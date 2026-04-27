Hajmeresztő ötlettel állt elő egy fapados légitársaság: ezeknek az utasoknak kellene felárat fizetniük

A Ryanair ismét megosztó ötlettel állt elő: ezúttal azt vetették fel, hogy díjat számolnának fel a kora reggeli járatokon túl sokat beszélő utasoknak. A Facebookon közzétett, félig tréfás bejegyzés ötletével sokan egyetértenek, vannak azonban, akik inkább a fapados légitársaság személyzetét vennék górcső alá.
Újabb megosztó ötlettel állt elő az egyik legnagyobb fapados légitársaság
A fapados légitársaságok, köztük a Ryanair, régóta népszerű választásnak számítanak azok számára, akik kedvező áron szeretnének utazni Európán belül. Az alacsony alapár azonban gyakran csak a kiindulópont: a különféle kiegészítő szolgáltatásokért külön díjat számolnak fel, ami gyorsan megdobhatja a végösszeget.
A Ryanair ugyanakkor arról is ismert, hogy időről időre ironikus hangvételű ötletekkel rukkol elő a közösségi médiában, amelyek újabb, sokszor szokatlan díjakat vetnének ki az utasokra. Korábban felmerült már például a farmer viseléséért fizetendő díj, vagy akár a fedélzeti mosdóhasználat megadóztatása is – ezekből azonban végül egyik sem valósult meg.
A legújabb felvetésük szerint a hajnali, például 6 órakor induló járatokon külön díjat számolnának fel azoknak az utasoknak, akik túl sokat beszélnek. A légitársaság Facebook-oldalán közzétett, félig tréfás bejegyzésben így fogalmaztak: „Hamarosan díjat számolunk fel a fecsegőknek a hajnali 6-os járatainkon.”
Bár az ötlet elsőre abszurdnak tűnhet, sok utas meglepően támogatóan reagált, mondván: egy korai indulásnál különösen értékes a nyugalom. „Ez az a díj, amivel mindannyian egyetérthetünk” – írta egy hozzászóló. Mások viszont kritikusabban álltak a javaslathoz, és azt kérdezték, vajon a szabály a személyzetre is vonatkozna-e. „Ez magába foglalja azokat is, akik a hangosbemondón reklámozzák a sorsjegyeket és a duty free termékeket?” – vetette fel egy kommentelő. Egy másik hozzászóló pedig azt kifogásolta, hogy szerinte inkább a személyzet az, amely már kora reggel megkezdi a parfümök értékesítését a fedélzeten.
Bár a fecsegési díj egyelőre inkább kommunikációs gegnek tűnik, a légitársaság valóban számos olyan pluszköltséget alkalmaz, amelyekkel az utasoknak érdemes tisztában lenniük.
- Ilyen például a reptéri check-in díja: aki nem intézi el előre az online bejelentkezést, annak 55 fontot vagy 55 eurót kell fizetnie a reptéren. Spanyolországból induló járatok esetén ez az összeg alacsonyabb, 30 font vagy 30 euró. A légitársaság ezért kifejezetten javasolja, hogy az utasok még érkezés előtt, az alkalmazáson vagy a weboldalon keresztül jelentkezzenek be. Az ülőhelyet előre lefoglalók akár 60 nappal indulás előtt is megtehetik ezt, míg mások legkorábban 24 órával a járat előtt. A check-in általában két órával indulás előtt zár.
- A kézipoggyász méretére vonatkozó szabályok szintén gyakran okoznak kellemetlenséget. A Ryanair jelenleg egy darab, legfeljebb 40x30x20 centiméteres táskát enged fel a fedélzetre díjmentesen, amelynek el kell férnie az ülés alatt. Ez lehet például laptoptáska, kézitáska vagy kisebb hátizsák.
- Felár ellenében egy második, legfeljebb 10 kilogrammos kézipoggyász is vihető, amelynek maximális mérete 55x40x20 centiméter lehet. Ezt az utasoknak saját maguknak kell elhelyezniük a felső csomagtartóban.
