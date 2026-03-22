Így alakultak ki a modern plázák: ide jártak annak idején „shoppingolni"

A vásárlási lehetőségek és szolgáltatások tucatjait kínáló plázák lassan a kapitalista világ „templomaivá” váltak. Joggal feltételeznénk, hogy a bevásárlóközpontok modern találmányok, pedig gyökereik egészen az ókorig visszanyúlnak. Vajon hol jöttek létre az első ilyen pláza és miként érték el mai formájukat?

A pláza története egészen az ókorig visszanyúlik

Plázatörténelem A pláza a spanyol ’plaza’, főtér szóból ered.

A fogalom spanyol gyarmatosítók révén terjedt el a világon.

Ezeknek a bevásárló egységeknek az eredete az ókori piacokig vezethető vissza.

Napjainkban elterjedt jelentése szerint a pláza egy olyan zárt épület, mely kiskereskedelmi egységeken felül különböző szolgáltatásokat, valamint szórakozási lehetőségeket is kínál. Az ókori fórumokat az agorák jelentették, amik kereskedelem mellett a szórakozásnak, de még a politikának is helyszínt adtak. Hagyományosan Tiberius fórumát tekintik a plázák ősképének. Hasonló funkciót töltöttek be az iszlám világban megjelenő bazárok, amik már fedett helyek voltak, de a középkori városok vásárai is jó példák.

A plázák egyik fontos része az, hogy központi helyen, jellemzően egy városban vannak, mivel nem csupán az árucsere, de a társadalmi életnek is fontos színterei.

Ilyenformán a falusi piacok nem tekinthetők jogelődnek. A modern bevásárlóközpontok kialakulásában fontos mérföldkő volt, amikor a belvárosokban megjelentek az üzletsorok, a bevásárlóutcák, amik fölé később tetőt vontak. Ezeken a fedett üzletsorokon érhető először tetten a plázák építészeti jellege. A világ első plázaszerűsége a Chester Crows még a 13. században nyílt meg, ami négy épület kaotikus összeolvadásából keletkezett.

A modern plázák a 19. századi fedett üzletsorokból alakultak ki.

Az 1785-ben Moszkvában megnyílt Gosztyini Dvor az első modern értelemben vett bevásárlóközpont volt. Az ipari forradalom farvizén feléledő kapitalizmus ezeket a bevásárló egységeket is újraértelmezte, a fogyasztás eszközből céllá vált. Éppen ezért furcsa, hogy az első modern bevásárlóközpont, a Southdale Center csak 1956-ban nyitotta meg kapuit a minnesotai Edinában. A zárt üzletek, szórakozási lehetőségek, szolgáltatásokat kínáló kényelmes épület örökre átszabta, amit a kiskereskedelemről gondolunk.