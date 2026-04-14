Maria Gunning volt az igazi Hamupipőke: hiába emelkedett fel, élete tragikus véget ért

A szegény lányból lett hercegnő története, akire egy bálon figyelt fel a daliás herceg, ahol káprázatos ruhában csavarta el a fejét, nem csupán a mesekönyvek lapjain létezik. A Hamupipőke-történetek fő motívumai számos női történelmi személyiség életében felfedezhetők, ám többségük olyan, mintha a Grimm-testvérek írták volna a egy szomorkás szerda délután. Maria Gunning esete is ilyen, aki nagy mélységből küzdötte fel magát egészen a királyi udvarokig, hogy aztán egy szépségtrend vágja el élete fonalát. Tarts velünk és fedezd fel a történetet!

Ebben a Hamupipőke-történetben nem volt tündérkeresztanya.

Maria Gunning élete Egy szegény ír nemes lányaként született, később színésznőnek állt.

Maria Gunning színházi jelmezben jelent meg egy bálon, ahol felfigyeltek rá az arisztokraták.

Conventry grófnéja lett, bejáratos lett a francia királyi udvarba.

Mérgező sminkje tett pontot a Hamupipőke-történet végére.

Szegény ír nemeslány a királyi udvarban

1733-ban egy Cambridgeshire-ben világra jött egy kislány, hét testvér közül elsőként. Maria Gunning édesanyja ugyan nemesi származású volt, ám az ír család meglehetős szegénységben tengődött, így kénytelenek voltak munkával fenntartani magukat. Amikor a két legidősebb lány elérte a nagykorúságot, édesanyjuk arra biztatta őket, hogy színésznőként egyengessék jövőjüket, ami a kor szokásainak fényében igen merész vállalás volt.

Ugyanis a prűd 18-19. században a színésznők megítélése igen kétes volt, sokszor a kurtizánokkal emlegették őket egy lapon. Azonban Maria Gunning, illetve húga, Elizabeth esetében bejött édesanyjuk számítása, hisz a két lány hatalmas sikert aratott Dublinban, előkelő körökben kezdtek mozogni. 1748-ban kaptak egy visszautasíthatatlan meghívást Harrison grófjának báljára, aki nem mellesleg Írország főhadnagya volt.

Ez a Hamupipőke-történet első fejezete: nem volt mit felvenniük a bálra, és bár itt nem volt jótündér keresztanya, de színházi jelmezek kölcsönzésével orvosolták a hiányt.

Kölcsönzött ruhájukban elbűvölték a grófot, aki éves járadékot ajánlott fel édesanyjuknak. Az asszony nem élte fel a hirtelen jött pénzt, inkább lányai társadalmi státuszának egyengetésére használta fel az összeget, így a család visszatért Angliába.