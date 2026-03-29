Mr. Bigtől Simon Bassetig vagy Chuck Bassig: a sorozattörténelem legtoxikusabb férfijai, akik bennünket is megbabonáztak

Ki ne emlékezne Carrie Bradshow és Mr. Big évtizedeken át tartó huzavonájára, vagy Chuck Bass igencsak megkérdőjelezhető „romantikus” gesztusaira, esetleg a You Joe Goldbergjére? Ha te is izgatottan vártad a nagy összeborulást és a happy endet, van egy rossz hírünk: rád is hatással vannak a toxikus férfiak.

A toxikus férfiak archetípusa, Mr. Big.

Toxikus férfiak a sorozatokban, akiket romantikusnak gondolhatsz

Kedvenc sorozatainkban talán azonnal fel sem tűnik, hogy a kedvenc sármos „rosszfiúink” viselkedése mennyire toxikus, és ha nekünk csapná a szelet, rövid időn belül elhajtanánk. Legalábbis, ha van egy csöpp eszünk! Hiszen hiába a karizma, a szenvedélyes tekintet és a csibészes mosoly, ha a mélyben kifejezetten mérgező személyiségjegyek húzódnak meg. De honnan tudhatjuk, hogy amit látunk, az már nem romantika, hanem függés, függőségben tartás és kisajátítás? Mutatjuk, szerintünk ki a legtoxikusabb férfikarakterek, akiket valaha sorozatban láthattunk.

Euphoria – Nate Jacobs

Nate Jacobs vitathatatlanul az egyik legfélelmetesebb tévés barát, aki valaha megjelent a képernyőn. Manipulatív, megszállott és lelketlen, de ha visszatekintünk az HBO sorozatának első évadában bemutatott családi történetszálra, könnyű megérteni, miért lett ilyen. Amikor idén tavasszal végre bemutatkozik a sorozat régóta várt harmadik évada, a nézők újra találkozhatnak Nate-tel, aki immár feleségül vette volt barátnője egykori legjobb barátnőjét, Cassie-t.

Nate Jacobs az Eufória című sorozatban szinte már félelmetes.

Szex és New York – Mr. Big

Mr. Big a toxikus férfiak archetípusa. Idősebb, elképesztően sikeres, és bárkit megkaphatna New Yokban. Már az elköteleződés szótól is kiverte a víz, és a függetlenség ideológiája mentén éveken át játszadozott Carrie-vel. Ahogy mindezt tette, a toxikus viselkedés netovábbja volt, ugyanis se túl komoly kapcsolatot nem szeretett volna vele, de továbblépni se engedte. Viselkedésének non plus ultrája az volt, amikor mielőtt kimondták volna a boldogító igent, inkább elmenekült.

Mr. Big húzd meg-ereszd meg játszmáját ép ésszel nem lehet elviselni.

Gossip Girl – Chuck Bass

A számító és hideg Chuck Bassre senki se mondhatja, hogy nem szenvedélyes. Ám ez mit sem ér, ha emellé kegyetlenség és elvárások terngere társul. Tény, nem csak ő, hanem a Gossip Girl-beli szerelme, Blair Waldorf se semmi, a se veled, se nélküled kapcsolatuk tette évekig izgalmassá a sorozatot. Chuck életszemlélete nőképe azonban vitathatatlanul nagyon mérgező. Ne feledkezzünk meg arról, amikor az első évad, első epizódjában Chuck kettesben marad Jenny Humpryval, aki többször is elmondja, hogy AZT nem akarja...