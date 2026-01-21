2026 az új 2016 – Miért posztol most mindenki 10 évvel ezelőtti képeket a közösségi médiában?

Ha 2026 elején végiggörgeted a TikTokodat vagy egyéb közösségimédia-felületedet, az a benyomásod támadhat, hogy a világ mintha visszatekerte volna az időt, méghozzá pont tíz évvel. Nem, nem egy vírus támadta meg a telefonodat, hanem csak egy őrült rétegtrend, amit most mindenki monológként emleget: „2026 az új 2016.”
Nosztalgia, filterek és mentális csapdák: a „2026=2016”?
- TikTokon és Instagramon most az megy, hogy „2026 az új 2016” – nosztalgia, filterek és throwback videók mindenütt.
- A trend hangulatát idéző korabeli stílusok, és új divathullámok, mint a glitchy glam, 2026-ban is ott vannak a feedben.
- A közösségi média másik oldala: szelfidiszmorfia és testképzavar – nem csupán móka, komoly mentális probléma is lehet.
Ez a nosztalgiahullám valójában azt jelenti, hogy mindenhol a régi idők filterei, stílusai és dalai bukkannak fel. Az Instagram-féle túltelített, színes fotók, a Snapchat- kutya, vagy virágkorona-effektek és a tíz évvel ezelőtti mémek teljesen újratöltve. És persze nem maradhatnak el a 2016-os slágerek sem, amiket újra meg újra felhasználnak a videókban. Lásd Hailey Biebert, aki már január első hetében belevágott az új trendbe.
De miért ment ekkorát ez a trend?
A TikTokerek egy része azt mondja, azért, mert a régi net, még mielőtt az algoritmusok és a monetizáció teljesen átvették volna az uralmat, egyszerűbb, lazább és szórakoztatóbb volt. A gimnazista napokra emlékeztet, amikor még csak az számított, hogy megmaradt-e a tűz Snapchaten.
És ha már trendek: a „vissza a múltba” hangulat nem csak a feedben él. A divat is kapott egy kis „kaotikus retrót”. Például visszajött a glitchy glam stílus, amelyben minden szándékosan vibrál, a smink el van maszatolva és rikító színekben csillog a ruha. Olyan ez, mintha a 2010-es évek stílusideálja találkozott volna egy giccsparádéval.
De a közösségi platformok nosztalgiaparti oldala nem mindig olyan cukiskodó, mint hisszük
Ekkor lépett be a szótárunkba a szelfidiszmorfia fogalma is.
A közösségi médiából fakadó testképzavar, amely azt jelenti, hogy az emberek inkább a filterezett alteregójukat szeretik, mint a valós arcukat.
Ez nem csupán az önbizalom-hiány jele, hanem komoly mentális probléma is lehet – a szakértők szerint a modern „szelfi-kultúra” sokakat belekerget a torz önkép spiráljába.
Ugye ismerős a jelenség?
Megvan az az érzés, amikor hosszasan görgetsz a social mediában, majd hirtelen szembesülsz a valósággal? Azzal a tükörrel, ami nem mindig olyan színes és éles, mint a telefonodon látott képed. Az önelfogadás pedig hirtelen sokkal nehezebb feladatnak tűnik, mint bármelyik filter kiválasztása.
És ha azt gondolod, ez mind ártalmatlan nosztalgia: tévedtél
A net egyre több trendet képes feldobni (és eldobni), de a mentális egészség kérdése viszont nem tréfadolog.
Ahogy tehát görgetjük a „2026 az új 2016” videókat, és nevetünk a régi slágereken meg filtereken, érdemes megállni egy pillanatra. Mert a trendek jönnek-mennek, és a nosztalgia édes, de a valós életünk, önazonosságunk és mentális egészségünk egy olyan dolog, amit sajnos nem filterezhetünk.
Ezért posztol most mindenki 2016-ból
Filteres képek, kutyás emojik és snapchat.. Mintha csak visszaugrottunk volna 10 évvel ezelőttre, mikor még mindig csillogott, világított és vagy baglyos vagy bajszos volt. Egyes influenszerek szerint 2026 a nosztalgia éve lesz és ugyanazokat fogjuk átélni, amiken 2016-ban már átmentünk. Sajnos semmilyen asztrológiai vagy mágikus vonulata nincs ennek a trendnek, de legalább egy jót szórakozunk a fiatal agyonfilterezett sztárok képein.
