Kiderült: titkos műtéten esett át Fülöp herceg − közben kétszer is majdnem meghalt

Meglepő állítások láttak napvilágot Fülöp herceg utolsó éveiről: egy új könyv szerint titkos szívműtéten esett át, és az operáció során kétszer majdnem életét is vesztette.

Hugo Vickers történész II. Erzsébet királynő című könyvében ír Fülöp herceg egészségi gondjairól.

Fülöp herceget 2021-ben szívproblémák miatt kezelték Londonban.

Egy könyv szerint a műtét során kétszer is majdnem meghalt.

99 évesen hunyt el 2021 áprilisában.

A hercegnél korábban hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak, amivel még nyolc évet élt.

Fülöp herceg szívét 99 évesen műtötték meg

A beszámolók szerint Fülöp herceg 2021 elején lett rosszul, Hugo Vickers történész II. Erzsébet királynő című könyvében így ír: „Az akkor 99 éves edinburghi herceget felvették a londoni VII. Edward VII Kórházba és kivizsgálták.” A helyzet súlyosságát jelzi, hogy röviddel később átszállították egy másik intézménybe. „Március 1-jén átszállították a Szent Bertalan Kórházba, ahol szívműtétet hajtottak végre rajta. Orvoscsapata kétszer is majdnem elvesztette” − írta Vickers.

Bár a beavatkozást túlélte, egészségi állapota a későbbiekben sem stabilizálódott, és 2021 áprilisában, 99 éves korában elhunyt.

Korábban hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála

Hugo Vickers, aki szoros kapcsolatban áll a királyi családdal, könyvében arról is ír, hogy Fülöp hercegnél 2013-ban mutatták ki a hasnyálmirigyrákot, ami műthetetlennek bizonyult.

„Az orvosok egy beszűrődést vettek észre a hasnyálmirigyén, meg akarták műteni, de amikor felnyitották, nem vették ki a daganatot. Az ítélet operálhatatlan hasnyálmirigyrák volt”

– idézi a történészt a RadarOnline. A könyvben megjelent további állítások szerint Fülöp herceg akár nyolc éven át élhetett hasnyálmirigyrákkal, ami komoly szakmai vitát váltott ki. Több orvos is kétségbe vonta ennek realitását, ugyanis a legtöbben a diagnózist követően egy éven belül meghalnak. A szakértők ugyanakkor rámutattak arra, hogy léteznek ritkább, lassabban növekvő daganattípusok is: „Vannak a hasnyálmirigyráknak olyan formái, amelyek nagyon eltérően viselkednek – némelyik lassan növekszik, és több éven át kezelhető, még akkor is, ha a hagyományos értelemben nem operálhatóak”