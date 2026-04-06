Nagy Kata
2026.04.06.
Meg kell hagyni, a húsvéti locsolkodás már alapból is egy külön műfaj, de a büdös parfümök képesek az egészet egy teljesen új szintre emelni: itt már nem az a kérdés, hogy adsz-e tojást, hanem az, hogy kibírod-e rosszullét nélkül.

Ha azt hitted, a szomszéd bácsi kölnije után már semmi sem tud meglepetést okozni, akkor még nem találkoztál azokkal a büdös parfümökkel, amik nem kérnek sem engedélyt, sem bocsánatot, csak megtöltik a nappalidat és ott is maradnak  – a szellőztetés sem űzi ki őket!

Ma a büdös parfümök világába kalauzolunk el. Forrás: Shutterstock

Büdös parfümök, amiket pénzért sem fújnánk magunkra

  • Bár a parfümkülönlegességek egyre népszerűbbek, azért akadnak olyan illatok, amik szinte mindenkinél kiverik a biztosítékot. 
  • Többek között már homár, föld, orgazmus és vér illatú különlegességek is megtalálhatók a piacon. 

Van az a húsvéthétfői pillanat, amikor álmosan, kissé kócosan, de már ünneplőben állsz az ajtóban és próbálod kitalálni, hogy vajon idén ki fog meglocsolni és mivel? 

Mert bármennyire is rajongunk a különleges illatokért, mint a gyömbéres, sós vagy éppen vágyfokozó parfümök, a férfiaknak sokszor egészen más elképzelésük van arról, hogy mi kellemes és mi nem.

De ki tudná hibáztatni őket, amikor olykor még a parfümházak is olyan csodákat dobnak piacra, amiknek létjogosultságát senki sem érti. Nos, ezek az extrém, olykor vállalhatatlan illatok között csemegézünk most! 

1. Demeter Fragrance Library - Dirt 

Megvan az az illat, ami eső után terjeng a levegőben, amikor felázik a föld? Ez a parfüm állítólag pontosan ezt a hatást éri el az összetevőinek hála, a kérdés már csak annyi: miért akar valaki úgy illatozni, mint egy sírásó?

2. Dead Dinosaur by Snif

Ez a különlegesség a benzin illatát utánozza le, így ha a kiszemelted autószerelő és nem riasztanak el az erős parfümök, akkor ne is gondolkodj tovább, hogy mivel tudnád azonnal magadba bolondítani! 

3. Demeter Fragrance Library - Lobster

A Demeter Fragrance háza táján úgy tűnik, nincs minden teljesen rendben, ugyanis a föld illatú parfüm után egy homár ihlette finomsággal is előrukkoltak, elvégre ki ne szeretne úgy illatozni, mint egy tál főétel?!

4. Etat Libre d'Orange Sécrétions Magnifiques 

A listánkban talán ez a legbizarrabb kreáció: egyszerre vegyíti a vér, az izzadság, a nyál és a sperma illatát. Igen, jól olvastad, ha ezt a parfümöt fújod magadra, úgy illatozol majd, mint egy hálószobai baleset. 

5. Goop x Heretic This Smells Like My Orgasm

Gwyneth Paltrow önjelölt illatszerészként diktálja a parfümtrendeket: a vaginaillatú gyertya után megálmodta az orgazmusillatú parfümöt, amit egy nőgyógyásszal közösen hozott létre. A parfüm fő alkotóeleme a narancsvirág és a török rózsa. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu