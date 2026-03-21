Beteljesületlen szerelem: tényleg a „mi lett volna, ha” lett volna az igazi?

A beteljesületlen szerelem különös helyet foglal el az emlékeinkben. Mivel a történet soha nem jut el a hétköznapok valóságáig, könnyen idealizáljuk a másikat, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ő lett volna az igazi. A pszichológusok szerint azonban sokszor éppen az adja a varázsát ezeknek a kapcsolatoknak, hogy sosem kellett szembenézniük a valóság kihívásaival.
- A beteljesületlen szerelem azért tűnik különlegesnek, mert nem kell szembenéznie a valóság kihívásaival, így könnyen idealizáljuk
- Hajlamosak vagyunk a múltat utólag kiszínezni, és csak a szép emlékeket megőrizni
- A „mi lett volna, ha” gondolat könnyen fenntartja az illúziót
- A romantikus filmek tovább erősíthetik a túlzott elvárásokat és az elképzelt képet a szerelemről
Miért tűnik tökéletesnek a beteljesületlen szerelem?
A legtöbb ember a kamaszkorában tapasztalja meg a beteljesületlen szerelem élményét, de nem ritka az sem, hogy a 20-as vagy 30-as éveinkben van részünk olyan intenzív románcban, ami még azelőtt felbomlik, hogy elmélyülhetne. Ilyen esetben nem lehet nem tovább gondolni a közös történetet, és akár hosszú évekig vagy évtizedekig azon morfondírozni, hogy milyen csodás lett volna, ha együtt maradunk.
A majdnem liezonok természete
A beteljesületlen szerelmeknél, ahogy Füst Milán esetében is, általában elfelejtjük a legfontosabb részletet: ezeket a viszonyokat valójában éppen azért tartjuk szépnek, mert bennük van a „mi lett volna ha” faktor.
„Az emberi természethez hozzátartozik, hogy alapvetően nehezen tudunk magunk mögött hagyni befejezetlen dolgokat. Különösen igaz ez, ha plátói vonzódásról, vagy egy rózsaszín köddel kezdődő és rövid ideig tartó kalandról van szó. Ezekben az esetekben ugyanis nagy mértékben idealizáljuk a másikat, és hajlamosak vagyunk az adott személy tulajdonságait a vágyainknak megfelelően kitalálni – magyarázta Sárga Noémi pszichológus a Fanny magazinnak. – A fantáziáink viszont rendszerint nem egyeznek a valósággal, a realitást pedig jellemzően nem tapasztaljuk meg, például mert a kapcsolat idő előtt véget ér. Csupán a szép és a jó marad meg az emlékeinkben, emiatt ábrándozunk a jelenben is arról, hogy milyen lehetett volna az életünk amellett a bizonyos férfi vagy nő mellett. Azt azonban érdemes tudni, hogy ha mégis megtörtént volna a beteljesülés, valószínűleg egy teljesen más ember képe rajzolódott volna ki előttünk, mint akit az elménk létrehozott."
A szakember azt is kiemeli, hogy egy beteljesületlen szerelem során nem tudjuk megismerni a másikat igazán, hiszen nem jutunk el addig a pontig, ahol megjelennének a nehézségek és amikor igazán összecsiszolódnánk. Mindezek hiányában könnyű szépnek látni utólag a rövid viszonyt.
Csalóka történések az életben
Az is igaz, hogy mi emberek szeretünk csakis a jó dolgokra emlékezni, és az elménk is képes arra, hogy megszépítse a múltat. Emiatt, még ha voltak is problémák vagy figyelemfelhívó jelek egy pár hetes, illetve hónapos kapcsolatban, a nosztalgikus színezet miatt hajlamosak lehetünk a torzításra.
„A beteljesületlen szerelmeknek van némi varázsa, talán azért is, mert egy számunkra fontos életszakaszban történik, vagy olyan pozitív érzéseket hozó esemény során, mint egy külföldi utazás, nyaralás, melyek mind előidézhetik a plusz érzelmi töltetet – hívja fel a figyelmet a szakértő. – Még évekkel később is a beteljesületlen szerelmek után áhítozni azonban problémás dolog lehet, hiszen az idealizált kötelékek mindig pozitívabbnak tűnnek, mint egy valós kapcsolat, amiben vannak hullámvölgyek és munkát kell fektetni a közös életbe.
Sárga Noémi hozzáteszi, a beteljesületlen szerelmekben való hitünk sokszor elkerülő megküzdési stratégia. Mindezt tetézheti, ha a másik fél részéről elutasítást kapunk, ami még inkább beindíthatja a képzeletünket a „pedig milyen szép lett volna” gondolatsorral.
Lehetnek egészségesek a kezdetek
A legtöbb esetben azok a kapcsolatok, amelyek hirtelen lángolással, illetve nagyon erős vonzalommal indulnak, nem feltétlenül lesznek hosszú távúak. Ennek az okát nem nehéz megfejteni, ha végiggondoljuk a következő kérdéseket: mihez vonzódunk és mit szeretünk a másikban, amikor még nem is ismerjük őt?
„Ahol nincsenek heves és intenzív érzelmek, hanem egymás megismerésén és a nyitottságon alapulnak a kezdetek, ott idővel mélyebb vonzalom, kötődés és szeretet alakulhat ki, és a kapcsolat is stabilabb lábon állhat a jövőben – véli a pszichológus. – Az ilyen ismeretségnek, még akkor is, ha szakítással végződik, teljesen más hatása lehet az életünkre, mint egy beteljesületlen szerelemnek. Ha utóbbi miatt kesergünk még évtizedek távlatában is, érdemes lehet ránézni a jelenlegi párkapcsolatunkra, és arra, hogy miért vagyunk olyan elégedetlenek, hogy egy régebbi dolog után áhítozunk. Az elakadást a jelenben tanácsos keresni, a folyamatba akár szakértőt is bevonhatunk. Fontos ugyanakkor megérteni, hogy egyetlen párkapcsolat sem tökéletes, mégsem célravezető a valóságot összehasonlítani a fantáziával, ami mindig túl fogja szárnyalni a realitást.
A romantikus filmek hatása a szerelmi életünkre
Imádjuk az érzelmes mozikat, melyek egyrészt szórakoztatóak, másrészt a lelkünkre hatnak, de sajnos zömében irreális képet mutatnak a szerelemről és a párkapcsolatokról, továbbá olyan elvárásokat jelenítenek meg, melyek a valóságban ritkán teljesülnek. A pszichológus szerint a filmek hatására az emberek könnyen illúziókba szerethetnek bele, ezért kezdetben tökéletesnek ítélhetnek meg egy-egy viszonyt, később viszont, amikor megjelennek a konfliktusok, csalódhatnak. A romantikus alkotások ráadásul gyakran háttérbe szorítják a nyílt kommunikáció fontosságát, és túlzott érzelmi hullámzásokat mutatnak be. Ezért lenne fontos tudatosan és kritikusan kezelni a látottakat, és a valós párkapcsolatokban inkább az önismeretre, az őszinteségre és a lassú, lépésről lépésre történő ismerkedésre törekedni.
A beteljesületlen szerelem gyakran azért tűnik különlegesnek, mert soha nem kellett megélnie a hétköznapi valóságot. Az emlékeinkben a szép pillanatok maradnak meg, miközben a nehézségeket nem tapasztaltuk meg. Emiatt könnyen idealizáljuk az ilyen kapcsolatokat, és azt gondoljuk, hogy az lett volna az igazi. A valóságban azonban egy valódi párkapcsolat mindig több munkát és kompromisszumot igényel, mint egy romantikus emlék.
