Így szakíts félbe másokat anélkül, hogy tiszteletlennek tartanának

Sajnos az olyan kérdő formák, mint a szólhatok? vagy az elnézést, mondhatok valamit?, alárendelt pozícióba kényszerítenek, vagyis nem sokra mész velük. Ez a 3 titkos félbeszakítós kommunikációs technika viszont valóban beválik, segítségükkel magadhoz ragadhatod a szót.
- Érdemes gyakorolnod az ún. név és irányváltás trükkjét.
- A testbeszédeddel is átveheted a szót, anélkül, hogy udvariatlannak tartanának.
- Ha vállalod a szándékos megszakítás felelősségét, azonnal tiéd lehet a szó.
1. Az egyik legjobb kommunikációs technika a név és irányváltás kombinációja
Először kimondod a beszélő nevét, majd azonnal jelzed az irányt:
„András, egy pillanat! Innen továbbvinném a beszélgetést.”
Amikor kimondod az illető nevét, az automatikusan megállásra készteti, hiszen az ember automatikusan reagál a saját nevére.
A „továbbvinném” vagy „átvenném innen” jelzi, hogy nem elveszed, hanem folytatod a beszélgetést, de a kontroll már nálad van. Az egészet ne dühösen, csak határozottan mondd, így nem lesz belőle sértődés.
2. Készítsd elő a testbeszéded
Ha hirtelen vágsz a másik szavába, az udvariatlanságnak és támadásnak tűnhet, ha viszont már 1–2 másodperccel korábban jelzed, hogy belépnél, a másik agya tudattalanul érzékeli, hogy itt az idő, hogy átadja a szót.
A legjobb jelzés, ha enyhén előredőlsz, finoman megemeled a kezed és felveszed az illetővel a szemkontaktust (nem fenyegetően!).
Amikor ezek után megszólalsz, a másik nem úgy fogja érezni, hogy megtörted a lendületét, hanem hogy adtál neki időt, hogy befejezhesse az utolsó gondolatát.
3. Vállald a szándékos megszakítás felelősségét − A legmerészebb kommunikációs technika
Ha vállalod a megszakítást, úgy, hogy meg is indokolod röviden, miért teszed, nyert ügyed lehet. Mentegetőzés nélkül mondd:
„Most szándékosan közbevágok, mert ehhez a témához lenne egy megjegyzésem.”
Ez a fajta őszinteség megdöbbenti egy pillanatra a beszélőt, mert érzékeli, hogy nem agresszívan közeledsz, csupán te is lehetőséget szeretnél kapni. Ezt követően foglald össze 1 mondatban, amit az előtted szóló elmondott,
„Értem, tehát szerinted a gond az a projekttel, hogy….”, majd azonnal jelöld ki az új irányt:
„Most nézzük meg az egészet anyagi oldalról…”
Így nem rántod ki senki „szájából” a kontrollt, nem téped ki senki kezéből a mikrofont, hanem elegánsan lezárod a másik személy fejezetét, és nyitsz egy újat, a sajátodat.
A legtöbben ott hibáznak, hogy csak belépnek, de nem zárják le a másik gondolatát. Ha nincs lezárás, a másik vissza fog kapaszkodni.
Határozott és magabiztos kommunikáció
Ez rengeteget segíthet abban, hogy magadhoz ragadd és magadnál is tartsd a szót, legyen szó magánéletről vagy karrierről. Ha nincs előre egy vázlat a fejedben arról, amiről beszélni szeretnél, vagy túl sokat ő-zöl, esetleg nem dinamikus tempóban beszélsz, nagy az esély arra, hogy félbeszakítanak.
Nincs vesztenivalód, próbáld ki bátran és gyakorold a fenti kommunikációs technikákat, hogy a beszélgetésben te is egyenrangúan, egyenlő arányban vehess részt, betartva az udvariasság íratlan szabályait.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: