„Sarolta királyné parókája A Bridgerton családban nem túl korhű” – Vagy mégis?

Sarolta királyné parókái
Imádod az intrikákkal átszőtt és erotikától túlfűtött Neflix-sorozatot? Te is alig várod, hogy kijöjjön A Bridgerton család 5. évada? Akkor szállj fel a vonatra! Most újabb leplet rántunk le a a szériáról – ezúttal Sarolta királyné és a parókatörténelem kapcsán!

A Bridgerton család nézők millióinak rabolta el a szívét. Persze, mindig találunk rajta valami kifogásolhatót, de azért csak megnézzük a legújabb részeket, és közben azért áhítozunk, hogy valaki nekünk is úgy valljon szerelmet, mint ahogyan a Bridgerton fiúk szoktak (na nem úgy, mint Benedict híres „Leszel a szeretőm?” kérdésével). Most Sarolta királynét és a feje búbját vizsgáljuk meg közelebbről, hiszen rengeteg titkot rejtenek az extravagáns parókái.

Sarolta királyné parókája
Sarolta királyné parókája közelebb állt a valós történelmi parókákhoz, mint gondolnád.
Sarolta királyné parókája A Bridgerton családban

  • A Bridgerton család készítőit sokan megvádolták azzal, hogy a sorozat nem korhű – pedig a történet egyértelműen játszik a régenskori és a modernkori elemek párhuzamba állításával, vagyis nem célja a pontosság.
  • Sarolta királyné parókája mégis történelmi mintán alapszik.
  • A 18. századi parókák magasak és túldíszítettek voltak, melyek előkelőséget és gazdagságot szimbolizáltak.
  • A legdurvább parókatrendek annyira kiverték a biztosítékot, hogy karikatúrák segítségével ki is gúnyolták azokat.

A Bridgerton család: a sorozat, melyért élünk-halunk

Nemcsak élünk-halunk érte, hanem minden titkát fel is akarjuk fedni! Csakúgy, mint a londoni elit, mindenki azt várja, hogy valaki Lady Whistledownhoz hasonlóan felfedjen valamilyen titkot a sorozat szereplőiről és forgatásáról. Mi örömmel vállaljuk ezt a szerepet!

Előző cikkeinkben már azt is felfedtük, hogy a sorozat szereplőválogatói nagyon szeretik a varázslóvilágból beválogatni a szereplőket, hiszen a sorozatban rengeteg Harry Potter-szereplő tűnt már fel. Sőt, arra is rávilágítottunk, hogy melyek voltak a sorozat eddigi legpikánsabb kulisszatitkai (például, hogy Jonathan Bailey fenekének külön sminkese volt, és csak sajnálhatod, hogy nem te voltál az). A legutóbbi pletykák szerint pedig az 5. évadban lehet, hogy régi szereplők is feltűnnek majd!

A Bridgerton család nem túl akkurátus” – És akkor mi van?

Most az egyik kedvenc karakterünket vesszük nagyító alá, akinek még egy külön spin-offja is volt: Sarolta királynét. A hedonizmust és luxust éltető karakter viszont igen megosztóra sikerült. Rengetegen vádolták meg a sorozat készítőit azzal, hogy egyáltalán nem ábrázolták a királynét akkurátusan – miközben egy olyan fiktív sorozatban, ahol pont a modern- és a régenskori elemek tudatos mixelésén van a hangsúly, teljesen felesleges a pontosság és a korhűség kérdésének boncolgatása.

Sarolta királyné extravagáns parókája
Sarolta királynénak mindig extravagáns parókája van a sorozatban.
Mégis vannak olyan elemek, amelyekben gyönyörű párhuzamokat vagy mélyebb utalásokat is lehet találni, melyek igenis kalapot emelnek a 18-19.századi angol divatvilág előtt. Szerencsére a királyi udvar habos-babos, fullextrás sütiruháit nem alkalmazták az alkotók, viszont az egyik legnagyobb extravagancia valóban a korai divat kontójára írható: ez pedig nem más, mint a királyné parókája!

Sarolta királyné parókája – Igazi vagy nem igazi?

Sarolta királyné haja szinte mindig ellopja a showt. Azt azért érdemes leszögezni, hogy ezek a parókák igazi mesterműnek számítanak, melyek csodálatos kosztümdizájnról tanúskodnak. De azért biztosan volt olyan pont, amikor te is azt érezted, hogy „ez azért már kicsit sok”. Emlékszel például a hattyús parókára, ahol a madarak ide-oda úszkáltak a hajkorona kellős közepén? Természetesen letettük tőle az arcunkat, hiszen hogyan lehet ilyen parókát készíteni? (mi is kérünk belőle!) – de azért egy kis hang megszólalt a fejünkben, hogy „most komolyan?”.

a híres hattyús paróka
A híres hattyús paróka nagy reflektorfényt kapott.
Ha viszont azt hitted, hogy ez és a többi hatméteres paróka egyáltalán nem volt korhű, akkor nagyot tévedtél!

Parókatörténelem: frizuradivat a 18. században

A 18. század vége felé ugyanis egyre inkább előtérbe kerültek a nagy és kicsicsázott parókák. Ezek tulajdonképpen olyan státuszszimbólumnak számítottak, mint mondjuk ma egy dizájner táska, hiszen minél nagyobb, és minél kidíszítettebb volt a parókád, annál gazdagabb voltál és annál magasabban helyezkedtél el a ranglétrán. Ezt megfigyelhetjük Sarolta királynénál is a sorozatban, hiszen mindig az övé a legnagyobb paróka az udvarban (igazából annyira nagyok a parókái, hogy a királynét játszó színésznőt, Golda Rosheuvelt külön busszal kellett szállítani a forgatáson, mert nem fért el a haja egy átlagos kocsiban).

Sarolta királyné óriás parókája
Sarolta királynénak van mindig a legnagyobb és legextravagánsabb parókája.
A 18. századi parókákat nagy tollakkal, ékszerekkel, tűkkel és masnikkal díszítették, sőt az is előfordult, hogy befestették az emberhajból vagy lószőrből készült frizurákat. Szóval ha rózsaszín a hajad, akkor nem is vagy olyan modern, sőt, igazából hivatalosan 18. századi divatot követsz.

túldíszített parókák a 18. századból
Az extrán magas és túldíszített paróka igen divatos volt a jómódúak körében.
Hajmeresztő parókatrend

A legdurvább trend mégis az volt (ami kicsit hajaz a Bridgerton hattyús parókájára), hogy a 18. század végén egyre divatosabb lett a hajós frizura. Igen, jól olvastad! 

Az amúgy is magas paróka tetejére ugyanis egy jó nagy hajót biggyesztettek a régenskori it girlök, ha mondjuk egy fontos tengeri győzelmet akartak megünnepelni.

extravagáns paróka
Az extravagancia már a 18. században is létezett.
Ezek a trendek viszont már valóban elérhették a „túl sok” fokozatot, hiszen rengeteg karikatúra született a magukat kicsicsázó nőkről és a parókakészítőkről. Ahogy a lenti képen: olyan magas lett a hölgy haja, hogy a fodrászának létrára kellett állnia, hogy be tudja fejezni az utolsó simításokat. Így már nem is olyan vészesek Sarolta királynő parókái, ugye?

karikatúra a 18. századi parókadivatról
A 18. század végére olyan extrém fordulatokat vett a parókadivat, hogy rengeteg karikatúra is készült a hölgyek frizurájáról.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu