Egy kutatás feltárta, hány évesen érezzük magunkat a legmagabiztosabbnak

Sokáig azt hittük, hogy a húszas éveink jelentik életünk csúcsát – a szabadság, a lehetőségek és az önfeledt kísérletezés időszakát. Egy friss kutatás azonban egészen más képet rajzol: a valódi önbizalom és a magabiztosság csúcsa nem ekkor, hanem jóval később érkezik meg.
Ezt mutatják a magabiztosságról végzett kutatások
Egy, az Arden University által végzett, 2000 brit felnőtt bevonásával készült felmérés szerint az emberek átlagosan 32 éves korukban érzik magukat a legmagabiztosabbnak. Ezzel szemben az önbizalom mélypontja meglepően korán, már 22 éves korban jelentkezik, így a felnőtté válás első évei sokak számára a legbizonytalanabb időszakot jelentik.
A kutatásból az is kiderült, hogy a 25 és 35 év közöttiek több mint fele úgy érzi, önbizalma jelentősen nőtt az évek során. Ennek egyik oka, hogy a hagyományos életmérföldkövek – mint a házasság vagy a gyermekvállalás – ma már kevésbé meghatározóak, így egyre többen választják a saját útjukat, a társadalmi elvárásoktól függetlenül.
Natalie Mason szerint a harmincas évek eleje azért különösen fontos, mert ekkorra alakul ki igazán stabilan az identitásunk.
„Gyakori tévhit, hogy a húszas éveink életünk legjobb időszaka. Valójában ez az évtized nagyrészt a próbálkozásról és a hibákról szól” – fogalmaz. A folyamatos útkeresés, a döntések súlya és az önmagunkkal kapcsolatos bizonytalanság mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ebben az időszakban sokan elveszítik a magabiztosságukat.
A harmincas évek felszabadító önbizalma
A harmincas éveink elejére azonban már más a helyzet. Ekkorra nemcsak több tapasztalat áll mögöttünk, hanem jobban értjük saját működésünket is. A korábbi hibák nem önbizalomromboló tényezőkként jelennek meg, hanem tanulságként, amelyek segítenek a fejlődésben.
Mason szerint a 32 éves kor azért különösen érdekes, mert még elég közel van a húszas évekhez ahhoz, hogy tisztán emlékezzünk a bizonytalanságokra, ugyanakkor már elegendő idő telt el ahhoz, hogy túllépjünk rajtuk.
A húszas évek egyik legnagyobb kihívása a folyamatos összehasonlítás. A mai fiatalok előtt rengeteg lehetőség áll: tanulás, karrierépítés, utazás vagy családalapítás – és gyakran mindegyik út csábítónak tűnik. Ez azonban könnyen bizonytalansághoz vezet. Aki dolgozik, azt érezheti, lemarad valamiről, aki tanul, az a pénzkereset hiányától tarthat, aki utazik, az a „komoly élet” (családalapítás) késlekedése miatt aggódhat.
Ez a fajta belső nyomás a harmincas évekre jelentősen csökken. Sokan ekkorra már elengedik az állandó összehasonlítást, és elfogadják, hogy nincs egyetlen helyes életút. Ez a felismerés felszabadítóan hat, és jelentősen hozzájárul az önbizalom növekedéséhez.
Így formálja az önbizalmat a közösségi média és az életút kitolódása
Az is fontos tényező, hogy a klasszikus életút időben kitolódott. Ami korábban a húszas évek természetes része volt – karrierindítás, házasság, családalapítás –, ma gyakran a harmincas évekre tolódik át. Ez önmagában is csökkenti a fiatalokra nehezedő nyomást, ugyanakkor meghosszabbítja a bizonytalanság időszakát.
A harmincas éveik elején járók ezzel szemben már tudatosabban hoznak döntéseket. Nagyobb az elköteleződés, erősebb a motiváció, és kevésbé befolyásolják őket a külső elvárások. Az a belső kritikus hang, amely 22 évesen még könnyen elbizonytalanít, tíz évvel később már sokkal halkabb.
A szakértők szerint ebben a folyamatban a közösségi média is szerepet játszik. Bár gyakran erősíti az összehasonlítást, egyre több olyan tartalom jelenik meg, amely az önelfogadást, az önfejlesztést és a mentális jóllétet helyezi előtérbe. A millenniumi generáció tagjai így fokozatosan levetkőzik azokat a korábbi, sokszor korlátozó üzeneteket, amelyekkel felnőttek.
Összességében tehát a kutatás egyértelmű üzenetet hordoz: az önbizalom nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem tapasztalatok, hibák és felismerések hosszú sorának eredménye. Bár a húszas évek sokszor bizonytalanok és küzdelmesek, a harmincas évek eleje sokak számára már a megérkezés időszaka. És úgy tűnik, hogy a legjobb évek valójában csak ezután kezdődnek.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: