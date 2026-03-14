„Sarolta királyné parókája A Bridgerton családban nem túl korhű” – Vagy mégis?

A Bridgerton család nézők millióinak rabolta el a szívét. Persze, mindig találunk rajta valami kifogásolhatót, de azért csak megnézzük a legújabb részeket, és közben azért áhítozunk, hogy valaki nekünk is úgy valljon szerelmet, mint ahogyan a Bridgerton fiúk szoktak (na nem úgy, mint Benedict híres „Leszel a szeretőm?” kérdésével). Most Sarolta királynét és a feje búbját vizsgáljuk meg közelebbről, hiszen rengeteg titkot rejtenek az extravagáns parókái.

Sarolta királyné parókája közelebb állt a valós történelmi parókákhoz, mint gondolnád.

Sarolta királyné parókája A Bridgerton családban A Bridgerton család készítőit sokan megvádolták azzal, hogy a sorozat nem korhű – pedig a történet egyértelműen játszik a régenskori és a modernkori elemek párhuzamba állításával, vagyis nem célja a pontosság.

Sarolta királyné parókája mégis történelmi mintán alapszik.

A 18. századi parókák magasak és túldíszítettek voltak, melyek előkelőséget és gazdagságot szimbolizáltak.

A legdurvább parókatrendek annyira kiverték a biztosítékot, hogy karikatúrák segítségével ki is gúnyolták azokat.

„A Bridgerton család nem túl akkurátus” – És akkor mi van?

Most az egyik kedvenc karakterünket vesszük nagyító alá, akinek még egy külön spin-offja is volt: Sarolta királynét. A hedonizmust és luxust éltető karakter viszont igen megosztóra sikerült. Rengetegen vádolták meg a sorozat készítőit azzal, hogy egyáltalán nem ábrázolták a királynét akkurátusan – miközben egy olyan fiktív sorozatban, ahol pont a modern- és a régenskori elemek tudatos mixelésén van a hangsúly, teljesen felesleges a pontosság és a korhűség kérdésének boncolgatása.