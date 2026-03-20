A Z generáció már nem követ be akárkit − Újabb ismerkedési szabályt vezettek be a fiatalok

Volt idő, amikor az Instagramon való követés nagyjából annyit jelentett, mint egy udvarias bólintás az utcán: „ismerlek, helló.” Ma? Inkább olyan, mint egy félig kimondott kapcsolat. Vagy legalábbis egy Z generáció által jóváhagyott soft launch.

Z generáció taktika: ne kövess senkit, ameddig nem komoly.

Követés csak komoly szándékkal? – A Z generáció új randiszabályai A Z generáció teljesen újraértelmezte a „bekövetés” jelentését.

A follow ma már státusz, nem reflex.

Situationship nélkül nincs kölcsönös követés.

A Z generáció ugyanis úgy döntött, hogy a „bekövetlek–visszakövetlek” dinamika túl egyszerű, túl gyors, és valljuk be: túl 2016-os (ami egyébként menő lenne idén, de ez része úgy tűnik nem tér vissza). Mostanra ugyanis eljutottunk oda, hogy nem követünk akárkit. Sőt, néha senkit.

A follow már nem reflex, hanem stratégia

Régen az volt a menő, ha minél több emberrel voltál online „kapcsolatban”. Ma inkább az a flex, ha válogatsz. Ha nem dobod oda a follow-t csak úgy. Mert a követés ma már nem egy kattintás – hanem egy komoly döntés.

A Z generáció ezt tökélyre fejlesztette. Már az sem alap, hogy ha beszélgetsz valakivel, automatikusan bekövetitek egymást. Sőt. Az lenne talán a red flag, mert így azonnal elárulod, hogy érdekel a másik, és az ugye, hogy milyen dedós? A másik pedig, hogy kikövetni egymást meg sokkal kínosabb lenni, mint eltűnni, nemde? 2026 pedig már most a ghostingolás éve.

A logika valahogy így néz ki: először beszélgessetek. Ismerjétek meg egymást. Legyen vibe. Legyen némi flört. Majd ha már kezd kialakulni valami… nos, akkor még mindig nem követitek egymást.

A situationship, mint előszoba

Mert a követés nem az első lépés. Hanem legalább a negyedik. A modern randiskálán ugyanis ma már létezik egy teljesen új fogalom: a „situationship”. Ez az a bizonytalan, mégis nagyon is létező állapot, amikor már több van köztetek, mint barátság, de még nem mondjátok ki, hogy kapcsolat.

És itt jön a csavar: a Z generáció szerint minimum egy 4-es szintű situationship kell ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerüljön a kölcsönös követés.

Igen, jól olvasod. A follow ma már nem nyitás – hanem jutalom.