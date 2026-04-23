A brit királyi család tagjait évszázadok óta hatalmas elismerés és tisztelet övezi világszerte. De csak egyiküket imádták istenként.

A Csendes-óceán déli részén fekvő egyik elszigetelt sziget lakói évtizedekig hitték, hogy Fülöp herceg nem egy ember, hanem egy isteni eredetű lény. A történet egyszerre bizarr, mégis mélyen emberi, és sokat elárul a hagyományok és a modern világ találkozásáról.

Fülöp herceg istenként tisztelték egy elszigetelten élő törzs tagjai
Hogyan lett Fülöp hercegből „isten”?

A szóban forgó Yaohnanen nép egy, a Pápua Új-Guineához tartozó szigeten él, így hosszú időn át a brit gyarmati birodalomhoz tartoztak. A történet gyökerei egy helyi legendához vezethetők vissza, amely egy világos bőrű férfiról szól, aki elhagyta a szigetet, hogy egy nagyhatalmú asszonyt vegyen feleségül. A mítosz szerint ez a férfi békét próbált hozni a világra, sok háborúval, féltékenységgel, kapzsisággal és harccal kellett megküzdenie, mielőtt hazatérhetett volna. Ezt az isteni alakként megjelenő személyt akkor kapcsolták össze Fülöp herceggel, amikor a Yaohnanenek látták, milyen tisztelet övezi a térségbe látogató II. Erzsébet királynőt és a férjét. A közösség tagjai a hercegre nem klasszikus értelemben vett mindenható istenként tekintettek, inkább egy fontos spirituális és szellemi vezetőként.  

A brit királyi család tagjaként Fülöp herceg ugyan sosem fogadta el ezt a titulust, de állítólag élvezte a természeti nép rá irányuló figyelmét. Egy 1974-es, királynővel tett látogatása során például még egy olyan hagyományos disznóölő bottal is fotózkodott, amit a törzstől kapott ajándékba. 

Fülöp herceg 2021-ben meghalt. Halálát követően sok találgatás látott napvilágot arról, hogy a törzs vajon talál-e magának új isteni vezetőt. Egyesek szerint ez akár III. Károly király is lehet, de egy biztos, hogy a Yaohnanen nép a mai napig szent ereklyeként őrzi Fülöp herceg fényképeit, és a tőle kapott ajándékokat.

Ezek is érdekelhetnek:

Kiderült: titkos műtéten esett át Fülöp herceg − közben kétszer is majdnem meghalt

Azt is kevesen tudják, hogy az edinburgh-i herceg daganatos megbetegedésben szenvedett. Azt pedig végképp titkolták, hogy ezen kívül más komoly egészségi gondja is volt.

„Ehhez élnem kell…” – Ezek voltak Fülöp herceg utolsó szavai fiához, Károlyhoz

Szinte napra pontosan öt év telt el Fülöp herceg halála óta. Most kiderült, miről beszélt utoljára III. Károly király és édesapja.

Elmegyógyintézetben kínozták Fülöp herceg anyját: Alíz hercegnő élete egy horrorfilmmel is felér

A gyötrelmes élettől még a rang és vagyon sem jelenthet menekvést. Erre kiváló példa Fülöp herceg anyja, Aliz hercegnő, aki a megpróbáltatások ellenére is ember maradt.

 

 

