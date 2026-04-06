Így szakíts félbe másokat anélkül, hogy tiszteletlennek tartanának

Sajnos az olyan kérdő formák, mint a szólhatok? vagy az elnézést, mondhatok valamit?, alárendelt pozícióba kényszerítenek, vagyis nem sokra mész velük. Ez a 3 titkos félbeszakítós kommunikációs technika viszont valóban beválik, segítségükkel magadhoz ragadhatod a szót.

A félbeszakítás művészete: 3 kommunikációs technika, amivel magadhoz ragadhatod a szót udvariasan.

Érdemes gyakorolnod az ún. név és irányváltás trükkjét.

A testbeszédeddel is átveheted a szót, anélkül, hogy udvariatlannak tartanának.

Ha vállalod a szándékos megszakítás felelősségét, azonnal tiéd lehet a szó.

1. Az egyik legjobb kommunikációs technika a név és irányváltás kombinációja

Először kimondod a beszélő nevét, majd azonnal jelzed az irányt:

„András, egy pillanat! Innen továbbvinném a beszélgetést.”

Amikor kimondod az illető nevét, az automatikusan megállásra készteti, hiszen az ember automatikusan reagál a saját nevére.

A „továbbvinném” vagy „átvenném innen” jelzi, hogy nem elveszed, hanem folytatod a beszélgetést, de a kontroll már nálad van. Az egészet ne dühösen, csak határozottan mondd, így nem lesz belőle sértődés.

2. Készítsd elő a testbeszéded

Ha hirtelen vágsz a másik szavába, az udvariatlanságnak és támadásnak tűnhet, ha viszont már 1–2 másodperccel korábban jelzed, hogy belépnél, a másik agya tudattalanul érzékeli, hogy itt az idő, hogy átadja a szót.

A legjobb jelzés, ha enyhén előredőlsz, finoman megemeled a kezed és felveszed az illetővel a szemkontaktust (nem fenyegetően!).

Amikor ezek után megszólalsz, a másik nem úgy fogja érezni, hogy megtörted a lendületét, hanem hogy adtál neki időt, hogy befejezhesse az utolsó gondolatát.

Törd meg a beszélő lendületét egy speciális kizökkentő technikával.

3. Vállald a szándékos megszakítás felelősségét − A legmerészebb kommunikációs technika

Ha vállalod a megszakítást, úgy, hogy meg is indokolod röviden, miért teszed, nyert ügyed lehet. Mentegetőzés nélkül mondd:

„Most szándékosan közbevágok, mert ehhez a témához lenne egy megjegyzésem.”

Ez a fajta őszinteség megdöbbenti egy pillanatra a beszélőt, mert érzékeli, hogy nem agresszívan közeledsz, csupán te is lehetőséget szeretnél kapni. Ezt követően foglald össze 1 mondatban, amit az előtted szóló elmondott,

„Értem, tehát szerinted a gond az a projekttel, hogy….”, majd azonnal jelöld ki az új irányt: