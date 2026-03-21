Beteljesületlen szerelem: tényleg a „mi lett volna, ha” lett volna az igazi?

A beteljesületlen szerelem különös helyet foglal el az emlékeinkben. Mivel a történet soha nem jut el a hétköznapok valóságáig, könnyen idealizáljuk a másikat, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ő lett volna az igazi. A pszichológusok szerint azonban sokszor éppen az adja a varázsát ezeknek a kapcsolatoknak, hogy sosem kellett szembenézniük a valóság kihívásaival.

A beteljesületlen szerelem esetében úgy érezzük, a szóban forgó férfi volt az igaz.

Forrás: Shutterstock

A beteljesületlen szerelem azért tűnik különlegesnek, mert nem kell szembenéznie a valóság kihívásaival, így könnyen idealizáljuk

Hajlamosak vagyunk a múltat utólag kiszínezni, és csak a szép emlékeket megőrizni

A „mi lett volna, ha” gondolat könnyen fenntartja az illúziót

A romantikus filmek tovább erősíthetik a túlzott elvárásokat és az elképzelt képet a szerelemről



Miért tűnik tökéletesnek a beteljesületlen szerelem?

A legtöbb ember a kamaszkorában tapasztalja meg a beteljesületlen szerelem élményét, de nem ritka az sem, hogy a 20-as vagy 30-as éveinkben van részünk olyan intenzív románcban, ami még azelőtt felbomlik, hogy elmélyülhetne. Ilyen esetben nem lehet nem tovább gondolni a közös történetet, és akár hosszú évekig vagy évtizedekig azon morfondírozni, hogy milyen csodás lett volna, ha együtt maradunk.

A majdnem liezonok természete

A beteljesületlen szerelmeknél, ahogy Füst Milán esetében is, általában elfelejtjük a legfontosabb részletet: ezeket a viszonyokat valójában éppen azért tartjuk szépnek, mert bennük van a „mi lett volna ha” faktor.

„Az emberi természethez hozzátartozik, hogy alapvetően nehezen tudunk magunk mögött hagyni befejezetlen dolgokat. Különösen igaz ez, ha plátói vonzódásról, vagy egy rózsaszín köddel kezdődő és rövid ideig tartó kalandról van szó. Ezekben az esetekben ugyanis nagy mértékben idealizáljuk a másikat, és hajlamosak vagyunk az adott személy tulajdonságait a vágyainknak megfelelően kitalálni – magyarázta Sárga Noémi pszichológus a Fanny magazinnak. – A fantáziáink viszont rendszerint nem egyeznek a valósággal, a realitást pedig jellemzően nem tapasztaljuk meg, például mert a kapcsolat idő előtt véget ér. Csupán a szép és a jó marad meg az emlékeinkben, emiatt ábrándozunk a jelenben is arról, hogy milyen lehetett volna az életünk amellett a bizonyos férfi vagy nő mellett. Azt azonban érdemes tudni, hogy ha mégis megtörtént volna a beteljesülés, valószínűleg egy teljesen más ember képe rajzolódott volna ki előttünk, mint akit az elménk létrehozott."

A szakember azt is kiemeli, hogy egy beteljesületlen szerelem során nem tudjuk megismerni a másikat igazán, hiszen nem jutunk el addig a pontig, ahol megjelennének a nehézségek és amikor igazán összecsiszolódnánk. Mindezek hiányában könnyű szépnek látni utólag a rövid viszonyt.