Lehet, hogy egy zseni veszett el benned? 5 jel, hogy okosabb vagy, mint hiszed magad

A legtöbben azt hiszik, hogy az okosság egyenlő azzal, hogy fejből tudják sorolni a pi harminc tizedesjegyét vagy az összes történelmi évszámot. Pedig az okos emberek a hétköznapi helyzetekben is helyt tudnak állni és sokkal gyorsabban képesek megoldani hétköznapi problémákat, mint mások.
Ezek a jelei, ha okos vagy
- Az agyad folyamatosan cikázik a legapróbb részletek és a világ nagy összefüggései között.
- Képes vagy napokig rágódni egy elejtett félmondaton vagy egy izgalmas analógián.
- Azonnal kiszúrod ha valaki másnak vág az esze és ez inspirál téged.
- Nem csak elméleteket gyártasz, hanem kifejezetten szereted az ötleteidet tesztelni.
- Felismered, ha a saját egód vagy a megszokásaid vakvágányra viszik a gondolataidat.
Az iskolában csak a kognitív intelligencát értékelik, pedig összesen 10 féle IQ van. A Psychology Today cikkében Alice Boyes pszichológus szerint az intelligencia egyik formája felett különösen gyakran elsiklunk: ez az intellektuális kreativitás. Szerinte az, hogy valaki mennyire okos, azon múlik, hogy képes-e ugyanannak az ötletnek a különböző forgatókönyveit pörgetni a fejében és folyamatosan újabb és újabb megoldásokat találni.
Az agyad folyamatosan zsong az ötletektől
Vannak okos emberek, akiknek az elméje folyamatosan elfoglalt. Pillanatok alatt képesek az apró részletektől a nagy horderejű kérdésekre ugrani, majd vissza. Ha veled is előfordul, hogy az egyik pillanatban még azon morfondírozol, miért nézett rád furcsán a főnököd, a másikban pedig már a kvantumfizika és a reggeli kávéd közötti összefüggést keresed, akkor te is az intellektuális kreatívok közé tartozol. Ez annak a jele, hogy az elméd nem éri be az egyszerű válaszokkal, és folyamatosan keresi az összefüggéseket ott is, ahol mások csak a káoszt látják.
Olyan dolgokon is gondolkodsz, amiket mások figyelmen kívül hagynak
Ismerős az az érzés, amikor órákkal – vagy napokkal – egy beszélgetés után hirtelen beléd hasít a tökéletes érv vagy egy zseniális meglátás? Az átlagember elengedi ezeket a pillanatokat. Ha te tovább rágódsz rajta, boncolgatod, és addig nem nyugszol, amíg össze nem áll a kép, akkor a tanulmány szerint bizonyos, hogy az elmésebb emberek közé tartozol. Az utólagos reflexió a fejlődés motorja: nem csak átéled az eseményeket, hanem tanulsz is belőlük.
Meglátod a „Hűha!” faktort másokban
Egy igazán okos nő nem ijed meg, ha egy még okosabb emberrel találkozik. Sőt! Ha észre tudod venni, hogy valaki nem csak a levegőbe beszél, hanem van mögötte tartalom is, akkor a legintelligensebbek egyike vagy. Képes vagy értékelni a jó logikát, a frappáns érveket és az eredeti látásmódot.
Szeretsz kísérletezni
Az igazán okos emberek nem elégszenek meg azzal a magyarázattal, hogy „mert így szoktuk”. Az intellektuális kreativitás része a kielégíthetetlen, szinte gyermeki kíváncsiság. Ennek a tulajdonságnak köszönhetően folyamatosan próbálkoznak, hibáznak, finomítanak, és addig csiszolják a folyamatot, amíg az tökéletes nem lesz. Az okos emberek, ha látnak egy hatékonyabb módszert egy adott probléma megoldására, mint ami addig létezik, azonnal tesztelni kezdik. Ez a fajta iteratív gondolkodás az, ami az igazi újítókat jellemzi.
Tetten tudod érni saját magad
Ha képes vagy megállni egy pillanatra és azt mondani: „Várj csak, ezt most csak az egóm mondatja velem, vagy tényleg igazam van?”, akkor te a tudatosság azon szintjén vagy, amit a pszichológusok csak metakogníciónak hívnak. Ez az a képesség, amikor kívülről képes vagy figyelni a saját gondolataidat és korrigálni a gondolati hibáidat. Ez az egyik legritkább és legértékesebb formája az intelligenciának.
Ez a fajta agymunka néha persze fárasztónak tűnhet. Legközelebb, amikor azon kapod magad, hogy apróságokon agyalsz, jusson eszedbe: ez annak a jele, hogy okosabb vagy az átlagnál.
