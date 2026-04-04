Hatalmas botrányba keveredett a Louvre: eurómilliókat fizettek ki egy hamis tiaráért

Még a legnevesebb tudósok sem tévedhetetlenek, amire tökéletes példa a Louvre legnagyobb, nem mellesleg legdrágább botránya. Ugyanis egy olyan felbecsülhetetlen értékű leletet vásárolt meg a híres párizsi múzeum, ami a régészet új korszakát jelentette. Volna. Ugyanis alig egy évvel később kiderült, hogy a pompás Saitaferne tiarája nem volt több egy műkincshamisítás miőségi termékénél. Bevezetünk a legnagyobb történelmi átverés részleteibe!

A Louvre legnagyobb fogása: a Saitaferne-i tiara legendája

Egy ősi történet úgy tartja, hogy Szaitafarnész szkíta király (más írásmód szerint Saitaphernes) az i. e. 3. század végén, 2. század elején ostrom alá vett egy Fekete-tenger partján elterülő görög kolóniát, Olbia városát. A konok király kizárólag drága ajándékok fejében volt hajlandó elállni az ostromtól, a kincsek pedig évezredekig a régészet legkeresettebb leletének számítottak.

Ezért amikor 1896-ban a Louvre munkatársait felkereste két kereskedő, Schapschelle Hochmann és testvére, Leiba, hogy náluk van a kincs egyik értékes darabja, a Saitaferne-i tiara, a múzeum kurátora úgy érezte, megfogta Isten lábát. Ki is pengettek 200 000 francia frankot (nagyjából 90 millió euró, ami forintra átszámítva 34,5 milliárd forint) a fejdíszért és ünnepélyes keretek között ki is állították a múzeum díszcsarnokába. Természetesen hatalmas sajtóvisszhangot kapott a felfedezés, a Louvre pedig lelkesen promotálta legféltettebb szkíta kincsét, még könyvet is kiadtak róla.

Olbia tanácsa és polgárai tisztelik a nagy és legyőzhetetlen Szaitafarnész királyt!

Mondani sem kell, a lelet látogatók tömegeit vonzotta, ám a Louvre pechjére – vagy épp szerencséjére – nem csupán zöldfülű honpolgárok voltak a látogatók között. Neves régészek keresték fel a történelmi ereklyét, köztük a szakma zsenije, Adolf Furtwängler, akik azonnal gyanakodni kezdtek, hogy csupán egy mesteri műkincs hamisításról lehet szó. A múzeum még a szkeptikus hangok ellenére is védte a műkincs hitelességét, azonban a tiara híre hamarosan eljutott Odesszába.