2025. szept. 6., szombat Zakariás

Aranyásó influenszer borzolja a kedélyeket Tiktokon a gyerekvállalásról szóló gondolataival

fiatal pár, kanapé
Shutterstock - New Africa
gazdagság luxuslakás influenszer
Jónás Ágnes
2025.09.06.
Ezúttal egy fiatal nő videója verte ki a biztosítékot a TikTokon. Az influenszer, nemcsak, hogy beleállt a becsülettel dolgozó emberekbe, de világosan megfogalmazta a luxusigényeit és a gyerekvállalással kapcsolatos pénzügyi feltételeit.

Egy fiatal amerikai nő nemrégiben felbosszantotta a Tiktok felhasználókat, mivel kijelentette, hogy a nőknek mikor és milyen pénzügyi feltételekkel szabad csak gyereket vállalniuk. A magát büszkén aranyásónak (angolul: gold digger) valló influenszer ezt csak tetézte a további elmélkedésével, és sikerült gyújtópontra juttatnia a hangulatot.

nő, csillogás, luxuslakás, influenszer
Az influenszer büszkén vallja magát aranyásónak a TikTok-on.
Nem kertelt az influenszer - Elmondta, kinek hol a helye a párkapcsolatban

A nő TikTok-fiókjával már alapvetően is sokaknál megnyomta a nagy piros gombot, mivel olyan tanácsokat osztogat a többi fiatal nőnek, hogyan akasszanak le minél több pénzt a pasikról, amellett, hogy rendszeresen lúzernek nevezi a nem luxus körülmények közt élőket is. A frissen közzétett videója csak a hab lett a tortán, mivel világosan kifejtette: nem ért egyet azzal a társadalmi berendezkedéssel, miszerint egy párkapcsolatba mindkét félnek ugyanannyi pénzzel kell beszállnia. A több, mint 390 ezres nézettségű videóban egészen pontosan így fogalmazott:

„Hölgyeim! A gyerekvállalás csak akkor jöhet szóba, ha a pasi már megvett neked minimum egy házat. Ha gyereket akar tőled, előbb az otthonodat kell megteremtenie. A babának is otthonra és biztonságos környezetre van szüksége.”

Egy másik videóban további 2 polgárpukkasztó dolgot is nyilatkozott:  először is azt, hogy egy nőnek mindenképpen rendelkeznie kell egy vagy több nagy méretű gardróbszekrénnyel (nyilván nem saját pénzből), másrészt, hogy nem hajlandó alávetni magát a hagyományos, 9-től 5-ig tartó munkarendnek. 

„A világ, amelyben én élek, nem a 9-től 5-ig gürizők világa. Nem akarok fele-fele alapon osztozni egy férfival, majd gyerekeket szülni, meghatározott idősávban dolgozni, aztán egész életemben így élni."

A kommentelők villámgyorsan reagáltak, és első körben persze érkeztek a támogatók vagy a rokonok ki tudja. Egy hozzászóló például azt írta: 

„Okos fiatal nő vagy!”

 Egy másik pedig így biztatta: 

„Jól mondod, csajszi! 

Ugyanakkor rengetegen felháborodtak, és nem rejtették véka alá a véleményüket. 

Volt, aki így fakadt ki: 

„Te tényleg nem a valóságban élsz. A legtöbb ember örül, ha a számlákat ki tudja fizetni, nemhogy házat venni! Ez nem elvárás, ez zsarolás. A saját párod megzsarolása.”

  A vita azóta sem csitult, és az influenszer kijelentései továbbra is pörgetik a kommentszekciót.

