Művelt nőnek tartod magad? Ha ezt az 5 dolgot nem tapasztalod, nem vagy az

Az alapműveltség fontos, hogy eligazodjunk a saját kultúránkban, ám a mélyebb tudás ennél is értékesebb lehet. Sokan hiszik magukat műveltnek, ám az igazán alapos tájékozottság eléréséhez ki kell mozdulni a színházak, könyvtárak és múzeumok bűvköréből. Összeszedtük azokat az élményeket, amelyeket ha nem éltél át, nem vagy olyan művelt nő, mint hiszed.
Művelt emberek szokásai
- Az igazi műveltség nem csak a lexikális tudásból fakad.
- Egy igazán művelt nő nemcsak tud, hanem tapasztalatot is szerez a világban.
Fontos leszögezni, hogy a műveltség nem jelent egyet a nagy lexikális tudással. Mert nem elég bemagolni a tananyagot, ha képtelenek vagyunk értelmezni és megtalálni az összefüggéseket.
1. Műalkotásunk világ elé tárása
Rengetegen írnak verset a fióknak, rejtegetik festményeiket a kíváncsi tekintetek elől. És ezzel leplezik le, hogy mégsem olyan műveltek, mint hiszik. Ugyanis egy alkotó tevékenységnek, a képességek fejlesztésének fontos része a kritika, amit meg kell tanulni helyre tenni és javunkra fordítani. Egy ilyen tapasztalás ugyanis rengeteget tanít önmagunkról, világlátásunkról, képességeinkről, hiányában viszont könnyen kerülhetünk tévútra, a maximalizmus ketrecébe zárva magunkat.
2. Szakembertől tanulni élőben
Kétségtelen, hogy a online oktatás kényelmes megoldás, ám eredménye össze sem hasonlítható azzal, amikor egy szakembertől tanulunk élőben. Hiába nézünk főzős videókat a Youtube-on, a nagyszülőktől, anyáinktól tanult praktikák ezerszer értékesebbek lehetnek. Előfizethetünk a legdrágább hangszeres online kurzusokra, a tanárral való személyes kapcsolatot nem pótolhatja.
A tanár-diák viszony ugyanis nem merül ki a tudás puszta átadásában: alázatra, tiszteletre, elkötelezettségre, türelemre okít, hogy a tudás elsajátításához bizony idő kell.
3. Szembenézés az elmúlással
Sokan tabusítják a halált, elmúlást, pedig ez az, ami szembesítheti az embert azzal, milyen rövid és lényegtelen is az élet. Általa megérthetjük prioritásainkat, megismerhetjük azt, mi az ami valóban fontos. Ehhez nem kell halálközeli élményt átélni, elég megnézni egy dokumentumfilmet, temetésre menni, esetleg egy hospice házba ellátogatni. Számos keleti filozófia egyenesen előírja a halállal való szembenézést, mivel ez tanít meg minket az élet igazi értelmére.
4. Olyan könyvet olvasni, ami megkérdőjelezi a világlátásodat
Minél többet tanul valaki, annál inkább ráeszmél, hogy milyen keveset is tud a világról valójában. Sokan viszont élből elutasítják azokat a könyveket, amelyek világnézetükön kívül esnek, ami a mély műveltség hiányának jele. Ugyanis egy igazán művelt nő mindent megtesz intellektuális fejlődéséért, amihez elengedhetetlen megismerni az övétől eltérő perspektívákat, filozófiákat.
5. Elveszve technológia nélkül
Az okostelefonok és mindenhol elérhető online jelenlét legalább annyi előnnyel szolgál, mint hátránnyal. Például, az emberek nehezen szereznek olyan tapasztalatot, amikor modern technológia hiányában eltévednek és egyedül saját sütnivalójuk segít nekik kievickélni a szituációból. Ugyanis ezekben a helyzetekben nemcsak az ember kreativitása, de diplomáciai, illetve problémamegoldó készsége is bekapcsol. Rendkívül hasznos tapasztalat lehet a nehéz szituációk megoldására, önuralom gyakorlására, így érdemes néha szándékosan otthon hagyni a telefont. Máskülönben soha nem tapasztalhatjuk meg a világ valódi arcát.
Művelt nők tapasztalatai:
A műveltség sok területen megnyilvánulhat, így lehet, hogy valaki nem tudja felsorolni Picasso összes művét ABC sorrendben, visszafelé, de páratlanul eligazodik az övétől eltérő kultúrákban. Mindennek a nulladik lépése az általános műveltség fejlesztése. Cikkünkben a kulturáltság megannyi aspektusát kívántuk hangsúlyozni.
