Brooklyn Beckham botránykönyvet akar kiadni a családjáról

Harry herceg után a legidősebb Beckham fiú is arra készül, hogy egy memoárban nyilvánosságra hozza a családi konfliktusuk részleteit.

Nicola Peltz drámaian lefogyott: kiderült, mi áll a drasztikus átalakulás hátterében - Fotó

Brooklyn Beckham és a felesége egy romantikus nyaraláson vett részt a héten. A kiruccanáson készült fotókon jól látható, hogy Nicola Peltz csontsoványra fogyott az elmúlt hónapokban.

 

