Így még nem láthattuk: Liptai Claudia különleges, nőnap ihlette estélyiben vezeti A Nagy Duettet

Különleges bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Liptai Claudia A Nagy Duett vasárnap esti adása előtt. A műsorvezető elárulta, hogy sokáig úgy gondolta, a mintás anyagok nem állnak közel hozzá, ám végül sikerült meggyőzniük, hogy nőnap alkalmából bevállaljon egy igazán különleges darabot.

Liptai Claudia A Nagy duett negyedik adásában különleges ruhában lép színpadra.

Forrás: MW archív

• Liptai Claudia nőnap alkalmából egy különleges, 50-es éveket idéző ruhában vezeti A Nagy Duett negyedik adását.

• A műsorvezetőt stylistja beszélte rá, hogy ezúttal mintás ruhát válasszon.

• A rajongók és Rubint Réka is elhalmozták bókokkal.

• Lánya, Gesztesi Panka a próbák során megsérült egy akrobatikus ugrás közben.

• A fiatal versenyző ennek ellenére mindent megtesz, hogy vasárnap este a maximumot hozza.

Liptai Claudia nőnap alkalmából szakít az eddigi hagyományokkal

Liptai Claudia vasárnapról vasárnapra bejelentkezik közösségi oldalán, és megmutatja követőinek, aznap este milyen ruhában vezeti a TV2 egyik legnézettebb műsorát. Mint írta, imádott stylistja, Márk beszélte rá, hogy a klasszikus szabásvonalakat „felvirágoztató” mintás ruhát válassza az estére. „Amikor a csodálatos Kata elkészítette és felpróbáltam már lenyűgözött. Olyan, mintha visszarepültünk volna az időben az 50-es évekbe egy Dior bemutatóra ahol a nők még nagyon nőnek voltak öltözve” – fogalmazott Clau a posztjában.

A posztban a rajongókat is megszólította: arra biztatta őket, hogy tartsanak vele A Nagy Duett negyedik adásában, a ruhakölteményt látva pedig a kommentszekció szinte felrobbant a bókoktól.

„Ismèt ragyogni fogsz Clau, ez a ruha költemèny Szenzàciós, Veled együtt” – fogalmazott az egyikük, Rubint Réka pedig ezt írta a videó alá: „Mindig gyönyörű vagy! Ez ma is így lesz”

Gesztesi Panka súlyos sérülést szenvedett a próbák alatt

A műsor körül azonban nemcsak az esti show miatt volt izgalom az elmúlt napokban. A próbák során ugyanis Claudia lánya, Gesztesi Panka balesetet szenvedett. A fiatal lány a felkészülés közben sérült meg, ami természetesen nagy aggodalmat okozott a családban.

A büszke anyuka egy korábbi posztban arról írt, hogy Panka egy akrobatikus ugrással akarta tökéletessé tenni a produkciójukat, de az egyik edzésen rosszul érkezett a talajra, így megjárták a sebészetet. A bejegyzésben Liptai Claudia köszönetet mondott azoknak a szakembereknek, akik segítettek, írandóját pedig azzal zárta, hogy Panka mindent meg fog tenni, hogy vasárnap este a legtöbbet hozza ki magából.