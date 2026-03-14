„Sarolta királyné parókája A Bridgerton családban nem túl korhű” – Vagy mégis?

A Bridgerton család nézők millióinak rabolta el a szívét. Persze, mindig találunk rajta valami kifogásolhatót, de azért csak megnézzük a legújabb részeket, és közben azért áhítozunk, hogy valaki nekünk is úgy valljon szerelmet, mint ahogyan a Bridgerton fiúk szoktak (na nem úgy, mint Benedict híres „Leszel a szeretőm?” kérdésével). Most Sarolta királynét és a feje búbját vizsgáljuk meg közelebbről, hiszen rengeteg titkot rejtenek az extravagáns parókái.
Sarolta királyné parókája A Bridgerton családban
A Bridgerton család: a sorozat, melyért élünk-halunk
Nemcsak élünk-halunk érte, hanem minden titkát fel is akarjuk fedni! Csakúgy, mint a londoni elit, mindenki azt várja, hogy valaki Lady Whistledownhoz hasonlóan felfedjen valamilyen titkot a sorozat szereplőiről és forgatásáról. Mi örömmel vállaljuk ezt a szerepet!
Előző cikkeinkben már azt is felfedtük, hogy a sorozat szereplőválogatói nagyon szeretik a varázslóvilágból beválogatni a szereplőket, hiszen a sorozatban rengeteg Harry Potter-szereplő tűnt már fel. Sőt, arra is rávilágítottunk, hogy melyek voltak a sorozat eddigi legpikánsabb kulisszatitkai (például, hogy Jonathan Bailey fenekének külön sminkese volt, és csak sajnálhatod, hogy nem te voltál az). A legutóbbi pletykák szerint pedig az 5. évadban lehet, hogy régi szereplők is feltűnnek majd!
„A Bridgerton család nem túl akkurátus” – És akkor mi van?
Most az egyik kedvenc karakterünket vesszük nagyító alá, akinek még egy külön spin-offja is volt: Sarolta királynét. A hedonizmust és luxust éltető karakter viszont igen megosztóra sikerült. Rengetegen vádolták meg a sorozat készítőit azzal, hogy egyáltalán nem ábrázolták a királynét akkurátusan – miközben egy olyan fiktív sorozatban, ahol pont a modern- és a régenskori elemek tudatos mixelésén van a hangsúly, teljesen felesleges a pontosság és a korhűség kérdésének boncolgatása.
Mégis vannak olyan elemek, amelyekben gyönyörű párhuzamokat vagy mélyebb utalásokat is lehet találni, melyek igenis kalapot emelnek a 18-19.századi angol divatvilág előtt. Szerencsére a királyi udvar habos-babos, fullextrás sütiruháit nem alkalmazták az alkotók, viszont az egyik legnagyobb extravagancia valóban a korai divat kontójára írható: ez pedig nem más, mint a királyné parókája!
Sarolta királyné parókája – Igazi vagy nem igazi?
Sarolta királyné haja szinte mindig ellopja a showt. Azt azért érdemes leszögezni, hogy ezek a parókák igazi mesterműnek számítanak, melyek csodálatos kosztümdizájnról tanúskodnak. De azért biztosan volt olyan pont, amikor te is azt érezted, hogy „ez azért már kicsit sok”. Emlékszel például a hattyús parókára, ahol a madarak ide-oda úszkáltak a hajkorona kellős közepén? Természetesen letettük tőle az arcunkat, hiszen hogyan lehet ilyen parókát készíteni? (mi is kérünk belőle!) – de azért egy kis hang megszólalt a fejünkben, hogy „most komolyan?”.
Ha viszont azt hitted, hogy ez és a többi hatméteres paróka egyáltalán nem volt korhű, akkor nagyot tévedtél!
Parókatörténelem: frizuradivat a 18. században
A 18. század vége felé ugyanis egyre inkább előtérbe kerültek a nagy és kicsicsázott parókák. Ezek tulajdonképpen olyan státuszszimbólumnak számítottak, mint mondjuk ma egy dizájner táska, hiszen minél nagyobb, és minél kidíszítettebb volt a parókád, annál gazdagabb voltál és annál magasabban helyezkedtél el a ranglétrán. Ezt megfigyelhetjük Sarolta királynénál is a sorozatban, hiszen mindig az övé a legnagyobb paróka az udvarban (igazából annyira nagyok a parókái, hogy a királynét játszó színésznőt, Golda Rosheuvelt külön busszal kellett szállítani a forgatáson, mert nem fért el a haja egy átlagos kocsiban).
A 18. századi parókákat nagy tollakkal, ékszerekkel, tűkkel és masnikkal díszítették, sőt az is előfordult, hogy befestették az emberhajból vagy lószőrből készült frizurákat. Szóval ha rózsaszín a hajad, akkor nem is vagy olyan modern, sőt, igazából hivatalosan 18. századi divatot követsz.
Hajmeresztő parókatrend
A legdurvább trend mégis az volt (ami kicsit hajaz a Bridgerton hattyús parókájára), hogy a 18. század végén egyre divatosabb lett a hajós frizura. Igen, jól olvastad!
Az amúgy is magas paróka tetejére ugyanis egy jó nagy hajót biggyesztettek a régenskori it girlök, ha mondjuk egy fontos tengeri győzelmet akartak megünnepelni.
Ezek a trendek viszont már valóban elérhették a „túl sok” fokozatot, hiszen rengeteg karikatúra született a magukat kicsicsázó nőkről és a parókakészítőkről. Ahogy a lenti képen: olyan magas lett a hölgy haja, hogy a fodrászának létrára kellett állnia, hogy be tudja fejezni az utolsó simításokat. Így már nem is olyan vészesek Sarolta királynő parókái, ugye?
