Mr. Bigtől Simon Bassetig vagy Chuck Bassig: a sorozattörténelem legtoxikusabb férfijai, akik bennünket is megbabonáztak

Ki ne emlékezne Carrie Bradshow és Mr. Big évtizedeken át tartó huzavonájára, vagy Chuck Bass igencsak megkérdőjelezhető „romantikus” gesztusaira, esetleg a You Joe Goldbergjére? Ha te is izgatottan vártad a nagy összeborulást és a happy endet, van egy rossz hírünk: rád is hatással vannak a toxikus férfiak.
Kedvenc sorozatainkban talán azonnal fel sem tűnik, hogy a kedvenc sármos „rosszfiúink” viselkedése mennyire toxikus, és ha nekünk csapná a szelet, rövid időn belül elhajtanánk. Legalábbis, ha van egy csöpp eszünk! Hiszen hiába a karizma, a szenvedélyes tekintet és a csibészes mosoly, ha a mélyben kifejezetten mérgező személyiségjegyek húzódnak meg. De honnan tudhatjuk, hogy amit látunk, az már nem romantika, hanem függés, függőségben tartás és kisajátítás? Mutatjuk, szerintünk ki a legtoxikusabb férfikarakterek, akiket valaha sorozatban láthattunk.
Euphoria – Nate Jacobs
Nate Jacobs vitathatatlanul az egyik legfélelmetesebb tévés barát, aki valaha megjelent a képernyőn. Manipulatív, megszállott és lelketlen, de ha visszatekintünk az HBO sorozatának első évadában bemutatott családi történetszálra, könnyű megérteni, miért lett ilyen. Amikor idén tavasszal végre bemutatkozik a sorozat régóta várt harmadik évada, a nézők újra találkozhatnak Nate-tel, aki immár feleségül vette volt barátnője egykori legjobb barátnőjét, Cassie-t.
Szex és New York – Mr. Big
Mr. Big a toxikus férfiak archetípusa. Idősebb, elképesztően sikeres, és bárkit megkaphatna New Yokban. Már az elköteleződés szótól is kiverte a víz, és a függetlenség ideológiája mentén éveken át játszadozott Carrie-vel. Ahogy mindezt tette, a toxikus viselkedés netovábbja volt, ugyanis se túl komoly kapcsolatot nem szeretett volna vele, de továbblépni se engedte. Viselkedésének non plus ultrája az volt, amikor mielőtt kimondták volna a boldogító igent, inkább elmenekült.
Gossip Girl – Chuck Bass
A számító és hideg Chuck Bassre senki se mondhatja, hogy nem szenvedélyes. Ám ez mit sem ér, ha emellé kegyetlenség és elvárások terngere társul. Tény, nem csak ő, hanem a Gossip Girl-beli szerelme, Blair Waldorf se semmi, a se veled, se nélküled kapcsolatuk tette évekig izgalmassá a sorozatot. Chuck életszemlélete nőképe azonban vitathatatlanul nagyon mérgező. Ne feledkezzünk meg arról, amikor az első évad, első epizódjában Chuck kettesben marad Jenny Humpryval, aki többször is elmondja, hogy AZT nem akarja...
A Bridgerton család – Simon Basset
Bármennyire is ellenállhatatlan volt A Bridgerton család első évadának férfi főhőse, Daphne lehet, jobban tette volna, ha inkább elmenekül és hagyja, hogy Simon Basset a családi traumái okozta sebeit nyalogassa. Shonda Rhimes sorozata azonban a végleteikg romantikus, így Simon végül észhez tért, és kimondta az azóta legendássá vált, vágytól izzó vallomását: „Égek érted!” A pár élete persze az esküvő után sem volt zökkenőmentes, biztosan emlékeztek, hogy Daphne konkrétan megerőszakolta Simon, a gyermekáldás érdekében, ami a rajongókból is ellenérzéseket váltott ki.
True Blood – Eric Northman
A klasszikus rosszfiú, Eric Northman legnagyobb hibája Sookie Stackhouse-szal való kapcsolatában az volt, hogy képtelen volt tiszteletben tartani a határokat, miközben egyfajta vámpír-felsőbbrendűségi tudat is vezérelte. Bár elsőre vonzónak tűnhet a laza, veszélyes stílus, a „rosszfiú” szerep sokszor nem több puszta udvariatlanságnál − és az már korántsem olyan ellenállhatatlan.
Pretty Little Liars – Ezra Fitz
A titokzatos, érzékeny tanár figurája elsőre romantikusnak tűnhet, de Ezra Fitz és Aria kapcsolata valójában több szempontból is problémás. A legnagyobb gond az egyértelmű hatalmi egyensúlytalanság, valamint az, hogy Ezra már a kezdetektől titkolózott, és manipulálta a helyzetet a saját céljai érdekében. Ami könnyen „tiltott szerelemnek” tűnik, az közelebbről nézve inkább egy etikailag erősen megkérdőjelezhető viszony.
Gilmore Girls – Rory összes pasija (Dean, Jess és Logan)
Akár a team Deanhez, team Jesshez vagy team Loganhez tartozol, abban mindannyian egyetérthetünk, hogy Rory Gilmore pasijai messze nem voltak érzelmileg érettek. Dean az önbizalomhiányával küzdött, Jess képtelen volt kimondani az igazi érzéseit, Logan pedig ragaszkodott a játszmákhoz. Mindannyian a maguk egyedi és „különleges” módján az őrületbe kergették Roryt.
You – Joe Goldberg
Nos, az 5 éveadot mégélt You Joe Goldbergje nem egyszerűen toxikus férfikarakter, hanem konkrétan szerelemfüggő és sorozatgyilkos. Ehhez nincs is mit hozzátenni, ha beleszeretsz, nem csak a szívedet töri össze, hanem az életedet is elveszi.
