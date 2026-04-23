A Csendes-óceán déli részén fekvő egyik elszigetelt sziget lakói évtizedekig hitték, hogy Fülöp herceg nem egy ember, hanem egy isteni eredetű lény. A történet egyszerre bizarr, mégis mélyen emberi, és sokat elárul a hagyományok és a modern világ találkozásáról.

Fülöp herceg istenként tisztelték egy elszigetelten élő törzs tagjai

Hogyan lett Fülöp hercegből „isten”?

A szóban forgó Yaohnanen nép egy, a Pápua Új-Guineához tartozó szigeten él, így hosszú időn át a brit gyarmati birodalomhoz tartoztak. A történet gyökerei egy helyi legendához vezethetők vissza, amely egy világos bőrű férfiról szól, aki elhagyta a szigetet, hogy egy nagyhatalmú asszonyt vegyen feleségül. A mítosz szerint ez a férfi békét próbált hozni a világra, sok háborúval, féltékenységgel, kapzsisággal és harccal kellett megküzdenie, mielőtt hazatérhetett volna. Ezt az isteni alakként megjelenő személyt akkor kapcsolták össze Fülöp herceggel, amikor a Yaohnanenek látták, milyen tisztelet övezi a térségbe látogató II. Erzsébet királynőt és a férjét. A közösség tagjai a hercegre nem klasszikus értelemben vett mindenható istenként tekintettek, inkább egy fontos spirituális és szellemi vezetőként.

A brit királyi család tagjaként Fülöp herceg ugyan sosem fogadta el ezt a titulust, de állítólag élvezte a természeti nép rá irányuló figyelmét. Egy 1974-es, királynővel tett látogatása során például még egy olyan hagyományos disznóölő bottal is fotózkodott, amit a törzstől kapott ajándékba.

Fülöp herceg 2021-ben meghalt. Halálát követően sok találgatás látott napvilágot arról, hogy a törzs vajon talál-e magának új isteni vezetőt. Egyesek szerint ez akár III. Károly király is lehet, de egy biztos, hogy a Yaohnanen nép a mai napig szent ereklyeként őrzi Fülöp herceg fényképeit, és a tőle kapott ajándékokat.

