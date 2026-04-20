Akitől a vikingek is féltek: Aethelflaed a rettenthetetlen merciai királynő

Egy közismert filozófia tétel úgy tartja, hogy a nehéz idők szülik a legnagyszerűbb embereket. Iménti gondolatmenet tökéletesen ráilleszthető egy angolszász középkori uralkodónőre, aki zűrzavaros korszakban volt képes stabilitást teremteni, tetteinek erejét pedig jól példázza, hogy még a vikingek sem mertek ujjat húzni vele. Ha Aethelflaed merciai királynő nem áll a sarkára, lehet, hogy Anglia nem létezne a mai formájában.

Aethelflaed merciai királynő több ízben is visszaverte a viking támadásokat.

Forrás: Getty Images

Aethelflaed királynő, a vikingek réme A viking hódítások idején született Nagy Alfréd lányaként.

A merciai király felesége lett, aki mellett aktívan részt vett az uralkodásban.

Aethelflaed merciai királynő átvette az uralmat a férje halála után és prosperáló uralkodó volt.

Több csatában is visszaverte a vikingek támadásait.

Lányára hagyta a trónt.

Zűrzavaros idők és egy politikai házasság

Amikor Aethelflaed – más írásmóddal Ethelfleda – Kr. u. 870 körül világra jött, az angliai normann hódítások a legnagyobb fordulatszámon pörögtek. Az ádáz északi harcosok Wessex kivételével minden angolszász királyságot bekebeleztek, amit csak a 878-as edingtoni csata szakított meg. Az államok kísérleti szövetségekkel igyekezték menteni függetlenségüket.

Nagy Alfréd angolszász király leányaként Aethelflaed értékes volt, így fiatalom hozzáadták a nála sokkal idősebb Aethelred merciai királyhoz. A dinasztikus házasság révén Mercia visszatért az angol uralom alá, a vő pedig Alfréd hadvezéreként szolgált. Bár megtehette volna, hogy csupán egy lábjegyzet marad, a források szerint a harcos királynő aktívan kivette részét az uralkodásból.

Aethelflaed uralkodása alatt megerősödött Mercia királysága.

Forrás: profimedia

Férje távollétében elnökölt a bírósági üléseken, dokumentumokat írt alá, egyengette a diplomáciai kapcsolatokat. Tevékenysége különösen fontossá vált, amikor férje, Aethelred egészsége megromlott. Még nagyobb szerepet kanyarított magának az uralkodásban, már katonai akciókban is részt vett, haditerveket eszelt ki. A rendíthetetlen uralkodónő neve nemcsak országa határain belül volt ismert, hanem azon túl is, még a vikingek is hallottak erélyességéről.