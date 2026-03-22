Így alakultak ki a modern plázák: ide jártak annak idején „shoppingolni"

A vásárlási lehetőségek és szolgáltatások tucatjait kínáló plázák lassan a kapitalista világ „templomaivá” váltak. Joggal feltételeznénk, hogy a bevásárlóközpontok modern találmányok, pedig gyökereik egészen az ókorig visszanyúlnak. Vajon hol jöttek létre az első ilyen pláza és miként érték el mai formájukat?
Plázatörténelem
- A pláza a spanyol ’plaza’, főtér szóból ered.
- A fogalom spanyol gyarmatosítók révén terjedt el a világon.
- Ezeknek a bevásárló egységeknek az eredete az ókori piacokig vezethető vissza.
Plázák egykor és ma
Napjainkban elterjedt jelentése szerint a pláza egy olyan zárt épület, mely kiskereskedelmi egységeken felül különböző szolgáltatásokat, valamint szórakozási lehetőségeket is kínál. Az ókori fórumokat az agorák jelentették, amik kereskedelem mellett a szórakozásnak, de még a politikának is helyszínt adtak. Hagyományosan Tiberius fórumát tekintik a plázák ősképének. Hasonló funkciót töltöttek be az iszlám világban megjelenő bazárok, amik már fedett helyek voltak, de a középkori városok vásárai is jó példák.
A plázák egyik fontos része az, hogy központi helyen, jellemzően egy városban vannak, mivel nem csupán az árucsere, de a társadalmi életnek is fontos színterei.
Ilyenformán a falusi piacok nem tekinthetők jogelődnek. A modern bevásárlóközpontok kialakulásában fontos mérföldkő volt, amikor a belvárosokban megjelentek az üzletsorok, a bevásárlóutcák, amik fölé később tetőt vontak. Ezeken a fedett üzletsorokon érhető először tetten a plázák építészeti jellege. A világ első plázaszerűsége a Chester Crows még a 13. században nyílt meg, ami négy épület kaotikus összeolvadásából keletkezett.
Az 1785-ben Moszkvában megnyílt Gosztyini Dvor az első modern értelemben vett bevásárlóközpont volt. Az ipari forradalom farvizén feléledő kapitalizmus ezeket a bevásárló egységeket is újraértelmezte, a fogyasztás eszközből céllá vált. Éppen ezért furcsa, hogy az első modern bevásárlóközpont, a Southdale Center csak 1956-ban nyitotta meg kapuit a minnesotai Edinában. A zárt üzletek, szórakozási lehetőségek, szolgáltatásokat kínáló kényelmes épület örökre átszabta, amit a kiskereskedelemről gondolunk.
Spanyol hittérítők és a 'pláza' szó eredete
A magyar nyelvben is használt pláza szó jelentése a spanyol plaza szóból ered. Fontos megemlíteni, hogy a magyar placc, illetve piac kifejezések is ezen latin szótőből származnak. A déli országok főterein, a plazákon nem csak kereskedelem, de közösségi élet is helyet kapott, a városok életének szíve-lelke volt. Ezeken a helyeken sem volt minden móka és kacagás, mivel a hadseregek is ezeken a tereken gyülekeztek.
Spanyol telepesek és hittérítők természetesen Amerikába is meghonosították a plázákat, a kifejezés szépen lassan pedig az angol nyelvbe is átszivárgott. Angolszász közvetítéssel vette át a magyar és egyéb nyelvek a pláza szót, melyet már eleve a zárt bevásárlóközpontokra használtak.
A plázák zsibongó története
Valójában nem lehet egyértelmű választ adni arra, hogy melyik lehetett a világ első plázája, mivel évezredek alatt vette fel mai formáját. Megjelenésüket és elhelyezkedésüket a társadalom változásai formálták és mire a minnesotai shopping centrum megnyitotta kapuit, valójában már több évszázada léteztek.
