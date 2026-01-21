2026 az új 2016 – Miért posztol most mindenki 10 évvel ezelőtti képeket a közösségi médiában?

Ha 2026 elején végiggörgeted a TikTokodat vagy egyéb közösségimédia-felületedet, az a benyomásod támadhat, hogy a világ mintha visszatekerte volna az időt, méghozzá pont tíz évvel. Nem, nem egy vírus támadta meg a telefonodat, hanem csak egy őrült rétegtrend, amit most mindenki monológként emleget: „2026 az új 2016.”

Egy 2016-os kép Selena Gomeztől, ami még 2026-ban is megállja a helyét.

Forrás: NORTHFOTO

Nosztalgia, filterek és mentális csapdák: a „2026=2016”? TikTokon és Instagramon most az megy, hogy „2026 az új 2016” – nosztalgia, filterek és throwback videók mindenütt.

A trend hangulatát idéző korabeli stílusok, és új divathullámok, mint a glitchy glam, 2026-ban is ott vannak a feedben.

A közösségi média másik oldala: szelfidiszmorfia és testképzavar – nem csupán móka, komoly mentális probléma is lehet.

Ez a nosztalgiahullám valójában azt jelenti, hogy mindenhol a régi idők filterei, stílusai és dalai bukkannak fel. Az Instagram-féle túltelített, színes fotók, a Snapchat- kutya, vagy virágkorona-effektek és a tíz évvel ezelőtti mémek teljesen újratöltve. És persze nem maradhatnak el a 2016-os slágerek sem, amiket újra meg újra felhasználnak a videókban. Lásd Hailey Biebert, aki már január első hetében belevágott az új trendbe.

De miért ment ekkorát ez a trend?

A TikTokerek egy része azt mondja, azért, mert a régi net, még mielőtt az algoritmusok és a monetizáció teljesen átvették volna az uralmat, egyszerűbb, lazább és szórakoztatóbb volt. A gimnazista napokra emlékeztet, amikor még csak az számított, hogy megmaradt-e a tűz Snapchaten.

És ha már trendek: a „vissza a múltba” hangulat nem csak a feedben él. A divat is kapott egy kis „kaotikus retrót”. Például visszajött a glitchy glam stílus, amelyben minden szándékosan vibrál, a smink el van maszatolva és rikító színekben csillog a ruha. Olyan ez, mintha a 2010-es évek stílusideálja találkozott volna egy giccsparádéval.

De a közösségi platformok nosztalgiaparti oldala nem mindig olyan cukiskodó, mint hisszük

Ekkor lépett be a szótárunkba a szelfidiszmorfia fogalma is.

A közösségi médiából fakadó testképzavar, amely azt jelenti, hogy az emberek inkább a filterezett alteregójukat szeretik, mint a valós arcukat.

Ez nem csupán az önbizalom-hiány jele, hanem komoly mentális probléma is lehet – a szakértők szerint a modern „szelfi-kultúra” sokakat belekerget a torz önkép spiráljába.