Ha azt hitted, a szomszéd bácsi kölnije után már semmi sem tud meglepetést okozni, akkor még nem találkoztál azokkal a büdös parfümökkel, amik nem kérnek sem engedélyt, sem bocsánatot, csak megtöltik a nappalidat és ott is maradnak – a szellőztetés sem űzi ki őket!
Büdös parfümök, amiket pénzért sem fújnánk magunkra
- Bár a parfümkülönlegességek egyre népszerűbbek, azért akadnak olyan illatok, amik szinte mindenkinél kiverik a biztosítékot.
- Többek között már homár, föld, orgazmus és vér illatú különlegességek is megtalálhatók a piacon.
Van az a húsvéthétfői pillanat, amikor álmosan, kissé kócosan, de már ünneplőben állsz az ajtóban és próbálod kitalálni, hogy vajon idén ki fog meglocsolni és mivel?
Mert bármennyire is rajongunk a különleges illatokért, mint a gyömbéres, sós vagy éppen vágyfokozó parfümök, a férfiaknak sokszor egészen más elképzelésük van arról, hogy mi kellemes és mi nem.
De ki tudná hibáztatni őket, amikor olykor még a parfümházak is olyan csodákat dobnak piacra, amiknek létjogosultságát senki sem érti. Nos, ezek az extrém, olykor vállalhatatlan illatok között csemegézünk most!
1. Demeter Fragrance Library - Dirt
Megvan az az illat, ami eső után terjeng a levegőben, amikor felázik a föld? Ez a parfüm állítólag pontosan ezt a hatást éri el az összetevőinek hála, a kérdés már csak annyi: miért akar valaki úgy illatozni, mint egy sírásó?
2. Dead Dinosaur by Snif
Ez a különlegesség a benzin illatát utánozza le, így ha a kiszemelted autószerelő és nem riasztanak el az erős parfümök, akkor ne is gondolkodj tovább, hogy mivel tudnád azonnal magadba bolondítani!
3. Demeter Fragrance Library - Lobster
A Demeter Fragrance háza táján úgy tűnik, nincs minden teljesen rendben, ugyanis a föld illatú parfüm után egy homár ihlette finomsággal is előrukkoltak, elvégre ki ne szeretne úgy illatozni, mint egy tál főétel?!
4. Etat Libre d'Orange Sécrétions Magnifiques
A listánkban talán ez a legbizarrabb kreáció: egyszerre vegyíti a vér, az izzadság, a nyál és a sperma illatát. Igen, jól olvastad, ha ezt a parfümöt fújod magadra, úgy illatozol majd, mint egy hálószobai baleset.
5. Goop x Heretic This Smells Like My Orgasm
Gwyneth Paltrow önjelölt illatszerészként diktálja a parfümtrendeket: a vaginaillatú gyertya után megálmodta az orgazmusillatú parfümöt, amit egy nőgyógyásszal közösen hozott létre. A parfüm fő alkotóeleme a narancsvirág és a török rózsa.
