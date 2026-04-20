Akitől a vikingek is féltek: Aethelflaed a rettenthetetlen merciai királynő

Bába Dorottya
2026.04.20.
A nők legtöbbször anyaként és feleségként szerepelnek a történelemkönyvek lapjain. Aethelflaed merciai királynő azonban nemcsak saját jogán uralkodott, de az első sorban vonult a vikingek elleni csatába is.

Egy közismert filozófia tétel úgy tartja, hogy a nehéz idők szülik a legnagyszerűbb embereket. Iménti gondolatmenet tökéletesen ráilleszthető egy angolszász középkori uralkodónőre, aki zűrzavaros korszakban volt képes stabilitást teremteni, tetteinek erejét pedig jól példázza, hogy még a vikingek sem mertek ujjat húzni vele. Ha Aethelflaed merciai királynő nem áll a sarkára, lehet, hogy Anglia nem létezne a mai formájában.

Aethelflaed merciai királynő a harcos
Aethelflaed királynő, a vikingek réme

  • A viking hódítások idején született Nagy Alfréd lányaként.
  • A merciai király felesége lett, aki mellett aktívan részt vett az uralkodásban.
  • Aethelflaed merciai királynő átvette az uralmat a férje halála után és prosperáló uralkodó volt.
  • Több csatában is visszaverte a vikingek támadásait.
  • Lányára hagyta a trónt.

Zűrzavaros idők és egy politikai házasság

Amikor Aethelflaed – más írásmóddal Ethelfleda – Kr. u. 870 körül világra jött, az angliai normann hódítások a legnagyobb fordulatszámon pörögtek. Az ádáz északi harcosok Wessex kivételével minden angolszász királyságot bekebeleztek, amit csak a 878-as edingtoni csata szakított meg. Az államok kísérleti szövetségekkel igyekezték menteni függetlenségüket.

Nagy Alfréd angolszász király leányaként Aethelflaed értékes volt, így fiatalom hozzáadták a nála sokkal idősebb Aethelred merciai királyhoz. A dinasztikus házasság révén Mercia visszatért az angol uralom alá, a vő pedig Alfréd hadvezéreként szolgált. Bár megtehette volna, hogy csupán egy lábjegyzet marad, a források szerint a harcos királynő aktívan kivette részét az uralkodásból.

Aethelflaed merciai királynő uralkodása
Férje távollétében elnökölt a bírósági üléseken, dokumentumokat írt alá, egyengette a diplomáciai kapcsolatokat. Tevékenysége különösen fontossá vált, amikor férje, Aethelred egészsége megromlott. Még nagyobb szerepet kanyarított magának az uralkodásban, már katonai akciókban is részt vett, haditerveket eszelt ki. A rendíthetetlen uralkodónő neve nemcsak országa határain belül volt ismert, hanem azon túl is, még a vikingek is hallottak erélyességéről.

Nő az angolszász trónon? Skandallum!

Miután férje, Aethelred 911-ben elhunyt, feleségét Mercia úrnőjének kiáltották ki, mivel ott több jogot engedélyeztek a nőknek, mint Wessexben. Ehhez meg kellett szerezni az ealdormenek, vagyis a magas ragú királyi tisztviselők támogatását, akik átadták a hatalmat Aethelflaed merciai királynőnek, leginkább azért, mert nem kívántak behódolni Wessexnek.

Ez jó döntésnek bizonyult, mivel sikerrel vette fel a harcot a vikingek ellen, hozzálátott Tamworth, Stafford és Warwick erődítményeinek megerősítéséhez, ütőképes hadsereget szervezett, melyet ő maga vezetett. A pogányság elleni védekezésül templomokat épített, újjáépítette az elpusztított városokat, komoly összegeket fektetett az oktatásba és művészetekbe.

Uralkodásának hatékonyságát jól jelzi, hogy míg a legtöbb angolszász királyság romokban állt a dán hódítások miatt, addig Mercia bizonyos részein prosperált a gazdaság.

Örököse egyetlen lánya, Aelfwynnt volt, aki követte is anyját a trónon. Ezen felül unokaöccse, Athlestan nevelésével biztosította még a trónöröklést, aki később Anglia egyesítőjeként vonult be a történelemkönyvekbe. No de mi is történt a vikingekkel?

Hogyan győzte le a vikingeket Aethelflaed merciai királynő?

Még javában élt a férje, amikor először hírt kapott a viking telepesek északnyugati terjeszkedéséről.  Annak érdekében, hogy Merciában ne Odinhoz kelljen imádkozni, két tervet is kieszelt: megerősítette az ókori római város, Chester falait, valamint földet ajánlott a normannoknak. Előbbi terve bevált, mivel a város 907-es támadásakor sikerrel visszaverték a viking harcosokat.

Legfényesebb győzelmét 910-ben aratta a vikingek felett, amikor Tettenhall városánál egy egyesített angol sereggel visszaverték a portyázó viking seregeket. A harcok során mintegy 3 normann uralkodót mészároltak le, ami csak fokozta Aethelflaed merciai királynő hírnevét.

Támogatta testvérét, Edwardot a dánok által meghódított merciai területek visszaszerzésében. A harcos királynő csapatai élén 917-ben visszafoglalta Derby városát, amivel újra angolszász uralom alá került az egyik országrész. A következő évben Leichestert foglalta el, ami utat nyitott a normann főváros, York felé. Az ott élő dánok már eleve úgy várták, hogy behódoljanak neki, ám út közben, 918. június 12-én váratlanul elhunyt. A trónt lánya, Aelfwynn örökölte.

Æthelflæd a rettegett királynő öröksége

Férfi rokonai elhomályosították Aethelflaed királynő tetteit, bagatellizálva eredményeit. Pedig ha az ő rettenthetetlensége és talpraesettsége nem erősíti meg Mercia királyságát, akkor az angolszászok jószerivel behódoltak volna a normannoknak.

