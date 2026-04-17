Az első nő a Hold túlsó oldalán: Christina Koch meglepő mentális trükkje az önbizalomhoz

Amikor az ember egy NASA-űrhajósra gondol, általában elképzel egy magabiztos, mindenre felkészült tudóst, aki rakéták között sétál és természetes nyugalommal nézi a Földet az űrből. A valóság azonban – mint kiderült – sokkal emberibb. A legismertebb első női űrhajós, Christina Koch mesélt az imposztorszindrómájáról.

Christina Koch az első női űrhajós aki eljutott a Hold másik oldalára.

Még a NASA-karrier csúcsán is küzdött imposztorszindrómával.

Egy különös gondolati trükk segített neki legyőzni a kételyeket.

Christina Koch, az amerikai, női űrhajós pontosan ugyanazzal a jelenséggel küzdött, amivel rengetegen a karrierjük során:

az imposztorszindrómával.

Ez az az érzés, amikor valaki hiába sikeres, mégis attól tart, hogy egyszer „lebukik”, és kiderül, valójában nem is olyan kompetens, mint ahogy mások gondolják.

Pedig Koch karrierje nem éppen hétköznapi. A NASA űrhajósa 2013-ban csatlakozott a programhoz, és már korábban rekordot döntött: 328 napot töltött az űrben egyetlen küldetés során – ami a leghosszabb női űrutazás volt. Most pedig a történelmi Artemis II misszió részeként ő az első nő, aki a Hold túlsó oldaláig repült.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az emberi alap kételyek eltűnnek.

„Sok kihívással jár, amikor egy olyan csoporthoz tartozol, amely nincs túlreprezentálva a szakmádban” – mondta Koch egy interjúban.

„Sokszor az ember azon gondolkodik: ez azért nehéz, mert nő vagyok ezen a területen, vagy egyszerűen csak azért, mert maga a feladat is nehéz?”

A mérnöki és űrkutatási világban – ahol a férfiak még mindig többségben vannak, lásd a magyar kedvenc Kapu Tibort – ez a kérdés gyakran ott motoszkál a háttérben. Koch szerint ez olyan, mint egy folyamatosan működő „plusz áramkör” az agyban, ami energiát von el a valódi feladattól.

És itt jön a meglepő rész.

Sokan ilyenkor pozitív megerősítéseket ismételgetnek maguknak az emberek – például azt, hogy „ügyes vagyok”, vagy „meg tudom csinálni”. Koch azonban rájött, hogy ez nála egyszerűen nem működik.