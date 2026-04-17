2026. ápr. 17., péntek

imposztorszindróma

Az első nő a Hold túlsó oldalán: Christina Koch meglepő mentális trükkje az önbizalomhoz

Hajdu Viktória
2026.04.17.
Egy nő, aki eljutott a Hold túlsó oldalára – mégis kételkedik magában. Christina Koch módszere meglepően egyszerű az imposztorszindróma ellen.

Amikor az ember egy NASA-űrhajósra gondol, általában elképzel egy magabiztos, mindenre felkészült tudóst, aki rakéták között sétál és természetes nyugalommal nézi a Földet az űrből. A valóság azonban – mint kiderült – sokkal emberibb. A legismertebb első női űrhajós, Christina Koch mesélt az imposztorszindrómájáról. 

Christina Koch az első női űrhajós aki eljutott a Hold másik oldalára.
Christina Koch az első női űrhajós aki eljutott a Hold másik oldalára. 
Még egy űrhajós is kételkedik: Christina Koch meglepő módszere az imposztorszindróma ellen

  • Christina Koch 47 évesen lett az első nő, aki a Holdra utazott.
  • Még a NASA-karrier csúcsán is küzdött imposztorszindrómával.
  • Egy különös gondolati trükk segített neki legyőzni a kételyeket.

Christina Koch, az amerikai, női űrhajós pontosan ugyanazzal a jelenséggel küzdött, amivel rengetegen a karrierjük során: 

az imposztorszindrómával. 

Ez az az érzés, amikor valaki hiába sikeres, mégis attól tart, hogy egyszer „lebukik”, és kiderül, valójában nem is olyan kompetens, mint ahogy mások gondolják.

Pedig Koch karrierje nem éppen hétköznapi. A NASA űrhajósa 2013-ban csatlakozott a programhoz, és már korábban rekordot döntött: 328 napot töltött az űrben egyetlen küldetés során – ami a leghosszabb női űrutazás volt. Most pedig a történelmi Artemis II misszió részeként ő az első nő, aki a Hold túlsó oldaláig repült.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az emberi alap kételyek eltűnnek.

„Sok kihívással jár, amikor egy olyan csoporthoz tartozol, amely nincs túlreprezentálva a szakmádban” – mondta Koch egy interjúban. 

„Sokszor az ember azon gondolkodik: ez azért nehéz, mert nő vagyok ezen a területen, vagy egyszerűen csak azért, mert maga a feladat is nehéz?”

A mérnöki és űrkutatási világban – ahol a férfiak még mindig többségben vannak, lásd a magyar kedvenc Kapu Tibort – ez a kérdés gyakran ott motoszkál a háttérben. Koch szerint ez olyan, mint egy folyamatosan működő „plusz áramkör” az agyban, ami energiát von el a valódi feladattól.

És itt jön a meglepő rész.

Sokan ilyenkor pozitív megerősítéseket ismételgetnek maguknak az emberek – például azt, hogy „ügyes vagyok”, vagy „meg tudom csinálni”. Koch azonban rájött, hogy ez nála egyszerűen nem működik.

„Valamiért az, hogy azt mondtam magamnak: ‘Christina, fantasztikus vagy’, nem segített igazán” – mesélte. Ehelyett egy teljesen más gondolatmenetet kezdett alkalmazni.

A trükk lényege az úgynevezett sztereotípiafenyegetés felismerése. Ez egy pszichológiai jelenség, amikor az ember attól tart, hogy egy negatív társadalmi sztereotípia alapján ítélik meg és ez a stressz végül rontja a teljesítményét.

Koch módszere viszont ennek az ellenkezője volt.

„Nem azt mondtam magamnak, hogy én vagyok fantasztikus” – magyarázta. „Azt mondtam: Christina, azok az emberek a megfigyelőszobában már tudják, hogy fantasztikus vagy. Ha hibázol, csak legyintenek majd, hogy semmi gond.”

Ez elsőre talán furcsán hangzik, de a gondolat működött. Koch egyszerűen feltételezte, hogy a körülötte lévők már tisztában vannak a képességeivel. Ez a nézőpont pedig csökkentette a benne lévő nyomást. És bár ez a módszer nem repít rakétával a Holdig, az önbizalomra hatása meglepően erős lehet.

Végül is, ha egy űrhajósnak segít – aki szó szerint a világűrben dolgozik –, akkor talán a földi problémáinknál is működhet, nemde? 

Ezek is érdekelhetnek:

Ettől leesik az állad! Kiderült mennyit keresnek a NASA űrhajósai a Hold megkerülésével

A holdraszállás előkészítésére szolgáló Artemis-2 legénysége 10 napot tölt az űrben, de ezért sok túlórapénzt nem fognak kapni. Mutatjuk mennyit keresnek a NASA űrhajósai!

Történelmi pillanat: először indult nő a Hold felé – Minden, amit az Artemis-2-ről tudnod kell

Íme minden, amit az Artemis-2 útjáról tudnod kell.

Nem kell Kapu Tibornak lenni ahhoz, hogy űrhajósnak érezd magad: a space age stílusú nappali a menő

A space age stílusú nappali a menő, ezzel te is megteremtheted a futurisztikus-csillagközi életérzést otthon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu