A Z generáció már nem követ be akárkit − Újabb ismerkedési szabályt vezettek be a fiatalok

randi szabály követés
Előbb beszélgetés, aztán követés? A Z generáció szerint ez már alap. Ha azt hitted, a follow csak egy kattintás, kapaszkodj: ma már ez komoly kapcsolatlépcső.

Volt idő, amikor az Instagramon való követés nagyjából annyit jelentett, mint egy udvarias bólintás az utcán: „ismerlek, helló.” Ma? Inkább olyan, mint egy félig kimondott kapcsolat. Vagy legalábbis egy Z generáció által jóváhagyott soft launch. 

Z generáció taktika: ne kövess senkit, ameddig nem komoly.
Z generáció taktika: ne kövess senkit, ameddig nem komoly. 
Követés csak komoly szándékkal? – A Z generáció új randiszabályai

  • A Z generáció teljesen újraértelmezte a „bekövetés” jelentését.
  • A follow ma már státusz, nem reflex.
  • Situationship nélkül nincs kölcsönös követés.

A Z generáció ugyanis úgy döntött, hogy a „bekövetlek–visszakövetlek” dinamika túl egyszerű, túl gyors, és valljuk be: túl 2016-os (ami egyébként menő lenne idén, de ez része úgy tűnik nem tér vissza). Mostanra ugyanis eljutottunk oda, hogy nem követünk akárkit. Sőt, néha senkit.

A follow már nem reflex, hanem stratégia

Régen az volt a menő, ha minél több emberrel voltál online „kapcsolatban”. Ma inkább az a flex, ha válogatsz. Ha nem dobod oda a follow-t csak úgy. Mert a követés ma már nem egy kattintás – hanem egy komoly döntés.

A Z generáció ezt tökélyre fejlesztette. Már az sem alap, hogy ha beszélgetsz valakivel, automatikusan bekövetitek egymást. Sőt. Az lenne talán a red flag, mert így azonnal elárulod, hogy érdekel a másik, és az ugye, hogy milyen dedós? A másik pedig, hogy kikövetni egymást meg sokkal kínosabb lenni, mint eltűnni, nemde? 2026 pedig már most a ghostingolás éve. 

A logika valahogy így néz ki: először beszélgessetek. Ismerjétek meg egymást. Legyen vibe. Legyen némi flört. Majd ha már kezd kialakulni valami… nos, akkor még mindig nem követitek egymást.

A situationship, mint előszoba

Mert a követés nem az első lépés. Hanem legalább a negyedik. A modern randiskálán ugyanis ma már létezik egy teljesen új fogalom: a „situationship”. Ez az a bizonytalan, mégis nagyon is létező állapot, amikor már több van köztetek, mint barátság, de még nem mondjátok ki, hogy kapcsolat.

És itt jön a csavar: a Z generáció szerint minimum egy 4-es szintű situationship kell ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerüljön a kölcsönös követés.

Igen, jól olvasod. A follow ma már nem nyitás – hanem jutalom.

Miért lett ilyen bonyolult?

Egyrészt, mert az online tér túltelített. Mindenki ott van, mindenki posztol, mindenki jelen van. A figyelem pedig érték lett. Ha valakit bekövetsz, azzal időt és energiát adsz neki. Másrészt pedig, mert a Z generáció mestere a határok meghúzásának. Nem engednek be akárkit az online „belső körükbe”. A profiljuk egyfajta digitális nappali – és oda nem hívnak meg idegeneket. Persze, itt is akadnak kivételek: például  néhány csillagjegy kimondottan utálja a situationship fázisát és inkább egyből beleugrik egy kapcsolatba.

A követés, mint státuszszimbólum

A kölcsönös follow ma már majdnem olyan, mint egy relationship status update – csak kevésbé kínos, és sokkal finomabb. Aki követ, az lát. Aki lát, az közelebb van. És a Z generáció pontosan tudja, hogy ez mekkora hatalom. Ezért nem osztogatják könnyen. És mi van, ha valaki túl gyors? Nos, az gyanús. Ha valaki az első beszélgetés után már küldi a follow requestet, az kicsit olyan, mintha az első randin már közös jövőt tervezne. Nem illegális – csak… furcsa. A Z generáció szemében ez inkább „try hard”, mint romantikus. 

Mert a szabály egyszerű: előbb kapcsolat, aztán követés. Nem fordítva.

A diplomás randiguru vallomása: a társkeresőkön bárkit találhatsz, csak társat nem

Megdöbbentő véleményt fogalmazott meg az ismerkedős appokról egy randiguruként tevékenykedő pszichológus. Dr. Paul Eastwick szerint az online társkeresés nem alkalmas komoly kapcsolatok létrehozására.

Te tudod, hogy mikortól vagytok hivatalosan együtt? – Szakértő válaszol

A legtöbben az első randi után eldöntik az aktuális partnerről, hogy továbbmennek-e vele, vagy sem. De mikortól mondható ki, hogy tényleg párkapcsolatban vagytok?

 

