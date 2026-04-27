Hajmeresztő ötlettel állt elő egy fapados légitársaság: ezeknek az utasoknak kellene felárat fizetniük

A Ryanair ismét megosztó ötlettel állt elő: ezúttal azt vetették fel, hogy díjat számolnának fel a kora reggeli járatokon túl sokat beszélő utasoknak. A Facebookon közzétett, félig tréfás bejegyzés ötletével sokan egyetértenek, vannak azonban, akik inkább a fapados légitársaság személyzetét vennék górcső alá.

A fapados légitársaság ezúttal a túl beszédes utasokat vette célba.

Újabb megosztó ötlettel állt elő az egyik legnagyobb fapados légitársaság

A fapados légitársaságok, köztük a Ryanair, régóta népszerű választásnak számítanak azok számára, akik kedvező áron szeretnének utazni Európán belül. Az alacsony alapár azonban gyakran csak a kiindulópont: a különféle kiegészítő szolgáltatásokért külön díjat számolnak fel, ami gyorsan megdobhatja a végösszeget.

A Ryanair ugyanakkor arról is ismert, hogy időről időre ironikus hangvételű ötletekkel rukkol elő a közösségi médiában, amelyek újabb, sokszor szokatlan díjakat vetnének ki az utasokra. Korábban felmerült már például a farmer viseléséért fizetendő díj, vagy akár a fedélzeti mosdóhasználat megadóztatása is – ezekből azonban végül egyik sem valósult meg.

A legújabb felvetésük szerint a hajnali, például 6 órakor induló járatokon külön díjat számolnának fel azoknak az utasoknak, akik túl sokat beszélnek. A légitársaság Facebook-oldalán közzétett, félig tréfás bejegyzésben így fogalmaztak: „Hamarosan díjat számolunk fel a fecsegőknek a hajnali 6-os járatainkon.”

Bár az ötlet elsőre abszurdnak tűnhet, sok utas meglepően támogatóan reagált, mondván: egy korai indulásnál különösen értékes a nyugalom. „Ez az a díj, amivel mindannyian egyetérthetünk” – írta egy hozzászóló. Mások viszont kritikusabban álltak a javaslathoz, és azt kérdezték, vajon a szabály a személyzetre is vonatkozna-e. „Ez magába foglalja azokat is, akik a hangosbemondón reklámozzák a sorsjegyeket és a duty free termékeket?” – vetette fel egy kommentelő. Egy másik hozzászóló pedig azt kifogásolta, hogy szerinte inkább a személyzet az, amely már kora reggel megkezdi a parfümök értékesítését a fedélzeten.

Ezekre a rejtett költségekre érdemes figyelni a Ryanair járatain

Bár a fecsegési díj egyelőre inkább kommunikációs gegnek tűnik, a légitársaság valóban számos olyan pluszköltséget alkalmaz, amelyekkel az utasoknak érdemes tisztában lenniük.

Ilyen például a reptéri check-in díja: aki nem intézi el előre az online bejelentkezést, annak 55 fontot vagy 55 eurót kell fizetnie a reptéren. Spanyolországból induló járatok esetén ez az összeg alacsonyabb, 30 font vagy 30 euró. A légitársaság ezért kifejezetten javasolja, hogy az utasok még érkezés előtt, az alkalmazáson vagy a weboldalon keresztül jelentkezzenek be. Az ülőhelyet előre lefoglalók akár 60 nappal indulás előtt is megtehetik ezt, míg mások legkorábban 24 órával a járat előtt. A check-in általában két órával indulás előtt zár.

A kézipoggyász méretére vonatkozó szabályok szintén gyakran okoznak kellemetlenséget. A Ryanair jelenleg egy darab, legfeljebb 40x30x20 centiméteres táskát enged fel a fedélzetre díjmentesen, amelynek el kell férnie az ülés alatt. Ez lehet például laptoptáska, kézitáska vagy kisebb hátizsák.

Felár ellenében egy második, legfeljebb 10 kilogrammos kézipoggyász is vihető, amelynek maximális mérete 55x40x20 centiméter lehet. Ezt az utasoknak saját maguknak kell elhelyezniük a felső csomagtartóban.

