Te is szoktál füllenteni? Sokkal egyszerűbbnek érzed a konfliktusok elsimítását egy-egy könnyű hazugsággal? Valójában tényleg mindenki füllentett már életében, de azért van különbség a füllentők és a krónikus hazudozók között. Utóbbiaknak egy szavát sem szabad elhinni.

Sokszor lehet hallani, hogy valakit krónikus hazudozónak neveznek. A bélyeg szigorú, de nem biztos, hogy igaz. Sokan ugyanis rosszul használják ezt a kifejezést. 

Te is olyan krónikus hazudozó vagy, mint Pinokkió?
Ki a krónikus hazudozó?

A krónikus hazudozó olyan ember, aki rendszeresen és visszatérően hazudik, sokszor akkor is, amikor ennek nincs egyértelmű oka vagy haszna. Nem csak „alkalmi” füllentésekről van szó, hanem egyfajta berögzült viselkedésmintáról.

  • Nem minden gyakran hazudó ember patológiás hazudozó.
  • A krónikus hazudozás lehet tanult viselkedés (pl. konfliktuskerülés, figyelemfelkeltés miatt).
  • Előfordulhat, hogy az illető már szinte automatikusan, különösebb tudatosság nélkül torzítja a valóságot.

Így ismerd fel a krónikus hazudozókat!

A krónikus hazudozók gyakran apró, jelentéktelen dolgokban is torzítják a valóságot, és történeteik idővel ellentmondásossá válnak. Jellemző rájuk, hogy nehezen vállalják a felelősséget, inkább újabb magyarázatokkal fedik el a korábbi állításaikat. Az is árulkodó lehet, hogy a hazugságaik sokszor feleslegesek, mégis rutinszerűen élnek velük.

1. Kényszeresek és rendszeresek a hazugságaik

Azt már beismertük, hogy néha azért mindannyian szoktunk füllenteni. Csakhogy a patológiás hazudozás teljesen másról szól. Drew Curtis amerikai pszichológus szerint általában napi 9-10-szer hazudnak ezek az emberek. A hazugságaik pedig lényegében nem tudatos döntésen alapulnak, hogy „na akkor én most jól becsapom a barátaimat, lássuk észreveszik-e”, hanem automatikus, reflexszerű reakciókon.

2. Bármilyen helyzetben képesek hazudni

A kóros hazudozók nemcsak egy „kevésbé kedvelt barát” előtt ferdítik el az igazságot, hanem bárki előtt, bármilyen helyzetben – legyen szó családtagokról, munkatársakról vagy akár teljesen idegen emberekről.

3. Nincs konkrét motivációjuk

Sok hazugságnak Christina Ni amerikai pszichiáter szerint semmi haszna, viszont aki elköveti, cserébe úgy érezheti, hogy helye van a társaságban. Tulajdonképpen kicsit hasonlít a people pleasinghez, vagyis az állandó megfelelési kényszerhez. Veled is megesett már, hogy amikor egy adott könyvről vagy filmről beszélgettetek valakivel, úgy tettél, mintha te is olvastad vagy láttad volna azt, csak azért, hogy ne tűnj gáznak? Na, ugye! 

4. Könnyű őket leleplezni

Pont azért, mert ezek az emberek egyfolytában hazudoznak, igen könnyen le lehet őket buktatni. Hiszen megesik, hogy egy-egy kamu sztorit máshogy mesélnek el, vagy éppen le lehet csekkolni a története valóságtartalmát a közösségi médiában, de néha a szóhasználat leplezi le őket.

5. Rosszul érzik magukat a hazugságaik miatt

A legnagyobb tévhit, hogy a krónikus hazudozók élvezik, ha megtéveszthetnek valakit. Dr. Curtis szerint ugyanis a legtöbb felmérésében az alanyok még napokkal később is bűntudatot éreznek a hazugságaik miatt, és egyfolytában azon rágódnak, hogy vajon miért hazudtak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu