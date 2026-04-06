Így szakíts félbe másokat anélkül, hogy tiszteletlennek tartanának

beszélgetés kommunikációs technika kommunikáció
Jónás Ágnes
2026.04.06.
Volt már olyan, hogy nagyon szerettél volna elmondani valamit, de az ismerősöd csak beszélt és beszélt, te pedig szóhoz sem jutottál? Nem az a baj, hogy nem vagy rámenős, hanem, hogy valószínűleg még ismeretlen számodra a megfelelő kommunikációs technika. Pedig léteznek olyan finom trükkök, amelyekkel átveheted a szót anélkül, hogy udvariatlannak vagy erőszakosnak tűnnél. Ha az alábbi hármat elsajátítod, többé nem maradsz a háttérben.

Sajnos az olyan kérdő formák, mint a szólhatok? vagy az elnézést, mondhatok valamit?, alárendelt pozícióba kényszerítenek, vagyis nem sokra mész velük. Ez a 3 titkos félbeszakítós kommunikációs technika viszont valóban beválik, segítségükkel magadhoz ragadhatod a szót.

A félbeszakítás művészete: 3 kommunikációs technika, amivel magadhoz ragadhatod a szót udvariasan.
  • Érdemes gyakorolnod az ún. név és irányváltás trükkjét.
  • A testbeszédeddel is átveheted a szót, anélkül, hogy udvariatlannak tartanának. 
  • Ha vállalod a szándékos megszakítás felelősségét, azonnal tiéd lehet a szó.

1. Az egyik legjobb kommunikációs technika a név és irányváltás kombinációja

Először kimondod a beszélő nevét, majd azonnal jelzed az irányt: 

András, egy pillanat! Innen továbbvinném a beszélgetést.” 

Amikor kimondod az illető nevét, az automatikusan megállásra készteti, hiszen az ember automatikusan reagál a saját nevére. 

A „továbbvinném” vagy „átvenném innen” jelzi, hogy nem elveszed, hanem folytatod a beszélgetést, de a kontroll már nálad van. Az egészet ne dühösen, csak határozottan mondd, így nem lesz belőle sértődés. 

2. Készítsd elő a testbeszéded

Ha hirtelen vágsz a másik szavába, az udvariatlanságnak és támadásnak tűnhet, ha viszont már 1–2 másodperccel korábban jelzed, hogy belépnél, a másik agya tudattalanul érzékeli, hogy itt az idő, hogy átadja a szót. 

A legjobb jelzés, ha enyhén előredőlsz, finoman megemeled a kezed és felveszed az illetővel a szemkontaktust (nem fenyegetően!)

Amikor ezek után megszólalsz, a másik nem úgy fogja érezni, hogy megtörted a lendületét, hanem hogy adtál neki időt, hogy befejezhesse az utolsó gondolatát. 

Törd meg a beszélő lendületét egy speciális kizökkentő technikával.
3. Vállald a szándékos megszakítás felelősségét − A legmerészebb kommunikációs technika

Ha vállalod a megszakítást, úgy, hogy meg is indokolod röviden, miért teszed, nyert ügyed lehet. Mentegetőzés nélkül mondd:

Most szándékosan közbevágok, mert ehhez a témához lenne egy megjegyzésem.

Ez a fajta őszinteség megdöbbenti egy pillanatra a beszélőt, mert érzékeli, hogy nem agresszívan közeledsz, csupán te is lehetőséget szeretnél kapni. Ezt követően foglald össze 1 mondatban, amit az előtted szóló elmondott, 

Értem, tehát szerinted a gond az a projekttel, hogy….”, majd azonnal jelöld ki az új irányt:

Most nézzük meg az egészet anyagi oldalról…”

Így nem rántod ki senki „szájából” a kontrollt, nem téped ki senki kezéből a mikrofont, hanem elegánsan lezárod a másik személy fejezetét, és nyitsz egy újat, a sajátodat. 

A legtöbben ott hibáznak, hogy csak belépnek, de nem zárják le a másik gondolatát. Ha nincs lezárás, a másik vissza fog kapaszkodni.

Határozott és magabiztos kommunikáció

Ez rengeteget segíthet abban, hogy magadhoz ragadd és magadnál is tartsd a szót, legyen szó magánéletről vagy karrierről. Ha nincs előre egy vázlat a fejedben arról, amiről beszélni szeretnél, vagy túl sokat ő-zöl, esetleg nem dinamikus tempóban beszélsz, nagy az esély arra, hogy félbeszakítanak. 

Nincs vesztenivalód, próbáld ki bátran és gyakorold a fenti kommunikációs technikákat, hogy a beszélgetésben te is egyenrangúan, egyenlő arányban vehess részt, betartva az udvariasság íratlan szabályait. 

