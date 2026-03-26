Sötét titkok Hollywoodból: sztárok, akik szekták fogságában éltek

Rideg Léna
2026.03.26.
Gyerekkori traumák, manipuláció és súlyos lelki sebek: több világsztár is nyíltan beszélt arról, milyen nehézségeken ment keresztül. Többek között Michelle Pfeiffer és Genn Close is a szabadságot választotta a szekták zárt világa helyett

Hollywood csillogó világa mögött gyakran olyan történetek húzódnak meg, amelyekről ritkán beszélnek nyíltan. Az elmúlt években azonban egyre több híresség vállalta fel, hogy életének egy szakaszában vallási vagy ideológiai közösségek, sőt, kifejezetten szekták tagja volt – sokszor nem saját döntésből.

A szekták titkos világa: ezek a hírességek nyíltan vállalják, hogy egykor egy zárt közösségben éltek.
Hollywoodi sztárok, akik szekták fogságából törtek ki

Volt, aki gyerekként sodródott bele, más felnőttként kereste a válaszokat, és végül egy erősen kontrolláló közegben találta magát. A közös pont ezekben a történetekben a kiszolgáltatottság, a manipuláció és az a felismerés, hogy a kilépés sokszor komoly lelki munkát igényel.

Allison Mack neve az egyik legismertebb a témában. A Smallville című sorozat egykori színésznője az NXIVM nevű szervezet tagja volt, amelyről később kiderült, hogy egy szexuális kizsákmányolással és kényszermunkával összefüggő hálózatként működött. Mack 2018-ban került bíróság elé, és végül bűnösnek vallotta magát több vádpontban is. Beismerte, hogy aktívan részt vett abban, hogy nőket manipuláljanak és alárendelt szerepbe kényszerítsenek. 21 hónap börtönbüntetés után 2023-ban szabadult, később pedig nyilvánosan is beszélt arról, hogy visszaélt a hatalmával, és súlyos hibákat követett el.

NEW YORK, NY - JUNE 12: Actress Allison Mack exits the U.S. District Court for the Eastern District of New York following a status conference, June 12, 2018 in the Brooklyn borough of New York City. Mack was charged in April with sex trafficking for her involvement with a self-help organization for women that forced members into sexual acts with their leader. The group, called Nxivm, was led by founder Keith Raniere, who was arrested in March on sex-trafficking charges. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)
Allison Mack összesen 21 hónapot ült börtönben.
Bethany Joy Lenz, a Tuti gimi színésznője szintén egy zárt közösségben töltött évekről mesélt. Elmondása szerint egy vallási csoport tagja volt, amely nagy hatással volt az életére: éveken át részt vett a közösség működésében, miközben jelentős anyagi veszteség is érte. Saját bevallása szerint több millió dollárt veszített, és csak később tudatosult benne, mennyire erősen kontrollálták a döntéseit.

Glenn Close gyerekként került egy vallási mozgalomba, miután édesapja csatlakozott a Moral Re-Armament nevű szervezethez. A család éveken át Svájcban élt a közösség központjában. A színésznő később úgy nyilatkozott, hogy az ott töltött idő komoly pszichológiai hatással volt rá, és hosszú távon a kapcsolataira is rányomta a bélyegét. 

Saját szavaival élve, egy erősen szabályozott, kontrolláló közegben nőtt fel, amelyből nehéz volt kilépni.

Glenn Close at the 2026 EE BAFTA Film Awards held at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by James McCauley/Variety via Getty Images)
Glenn Close gyerekkorát egy vallási szekta határozta meg.
Joaquin Phoenix története szintén gyerekkorához kötődik. Szülei az Isten Gyermekei nevű vallási közösség tagjai voltak, és misszionáriusként éltek, amikor ő megszületett. Bár a család végül elhagyta a csoportot, amikor fény derült annak vitatott működésére, Phoenix később arról beszélt, hogy a szülei jóhiszeműen csatlakoztak, és egy olyan közösséget kerestek, ahol biztonságban érezhetik magukat.

Patricia Arquette és testvérei egy alternatív közösségben nőttek fel, amelyet szüleik alapítottak egy utópisztikus elképzelés jegyében. A valóság azonban jóval nehezebb volt: a körülmények egyszerűek voltak, sokszor alapvető infrastruktúra nélkül éltek, miközben a családban is komoly feszültségek és konfliktusok voltak jelen.

Michelle Pfeiffer fiatal felnőttként került kapcsolatba egy különös életmódot hirdető párral, akik szinte teljes kontrollt gyakoroltak felette. A színésznő később úgy emlékezett vissza, hogy a kapcsolat nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is megterhelő volt számára. Végül egy filmes munka kapcsán döbbent rá, hogy valójában egy szektaszerű közegben él, és ekkor döntött a kilépés mellett.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 09: Michelle Pfeiffer attends Paramount+'s "The Madison" New York Premiere at Jazz at Lincoln Center on March 09, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)
Michelle Pfeiffer a filmezésnek köszönhetően menekült meg.
Ezek a történetek jól mutatják, hogy a szekták világa nem csak távoli, ismeretlen embereket érinthet. Sok esetben éppen azok kerülnek bele, akik közösséget, biztonságot vagy iránymutatást keresnek. A kilépés pedig nemcsak fizikai, hanem mély lelki folyamat is, amelynek hatása gyakran egy életen át elkíséri az érintetteket.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ann Lee testamentuma: Amanda Seyfried mint Krisztus második, női eljövetele

Az amerikai szekták között mindig lehet találni érdekeseket. Te hallottál már a protestáns sékerekről?

A Netflix feltámasztja a kultikus romkomot – Jön a Hirtelen 30 reboot

Egy generáció kedvenc romkomja visszatér, de teljesen új arcokkal. És Jennifer Garner sem marad ki a buliból. Jön a Hirtelen 30 rebootja!

Sztárok, aki vérig sértődtek, mert nem kapták meg az Oscar-díjat – Hangot is adtak a véleményüknek

Hangot is adtak az elégedetlenségüknek.

 

