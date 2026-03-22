Megvetés és kirekesztés: miért számítottak bukott nőnek a 19. századi színésznők?

Különös, kettős megítélése volt egy viktoriánus színésznőnek: színpadi teljesítményükkel széles rajongótáborra tettek szert, amint viszont legördült a függöny, megvetés jutott nekik osztályrészül. A 19. század társadalmi kereteibe egyszerűen nem fért bele az, hogy valaki a világot jelentő deszkákon szerepeljen. Női szerepek, botrányok és társadalmi konvenciók harca volt ez a művészettel.

Színésznők, a 19. század félvilági asszonyai.

Félvilági színésznők a viktoriánus korban Az 1800-as években nem illett egy hölgynek nyilvánosan mutogatni magát.

A színésznők kapcsolata a nézőkkel illetlennek számított, kosztümjeik is botrányosak voltak.

Sok operaénekes, előadó keveredett botrányba, tovább rombolva a szakma renoméját.

Bukott nők a viktoriánus korban

Ugyan a kifejezés eredete már az ókorban is megvolt, a bukott nők koncepciója a viktoriánus korban kapott új szárnyra. Ugyanis attól való félelmükben, hogy Angliát is felforgatja egy forradalom, a nemesség a prüdéria burkát vetette maga köré. Ez szigorú társadalmi normákat írt elő, ahol a nőknek erkölcsös, ártatlan lénynek illett lenniük, akiknek erényét hímes tojásként őrizték. (Ironikus, hogy mindeközben pont ez az évszázad volt az örömlánybiznisz egyik virágkora.)

Aki kiesett ebből a keretrendszerből, tehát szabados volt, házasság előtt vesztette el a szüzességét, az a bukott nők közé süllyesztette magát.

Kurtizánok, házasságtörők, valamint színésznők, táncosok és opera-énekesnők is a klub önkéntelen tagságát „élvezhették”.

Viktoriánus prüdéria vs. színészi játék

Egy nő, származzon akármilyen társadalmi rétegből, ha munkát vállalt a viktoriánus korban, azonnal a társadalom perifériáján találta magát. Noha az előkelő kisasszonyok oktatásának alapeleme volt a zene és táncművészet, a 19. század szigorú társadalmi normáinak teljes mértékben ellent mondott, hogy valaha színpadon szerepeljenek.

Lillie Langtry színésznő, VII. Eduárd szeretője.

Kisebbik gond volt, hogy a szerep olykor igen ledér jelmezek viselését követelte meg, esetleg a szöveg volt kevésbé „jól fésült”. A rövidebb szoknya, a férfi kosztüm vagy a fellibbenő szoknya mind szégyenteljesnek számított. Azonban, ha egy színésznő, táncos lepedőbe csavart szellemnek öltözve jelent meg a színpadon, az sem változtatott sokat a helyzeten.

Ilyenkor ugyanis testüket használták érzelmeik kifejezésére, mintegy kiszolgáltatva magukat a nagyközönségnek. Ez pedig ellentétes volt azzal a szemérmes nőképpel, amit a társadalom megkövetelt, hisz a viktoriánus erkölcs szigorúan tiltotta a nyilvánosan magamutogatást.

Ha ez nem lenne elég, egy jó előadóművész állandó kapcsolatot is tartott a közönséggel, aminek bizony férfiak is részei voltak. Ennél fogva a negyedik fal áttörése flörtölésnek minősült, melynek helytelenségét nem szükséges bőven kifejteni.