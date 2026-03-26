Sötét titkok Hollywoodból: sztárok, akik szekták fogságában éltek

Hollywood csillogó világa mögött gyakran olyan történetek húzódnak meg, amelyekről ritkán beszélnek nyíltan. Az elmúlt években azonban egyre több híresség vállalta fel, hogy életének egy szakaszában vallási vagy ideológiai közösségek, sőt, kifejezetten szekták tagja volt – sokszor nem saját döntésből.

A szekták titkos világa: ezek a hírességek nyíltan vállalják, hogy egykor egy zárt közösségben éltek.

Hollywoodi sztárok, akik szekták fogságából törtek ki

Volt, aki gyerekként sodródott bele, más felnőttként kereste a válaszokat, és végül egy erősen kontrolláló közegben találta magát. A közös pont ezekben a történetekben a kiszolgáltatottság, a manipuláció és az a felismerés, hogy a kilépés sokszor komoly lelki munkát igényel.

Allison Mack neve az egyik legismertebb a témában. A Smallville című sorozat egykori színésznője az NXIVM nevű szervezet tagja volt, amelyről később kiderült, hogy egy szexuális kizsákmányolással és kényszermunkával összefüggő hálózatként működött. Mack 2018-ban került bíróság elé, és végül bűnösnek vallotta magát több vádpontban is. Beismerte, hogy aktívan részt vett abban, hogy nőket manipuláljanak és alárendelt szerepbe kényszerítsenek. 21 hónap börtönbüntetés után 2023-ban szabadult, később pedig nyilvánosan is beszélt arról, hogy visszaélt a hatalmával, és súlyos hibákat követett el.

Bethany Joy Lenz, a Tuti gimi színésznője szintén egy zárt közösségben töltött évekről mesélt. Elmondása szerint egy vallási csoport tagja volt, amely nagy hatással volt az életére: éveken át részt vett a közösség működésében, miközben jelentős anyagi veszteség is érte. Saját bevallása szerint több millió dollárt veszített, és csak később tudatosult benne, mennyire erősen kontrollálták a döntéseit.

Glenn Close gyerekként került egy vallási mozgalomba, miután édesapja csatlakozott a Moral Re-Armament nevű szervezethez. A család éveken át Svájcban élt a közösség központjában. A színésznő később úgy nyilatkozott, hogy az ott töltött idő komoly pszichológiai hatással volt rá, és hosszú távon a kapcsolataira is rányomta a bélyegét.