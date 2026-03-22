Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 22., vasárnap Beáta, Izolda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
kapitalizmus

Így alakultak ki a modern plázák: ide jártak annak idején „shoppingolni"

Bába Dorottya
2026.03.22.
Mivel készpénznek vesszük létezésüket, sokszor bele sem gondolunk, honnan eredhetnek a minket körülvevő dolgok. Pontosan ilyen a pláza története, mely régebbre nyúlik vissza, mint hinnénk.

A vásárlási lehetőségek és szolgáltatások tucatjait kínáló plázák lassan a kapitalista világ „templomaivá” váltak. Joggal feltételeznénk, hogy a bevásárlóközpontok modern találmányok, pedig gyökereik egészen az ókorig visszanyúlnak. Vajon hol jöttek létre az első ilyen pláza és miként érték el mai formájukat?

Forrás:  Getty Images

  • A pláza a spanyol ’plaza’, főtér szóból ered.
  • A fogalom spanyol gyarmatosítók révén terjedt el a világon.
  • Ezeknek a bevásárló egységeknek az eredete az ókori piacokig vezethető vissza.

Napjainkban elterjedt jelentése szerint a pláza egy olyan zárt épület, mely kiskereskedelmi egységeken felül különböző szolgáltatásokat, valamint szórakozási lehetőségeket is kínál. Az ókori fórumokat az agorák jelentették, amik kereskedelem mellett a szórakozásnak, de még a politikának is helyszínt adtak. Hagyományosan Tiberius fórumát tekintik a plázák ősképének. Hasonló funkciót töltöttek be az iszlám világban megjelenő bazárok, amik már fedett helyek voltak,  de a középkori városok vásárai is jó példák.

A plázák egyik fontos része az, hogy központi helyen, jellemzően egy városban vannak, mivel nem csupán az árucsere, de a társadalmi életnek is fontos színterei.

Ilyenformán a falusi piacok nem tekinthetők jogelődnek. A modern bevásárlóközpontok kialakulásában fontos mérföldkő volt, amikor a belvárosokban megjelentek az üzletsorok, a bevásárlóutcák, amik fölé később tetőt vontak. Ezeken a fedett üzletsorokon érhető először tetten a plázák építészeti jellege. A világ első plázaszerűsége a Chester Crows még a 13. században nyílt meg, ami négy épület kaotikus összeolvadásából keletkezett.

Forrás:  Getty Images

Az 1785-ben Moszkvában megnyílt Gosztyini Dvor az első modern értelemben vett bevásárlóközpont volt. Az ipari forradalom farvizén feléledő kapitalizmus ezeket a bevásárló egységeket is újraértelmezte, a fogyasztás eszközből céllá vált. Éppen ezért furcsa, hogy az első modern bevásárlóközpont, a Southdale Center csak 1956-ban nyitotta meg kapuit a minnesotai Edinában. A zárt üzletek, szórakozási lehetőségek, szolgáltatásokat kínáló kényelmes épület örökre átszabta, amit a kiskereskedelemről gondolunk. 

Spanyol hittérítők és a 'pláza' szó eredete

A magyar nyelvben is használt pláza szó jelentése a spanyol plaza szóból ered. Fontos megemlíteni, hogy a magyar placc, illetve piac kifejezések is ezen latin szótőből származnak. A déli országok főterein, a plazákon nem csak kereskedelem, de közösségi élet is helyet kapott, a városok életének szíve-lelke volt. Ezeken a helyeken sem volt minden móka és kacagás, mivel a hadseregek is ezeken a tereken gyülekeztek.

Spanyol telepesek és hittérítők természetesen Amerikába is meghonosították a plázákat, a kifejezés szépen lassan pedig az angol nyelvbe is átszivárgott. Angolszász közvetítéssel vette át a magyar és egyéb nyelvek a pláza szót, melyet már eleve a zárt bevásárlóközpontokra használtak.

Valójában nem lehet egyértelmű választ adni arra, hogy melyik lehetett a világ első plázája, mivel évezredek alatt vette fel mai formáját. Megjelenésüket és elhelyezkedésüket a társadalom változásai formálták és mire a minnesotai shopping centrum megnyitotta kapuit, valójában már több évszázada léteztek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
