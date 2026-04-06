Titkos esküvőn házasodott össze a Vámpírnaplók két sztárja: hamarosan jön a baba is − Fotók

Candice King és Steven Krueger hivatalosan is egy pár lettek. A Vámpírnaplók színészei szűk körű, bensőséges hangulatú esküvőn kötötték össze az életüket.

Candice King, a Vámpírnaplók sorozat Caroline Forbesa titokban kimondta a boldogító igent szerelmének, Steven Kruegernek, a The Originals Josh Roszának. 

Forrás: Variety

Bensőséges esküvőt tartott a Vámpírnaplók két sztárja

A Vámpírnaplók szereplői Candice King és Steven Krueger szűk körű, bensőséges hangulatú esküvőn kötötte össze az életét, amiről fotókat az Instagramon is közzétettek. Tennessee államban, egy apró kápolnában tartották a szertartást, mindössze néhány közeli hozzátartozó jelenlétében − írja az Entertainment Weekly. Az eseményen ott voltak Candice korábbi házasságából született gyermekei és Steven családtagjai is. 

A babavárás felülírta a terveket

A pár eredetileg jóval nagyobb esküvőt terveztek 2026 őszére Nashville-ben, ám az élet felülírta a terveket. Amikor kiderült, hogy Candice King babát vár, úgy döntöttek, nem halogatják tovább a házasságkötést. A kisbaba 2026 májusára várható, és ő lesz az első közös gyermekük. A színésznő később viccesen megjegyezte: a szervezésnél nem az újratervezés jelentette a legnagyobb kihívást, hanem egy olyan menyasszonyi ruha megtalálása, ami egyszerre elegáns és kényelmes egy kismama számára.

Bár mindketten ugyanahhoz a sorozatuniverzumhoz tartoztak, kapcsolatuk nem a forgatások idején indult. Csak évekkel később, 2023-ban kerültek közelebb egymáshoz egy közös vacsora során. Még abban az évben felvállalták a kapcsolatukat, 2025-ben eljegyezték egymást, majd rövidesen kiderült  gyarapodik a család. 

