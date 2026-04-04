Hatalmas botrányba keveredett a Louvre: eurómilliókat fizettek ki egy hamis tiaráért

Még a legnevesebb tudósok sem tévedhetetlenek, amire tökéletes példa a Louvre legnagyobb, nem mellesleg legdrágább botránya. Ugyanis egy olyan felbecsülhetetlen értékű leletet vásárolt meg a híres párizsi múzeum, ami a régészet új korszakát jelentette. Volna. Ugyanis alig egy évvel később kiderült, hogy a pompás Saitaferne tiarája nem volt több egy műkincshamisítás miőségi termékénél. Bevezetünk a legnagyobb történelmi átverés részleteibe!
A Saitaferne-i tiara hoax
- 1896-ban vásárolta meg Louvre 200 000 francia frankért.
- Az ékszert elvileg ókori görögök ajándékozták egy szkíta királynak.
- Pár évvel késő bebizonyosodott, hogy Saitaferne-i tiara hamisítvány volt.
A Louvre legnagyobb fogása: a Saitaferne-i tiara legendája
Egy ősi történet úgy tartja, hogy Szaitafarnész szkíta király (más írásmód szerint Saitaphernes) az i. e. 3. század végén, 2. század elején ostrom alá vett egy Fekete-tenger partján elterülő görög kolóniát, Olbia városát. A konok király kizárólag drága ajándékok fejében volt hajlandó elállni az ostromtól, a kincsek pedig évezredekig a régészet legkeresettebb leletének számítottak.
Ezért amikor 1896-ban a Louvre munkatársait felkereste két kereskedő, Schapschelle Hochmann és testvére, Leiba, hogy náluk van a kincs egyik értékes darabja, a Saitaferne-i tiara, a múzeum kurátora úgy érezte, megfogta Isten lábát. Ki is pengettek 200 000 francia frankot (nagyjából 90 millió euró, ami forintra átszámítva 34,5 milliárd forint) a fejdíszért és ünnepélyes keretek között ki is állították a múzeum díszcsarnokába. Természetesen hatalmas sajtóvisszhangot kapott a felfedezés, a Louvre pedig lelkesen promotálta legféltettebb szkíta kincsét, még könyvet is kiadtak róla.
Olbia tanácsa és polgárai tisztelik a nagy és legyőzhetetlen Szaitafarnész királyt!
Mondani sem kell, a lelet látogatók tömegeit vonzotta, ám a Louvre pechjére – vagy épp szerencséjére – nem csupán zöldfülű honpolgárok voltak a látogatók között. Neves régészek keresték fel a történelmi ereklyét, köztük a szakma zsenije, Adolf Furtwängler, akik azonnal gyanakodni kezdtek, hogy csupán egy mesteri műkincs hamisításról lehet szó. A múzeum még a szkeptikus hangok ellenére is védte a műkincs hitelességét, azonban a tiara híre hamarosan eljutott Odesszába.
A millió eurós műkincshamisítás
Egy odesszai ékszerész, bizonyos Israel Rouchomovsky megrendelést kapott két kereskedőtől egy aranytiara elkészítésére, mely szkíta motívumokat tartalmaz és elmondásuk szerint egy barátjuknak szánták ajándékba. Még korábbi régészeti ásatások leleteit is megmutatták az ötvösmesternek, hogy minél autentikusabb legyen az ékszer, megrendelői végül elégedetten távoztak. Amikor néhány évvel később az újságokban látta viszont mesterművét, mint egy több ezer éves szkíta műkincset, ő maga volt a legjobban meglepve.
1903-ban Párizsba utazott, ahol felfedte, hogy valójában ő készítette a Saitaferne tiarát, a Louvre dolgozói alig akartak hinni a fülüknek. Csak akkor hittek Rouchomovsky szavának, amikor képes volt reprodukálni a tiara egy darabját, még a forrásul szolgáló könyveket is bemutatta.
A Louvre munkatársai valójában tisztában voltak a baljós előjelekkel: forrasztás nyomai látszódtak a lemezeken, modern eszközök nyomait viselte, anyaga nem volt kopott, ellenben gyanús helyeken horpadt be.
Azonban a régészeti szenzáció ígérete olyan kecsegtető volt, hogy még az egyértelmű jelek ellenére is megvették a millió eurós hamisítványt. Persze a botrány nem maradhatott el, a Saitaferne-tiara története pedig sokat rontott a Louvre reputációján. Nem így volt ez Israel Rouchomovsky esetében, akinek kiváló ötvösmunkája felkeltette a nagyközönség érdeklődését, elismert művész lett, vagyonos emberként halt meg Párizsban 1934-ben bekövetkezett haláláig.
A történelmi hamisítvány utóélete
Ugyan a botrány után azonnal elrejtették Saiaferne tiaráját a nagyközönség elől, alkalomadtán kiállították. 1954-ben a Louvre hamisítványai között, 1997-ben Jeruzsálemben, 2009-ben pedig Atlantában állították ki, replikája pedig a mai napig megtekinthető a British Múzeum vitrinje mögött. Így vált egy ügyes hamisítvány a történelem részévé.
További történelmi cikkekért kattints: