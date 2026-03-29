Ma van virágvasárnap: a régi rítusok közül sok ma is él

A virágvasárnap a keresztény hagyomány egyik fontos ünnepe, amely a húsvétot megelőző nagyhét nyitánya, amelyhez több népszokás, babona és hagyomány is kötődik.

A húsvét kapujában: mit jelent valójában a virágvasárnap?

A virágvasárnap a húsvétot megelőző utolsó vasárnap, amely egyben a nagyhét kezdetét is jelenti. Ez az időszak a keresztény hagyományban a lelki ráhangolódás ideje: sokan ilyenkor fordulnak tudatosabban a böjt felé a testi és szellemi megtisztulás szándékával. Az ünnep a várakozás és az elcsendesedés időszaka, amely végül a feltámadás ünnepében teljesedik ki.

A katolikus szertartások részeként ezen a napon barkaszentelést tartanak, a megszentelt ágakat pedig a népi hitvilág szerint védelemként őrizték meg – úgy tartották, hogy távol tartják a betegséget, a vihart vagy akár a jégesőt.

Több településen körmenetek is kapcsolódnak a naphoz, amelyek Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását idézik fel.

A név eredete és szimbolikája

Az ünnep eredeti neve pálmavasárnap volt, amely a bibliai történetre utal: a hagyomány szerint pálmaágakkal köszöntötték Jézus Krisztus érkezését. A pálmaág már az ókorban is a győzelem és a diadal jelképe volt. Európában azonban – így Magyarországon is – a pálma nem honos növény, ezért helyét a barka vette át.

A barka az elsők között jelenik meg a tél elmúltával, így a természet újjászületésének és az új kezdeteknek is szimbóluma lett.

Hagyományok és hiedelmek virágvasárnap

A virágvasárnaphoz számos népszokás kapcsolódik, amelyek közül több ma is él. Sok család ekkorra időzíti a tavaszi nagytakarítást, mintegy jelképesen is lezárva a téli időszakot. Egy régi, látványos hagyomány a kiszehajtás: fiatal lányok szalmából és rongyokból készített bábut – a kiszét – vittek végig a falun, majd elégették vagy vízbe dobták. A szertartás célja a tél, a betegségek és a rontás elűzése volt, de egyes vidékeken jósló szerepet is tulajdonítottak neki, különösen a házasságkötéssel kapcsolatban.