Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 29., vasárnap Auguszta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
red flag

Mr. Bigtől Simon Bassetig vagy Chuck Bassig: a sorozattörténelem legtoxikusabb férfijai, akik bennünket is megbabonáztak

red flag toxikus párkapcsolat sorozatkarakter
Mindannyian odavagyunk a kedvenc csajos sorozataink sármos, titokzatos férfikaraktereiért. De ha egy pillanatra levesszük a rózsaszín szemüveget, észrevesszük: ezek a pasik inkább két lábon járó red flegek, mint álompasik. Mutatjuk, kik azok a toxikus férfiak, akik a romantikának álcázzák a lelki terrort.

Ki ne emlékezne Carrie Bradshow és Mr. Big évtizedeken át tartó huzavonájára, vagy Chuck Bass igencsak megkérdőjelezhető „romantikus” gesztusaira, esetleg a You Joe Goldbergjére? Ha te is izgatottan vártad a nagy összeborulást és a happy endet, van egy rossz hírünk: rád is hatással vannak a toxikus férfiak.

A toxikus férfiak archetípusa, Mr. Big.
Forrás: Northfoto

Toxikus férfiak a sorozatokban, akiket romantikusnak gondolhatsz

Kedvenc sorozatainkban talán azonnal  fel sem tűnik, hogy a kedvenc sármos „rosszfiúink” viselkedése mennyire toxikus, és ha nekünk csapná a szelet, rövid időn belül elhajtanánk. Legalábbis, ha van egy csöpp eszünk! Hiszen hiába a karizma, a szenvedélyes tekintet és a csibészes mosoly, ha a mélyben kifejezetten mérgező személyiségjegyek húzódnak meg. De honnan tudhatjuk, hogy amit látunk, az már nem romantika, hanem függés, függőségben tartás és kisajátítás?  Mutatjuk, szerintünk ki a legtoxikusabb férfikarakterek, akiket valaha sorozatban láthattunk. 

Euphoria – Nate Jacobs

Nate Jacobs vitathatatlanul az egyik legfélelmetesebb tévés barát, aki valaha megjelent a képernyőn. Manipulatív, megszállott és lelketlen, de ha visszatekintünk az HBO sorozatának első évadában bemutatott családi történetszálra, könnyű megérteni, miért lett ilyen. Amikor idén tavasszal végre bemutatkozik a sorozat régóta várt harmadik évada, a nézők újra találkozhatnak Nate-tel, aki immár feleségül vette volt barátnője egykori legjobb barátnőjét, Cassie-t. 

nate jacobs ( Jacob Elordi), Eufória
Nate Jacobs az Eufória című sorozatban szinte már félelmetes.
Forrás: IMDb

Szex és New York – Mr. Big

Mr. Big a toxikus férfiak archetípusa. Idősebb, elképesztően sikeres, és bárkit megkaphatna New Yokban. Már az elköteleződés szótól is kiverte a víz, és a függetlenség ideológiája mentén éveken át játszadozott Carrie-vel. Ahogy mindezt tette, a toxikus viselkedés netovábbja volt, ugyanis se túl komoly kapcsolatot nem szeretett volna vele, de továbblépni se engedte. Viselkedésének non plus ultrája az volt, amikor mielőtt kimondták volna a boldogító igent, inkább elmenekült.

Mr. big a Szex és new York sorozatból
Mr. Big húzd meg-ereszd meg játszmáját ép ésszel nem lehet elviselni.
Forrás: New York Daily News

 

Gossip Girl – Chuck Bass

A számító és hideg Chuck Bassre senki se mondhatja, hogy nem szenvedélyes. Ám ez mit sem ér, ha emellé kegyetlenség és elvárások terngere társul. Tény, nem csak ő, hanem a Gossip Girl-beli szerelme, Blair Waldorf se semmi, a se veled, se nélküled kapcsolatuk tette évekig izgalmassá a sorozatot. Chuck életszemlélete nőképe azonban vitathatatlanul nagyon mérgező. Ne feledkezzünk meg arról, amikor az első évad, első epizódjában Chuck kettesben marad Jenny Humpryval, aki többször is elmondja, hogy AZT nem akarja... 

