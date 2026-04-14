Maria Gunning volt az igazi Hamupipőke: hiába emelkedett fel, élete tragikus véget ért

A szegény lányból lett hercegnő története, akire egy bálon figyelt fel a daliás herceg, ahol káprázatos ruhában csavarta el a fejét, nem csupán a mesekönyvek lapjain létezik. A Hamupipőke-történetek fő motívumai számos női történelmi személyiség életében felfedezhetők, ám többségük olyan, mintha a Grimm-testvérek írták volna a egy szomorkás szerda délután. Maria Gunning esete is ilyen, aki nagy mélységből küzdötte fel magát egészen a királyi udvarokig, hogy aztán egy szépségtrend vágja el élete fonalát. Tarts velünk és fedezd fel a történetet!
Maria Gunning élete
- Egy szegény ír nemes lányaként született, később színésznőnek állt.
- Maria Gunning színházi jelmezben jelent meg egy bálon, ahol felfigyeltek rá az arisztokraták.
- Conventry grófnéja lett, bejáratos lett a francia királyi udvarba.
- Mérgező sminkje tett pontot a Hamupipőke-történet végére.
Szegény ír nemeslány a királyi udvarban
1733-ban egy Cambridgeshire-ben világra jött egy kislány, hét testvér közül elsőként. Maria Gunning édesanyja ugyan nemesi származású volt, ám az ír család meglehetős szegénységben tengődött, így kénytelenek voltak munkával fenntartani magukat. Amikor a két legidősebb lány elérte a nagykorúságot, édesanyjuk arra biztatta őket, hogy színésznőként egyengessék jövőjüket, ami a kor szokásainak fényében igen merész vállalás volt.
Ugyanis a prűd 18-19. században a színésznők megítélése igen kétes volt, sokszor a kurtizánokkal emlegették őket egy lapon. Azonban Maria Gunning, illetve húga, Elizabeth esetében bejött édesanyjuk számítása, hisz a két lány hatalmas sikert aratott Dublinban, előkelő körökben kezdtek mozogni. 1748-ban kaptak egy visszautasíthatatlan meghívást Harrison grófjának báljára, aki nem mellesleg Írország főhadnagya volt.
Ez a Hamupipőke-történet első fejezete: nem volt mit felvenniük a bálra, és bár itt nem volt jótündér keresztanya, de színházi jelmezek kölcsönzésével orvosolták a hiányt.
Kölcsönzött ruhájukban elbűvölték a grófot, aki éves járadékot ajánlott fel édesanyjuknak. Az asszony nem élte fel a hirtelen jött pénzt, inkább lányai társadalmi státuszának egyengetésére használta fel az összeget, így a család visszatért Angliába.
Hamupipőke-történet csípősen fűszerezve
A két lány szépségének és szórakoztató természetének híre rövidesen Londonban is szárnyra kelt, nem kellett sokat várni rá, hogy a királyi udvarból érkezzen meghívó. A szárnyait bontogató sajtó kedvelt szereplője volt a két elbűvölő szépségű Gunning-nővér, akik nem csupán külsejükkel, de olykor provokatív viselkedésükkel is felhívták magukra a figyelmet.
Egy kedvelt anekdota szerint, amikor a korosodó II. György angol király megkérdezte Mariát, milyen királyi látványosságra lenne a leginkább kíváncsi, utóbbi szemrebenés nélkül válaszolta, hogy királyi temetésre.
Szerencsére az öreg király humoránál volt, így jót nevetett a tréfás megjegyzésen. Olyan jól sikerült beilleszkedniük az előkelő brit társaságba, hogy rangjukon felül házasodtak: Elizabeth Hamilitn hercegnéje, míg Maria Conventry grófnéja lett. Noha Anglia egyik leggazdagabb férfija volt a férje, ráadásul akkora sztár volt a szigetországban, hogy csak testőri kísérettel sétálhatott, a házasság kifejezetten boldogtalan volt.
Párizsba mentek nászútra, azonban a színésznő nem beszélte a nyelvet, a francia udvart pedig túl hivalkodónak találta, magányos, elveszett lélekként szédelgett a világban. A gróf Kitty Fisher, a kor híres kurtizánjának karjaiban keresett menedéket a sivár frigy elől, ami közvetve a Hamupipőke-történet végét okozta.
Maria Gunning halálának oka: a púder
A cserfes színésznő nem volt képes elviselni, hogy férje más nőkkel is megosztja az ágyát, így a Madame Pompadour által divattá tett fehér púderrel hívta versenyre a porcelánbabákat. Tette mindezt annak ellenére, hogy férje nem szerette, ha felesége sminkelte magát, egy párizsi vacsorájukon például nyilvánosan törölte le a festéket hitvese arcáról. (Szárnyra kapott a pletyka, miszerint Maria is affért folytatott Grafton 3. hercegével, ám ezt semmi sem erősítette meg.)
Vastag sminket vitt fel arcára nap mint nap, ami magas ólomtartalma miatt problémákat, például bőrhibákat okozott. Így egyre vastagabb rétegben kellett felvinni, ami egy ördögi kör volt. Maria Gunning szervezetében egyre több ólom halmozódott fel, ami 1760. szeptember 30-án halálához vezetett. A londoni társaság úgy emlékezett meg a 27 évesen elhunyt grófnéról, mint aki „áldozatul esett a kozmetikának”.
Az ír Hamupipőke mese szomorú vége
Maria Gunning élete nem is foglalhatná össze jobban a 18. századot: a társadalmi változások lehetővé tették, hogy egy színésznő is beházasodjon az arisztokrata körökbe, élete végét pedig a féltékenység és a kor mérgező divathulláma okozta. Ez a Hamupipőke-történet szomorú véget ért.
