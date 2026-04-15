Kiderült: titkos műtéten esett át Fülöp herceg − közben kétszer is majdnem meghalt

Meglepő állítások láttak napvilágot Fülöp herceg utolsó éveiről: egy új könyv szerint titkos szívműtéten esett át, és az operáció során kétszer majdnem életét is vesztette.
- Fülöp herceget 2021-ben szívproblémák miatt kezelték Londonban.
- Egy könyv szerint a műtét során kétszer is majdnem meghalt.
- 99 évesen hunyt el 2021 áprilisában.
- A hercegnél korábban hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak, amivel még nyolc évet élt.
Fülöp herceg szívét 99 évesen műtötték meg
A beszámolók szerint Fülöp herceg 2021 elején lett rosszul, Hugo Vickers történész II. Erzsébet királynő című könyvében így ír: „Az akkor 99 éves edinburghi herceget felvették a londoni VII. Edward VII Kórházba és kivizsgálták.” A helyzet súlyosságát jelzi, hogy röviddel később átszállították egy másik intézménybe. „Március 1-jén átszállították a Szent Bertalan Kórházba, ahol szívműtétet hajtottak végre rajta. Orvoscsapata kétszer is majdnem elvesztette” − írta Vickers.
Bár a beavatkozást túlélte, egészségi állapota a későbbiekben sem stabilizálódott, és 2021 áprilisában, 99 éves korában elhunyt.
Korábban hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála
Hugo Vickers, aki szoros kapcsolatban áll a királyi családdal, könyvében arról is ír, hogy Fülöp hercegnél 2013-ban mutatták ki a hasnyálmirigyrákot, ami műthetetlennek bizonyult.
„Az orvosok egy beszűrődést vettek észre a hasnyálmirigyén, meg akarták műteni, de amikor felnyitották, nem vették ki a daganatot. Az ítélet operálhatatlan hasnyálmirigyrák volt”
– idézi a történészt a RadarOnline. A könyvben megjelent további állítások szerint Fülöp herceg akár nyolc éven át élhetett hasnyálmirigyrákkal, ami komoly szakmai vitát váltott ki. Több orvos is kétségbe vonta ennek realitását, ugyanis a legtöbben a diagnózist követően egy éven belül meghalnak. A szakértők ugyanakkor rámutattak arra, hogy léteznek ritkább, lassabban növekvő daganattípusok is: „Vannak a hasnyálmirigyráknak olyan formái, amelyek nagyon eltérően viselkednek – némelyik lassan növekszik, és több éven át kezelhető, még akkor is, ha a hagyományos értelemben nem operálhatóak”
