Aranyásó influenszer borzolja a kedélyeket Tiktokon a gyerekvállalásról szóló gondolataival

Egy fiatal amerikai nő nemrégiben felbosszantotta a Tiktok felhasználókat, mivel kijelentette, hogy a nőknek mikor és milyen pénzügyi feltételekkel szabad csak gyereket vállalniuk. A magát büszkén aranyásónak (angolul: gold digger) valló influenszer ezt csak tetézte a további elmélkedésével, és sikerült gyújtópontra juttatnia a hangulatot.

Az influenszer büszkén vallja magát aranyásónak a TikTok-on.

Nem kertelt az influenszer - Elmondta, kinek hol a helye a párkapcsolatban

A nő TikTok-fiókjával már alapvetően is sokaknál megnyomta a nagy piros gombot, mivel olyan tanácsokat osztogat a többi fiatal nőnek, hogyan akasszanak le minél több pénzt a pasikról, amellett, hogy rendszeresen lúzernek nevezi a nem luxus körülmények közt élőket is. A frissen közzétett videója csak a hab lett a tortán, mivel világosan kifejtette: nem ért egyet azzal a társadalmi berendezkedéssel, miszerint egy párkapcsolatba mindkét félnek ugyanannyi pénzzel kell beszállnia. A több, mint 390 ezres nézettségű videóban egészen pontosan így fogalmazott:

„Hölgyeim! A gyerekvállalás csak akkor jöhet szóba, ha a pasi már megvett neked minimum egy házat. Ha gyereket akar tőled, előbb az otthonodat kell megteremtenie. A babának is otthonra és biztonságos környezetre van szüksége.”

Egy másik videóban további 2 polgárpukkasztó dolgot is nyilatkozott: először is azt, hogy egy nőnek mindenképpen rendelkeznie kell egy vagy több nagy méretű gardróbszekrénnyel (nyilván nem saját pénzből), másrészt, hogy nem hajlandó alávetni magát a hagyományos, 9-től 5-ig tartó munkarendnek.

„A világ, amelyben én élek, nem a 9-től 5-ig gürizők világa. Nem akarok fele-fele alapon osztozni egy férfival, majd gyerekeket szülni, meghatározott idősávban dolgozni, aztán egész életemben így élni."

A kommentelők villámgyorsan reagáltak, és első körben persze érkeztek a támogatók vagy a rokonok ki tudja. Egy hozzászóló például azt írta:

„Okos fiatal nő vagy!”

Egy másik pedig így biztatta:

„Jól mondod, csajszi!

Ugyanakkor rengetegen felháborodtak, és nem rejtették véka alá a véleményüket.

Volt, aki így fakadt ki:

„Te tényleg nem a valóságban élsz. A legtöbb ember örül, ha a számlákat ki tudja fizetni, nemhogy házat venni! Ez nem elvárás, ez zsarolás. A saját párod megzsarolása.”

A vita azóta sem csitult, és az influenszer kijelentései továbbra is pörgetik a kommentszekciót.