Chuck Bass még Blair Waldorfot is többször tönkrevágra.
Forrás: WireImage

A Bridgerton család – Simon Basset

Bármennyire is ellenállhatatlan volt A Bridgerton család első évadának férfi főhőse, Daphne lehet, jobban tette volna, ha inkább elmenekül és hagyja, hogy Simon Basset a családi traumái okozta sebeit nyalogassa. Shonda Rhimes sorozata azonban a végleteikg romantikus, így Simon végül észhez tért, és kimondta az azóta legendássá vált, vágytól izzó vallomását: „Égek érted!” A pár élete persze az esküvő után sem volt zökkenőmentes, biztosan emlékeztek, hogy Daphne konkrétan megerőszakolta Simon, a gyermekáldás érdekében, ami a rajongókból is ellenérzéseket váltott ki. 

A Bridgerton család sorozat, simon basset
Simon Basset annyira sajnálta magát, hogy majdnem elfelejtett szeretni. 
Forrás: imdb

True Blood – Eric Northman

A klasszikus rosszfiú, Eric Northman legnagyobb hibája Sookie Stackhouse-szal való kapcsolatában az volt, hogy képtelen volt tiszteletben tartani a határokat, miközben egyfajta vámpír-felsőbbrendűségi tudat is vezérelte. Bár elsőre vonzónak tűnhet a laza, veszélyes stílus, a „rosszfiú” szerep sokszor nem több puszta udvariatlanságnál − és az már korántsem olyan ellenállhatatlan.

true blood jelenet
A Ture Blood sorozat igazi rosszfiúja, Eric Northman.
Forrás: Nortfoto

Pretty Little Liars – Ezra Fitz

A titokzatos, érzékeny tanár figurája elsőre romantikusnak tűnhet, de Ezra Fitz és Aria kapcsolata valójában több szempontból is problémás. A legnagyobb gond az egyértelmű hatalmi egyensúlytalanság, valamint az, hogy Ezra már a kezdetektől titkolózott, és manipulálta a helyzetet a saját céljai érdekében. Ami könnyen „tiltott szerelemnek” tűnik, az közelebbről nézve inkább egy etikailag erősen megkérdőjelezhető viszony.

Pretty little liars, ezra fitz
Ezra Fitz figurája a Pretty Little Liarsben csak elsőre tűnik romantikusnak.
Forrás: Disney General Entertainment Con

Gilmore Girls – Rory összes pasija (Dean, Jess és Logan)

Akár a team Deanhez, team Jesshez vagy team Loganhez tartozol, abban mindannyian egyetérthetünk, hogy Rory Gilmore pasijai messze nem voltak érzelmileg érettek. Dean az önbizalomhiányával küzdött, Jess képtelen volt kimondani az igazi érzéseit, Logan pedig ragaszkodott a játszmákhoz. Mindannyian a maguk egyedi és „különleges” módján az őrületbe kergették Roryt.

A szívek szállodája karakterei
Rory Gilmore pasijai: Dean, Jess és Logan.

You – Joe Goldberg

Nos, az 5 éveadot mégélt  You Joe Goldbergje nem egyszerűen toxikus férfikarakter, hanem konkrétan szerelemfüggő és sorozatgyilkos. Ehhez nincs is mit hozzátenni, ha beleszeretsz, nem csak a szívedet töri össze, hanem az életedet is elveszi.

You című sorozat
Joe Goldberg már túlmutat a toxikus férfikarakteren: konkrétan elmebeteg bűnözőt rejt a sármja. 
Forrás: Northfoto

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Személyiségteszt: melyik női sorozatkarakter vagy valójában? Most kiderül, ki az igazi Carrie Bradshaw!

Gondoltad volna, hogy a személyiséged alapján akár te is lehetnél a Bridgerton család álmodozó hercegnője, vagy épp a Gossip Girl koronázatlan királynője? Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki, ki lennél az ikonikus sorozatok világában!

Gáz pasik a négyzeten: a filmtörténelem legkellemetlenebb férfijai, akiket páros lábbal rúgnánk ki az ágyunkból

Legyen szó vámpírokról vagy paleontológusokról, a férfiak mindig a rendelkezésünkre álltak, hogy csalódást okozzanak nekünk. A filmtörténelem a gáz pasik egész arzenálját vonultatja fel.

Személyiségteszt: hozzád melyik sármos vámpírpasi illik?

Most kiderül, melyik vámpír illik hozzád igazán!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
