Egy kutatás feltárta, hány évesen érezzük magunkat a legmagabiztosabbnak

Sokáig azt hittük, hogy a húszas éveink jelentik életünk csúcsát – a szabadság, a lehetőségek és az önfeledt kísérletezés időszakát. Egy friss kutatás azonban egészen más képet rajzol: a valódi önbizalom és a magabiztosság csúcsa nem ekkor, hanem jóval később érkezik meg.

A valódi magabiztosság hosszú évtizedek alatt alakul ki.

Forrás: Digital Vision

Magabiztosságról készült kutatási eredmények

A harmincas éveink felszabadító önbizalma

Hogyan formálja az önbizalmat a közösségi média?

Milyen hatással van a magabiztosságra az életút kitolódása?

Ezt mutatják a magabiztosságról végzett kutatások

Egy, az Arden University által végzett, 2000 brit felnőtt bevonásával készült felmérés szerint az emberek átlagosan 32 éves korukban érzik magukat a legmagabiztosabbnak. Ezzel szemben az önbizalom mélypontja meglepően korán, már 22 éves korban jelentkezik, így a felnőtté válás első évei sokak számára a legbizonytalanabb időszakot jelentik.

A kutatásból az is kiderült, hogy a 25 és 35 év közöttiek több mint fele úgy érzi, önbizalma jelentősen nőtt az évek során. Ennek egyik oka, hogy a hagyományos életmérföldkövek – mint a házasság vagy a gyermekvállalás – ma már kevésbé meghatározóak, így egyre többen választják a saját útjukat, a társadalmi elvárásoktól függetlenül.

Natalie Mason szerint a harmincas évek eleje azért különösen fontos, mert ekkorra alakul ki igazán stabilan az identitásunk.

„Gyakori tévhit, hogy a húszas éveink életünk legjobb időszaka. Valójában ez az évtized nagyrészt a próbálkozásról és a hibákról szól” – fogalmaz. A folyamatos útkeresés, a döntések súlya és az önmagunkkal kapcsolatos bizonytalanság mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ebben az időszakban sokan elveszítik a magabiztosságukat.

A harmincas évek felszabadító önbizalma

A harmincas éveink elejére azonban már más a helyzet. Ekkorra nemcsak több tapasztalat áll mögöttünk, hanem jobban értjük saját működésünket is. A korábbi hibák nem önbizalomromboló tényezőkként jelennek meg, hanem tanulságként, amelyek segítenek a fejlődésben.

Mason szerint a 32 éves kor azért különösen érdekes, mert még elég közel van a húszas évekhez ahhoz, hogy tisztán emlékezzünk a bizonytalanságokra, ugyanakkor már elegendő idő telt el ahhoz, hogy túllépjünk rajtuk.

A húszas évek egyik legnagyobb kihívása a folyamatos összehasonlítás. A mai fiatalok előtt rengeteg lehetőség áll: tanulás, karrierépítés, utazás vagy családalapítás – és gyakran mindegyik út csábítónak tűnik. Ez azonban könnyen bizonytalansághoz vezet. Aki dolgozik, azt érezheti, lemarad valamiről, aki tanul, az a pénzkereset hiányától tarthat, aki utazik, az a „komoly élet” (családalapítás) késlekedése miatt aggódhat.