Tartsd magad távol tőlük! 10 jel, amivel kiszűrheted a negatív gondolkodású embereket

A negatív életszemlélet nem mindig látványos. Sokszor apró mondatokból, reakciókból és viselkedési mintákból rajzolódik ki, hogy valaki negatív gondolkodású ember. Mutatjuk, hogyan ismerd fel!

A negatív gondolkodású emberek hosszú távon a környezetükre is rossz hatással vannak.

Forrás: Getty Image/Getty Image

Ezekből a jelekből ismerhetők fel a negatív gondolkodású emberek

A negatív gondolkodású emberekre bizonyos viselkedésminták egyértelműen jellemzők. A szakértők szerint a gondolkodásmód legerősebben a nyelvhasználatban és a mindennapi hozzáállásban tükröződik. Az alábbi negatív jelek segíthetnek felismerni azokat, akik tartósan pesszimista nézőpontból szemlélik a világot.

Minden helyzetben a rosszat látják meg

A negatív beállítottságú emberek automatikusan a problémákra fókuszálnak. Ha valami jól sikerül, azt szerencsének tulajdonítják, ha rosszul, az természetes. Ez a torzítás hosszú távon azt a benyomást kelti, mintha számukra soha semmi nem sikerülne.

Gyakran általánosítanak

Egyetlen kudarc után is hajlamosak kijelenteni, hogy „semmi sem működik” vagy „velem mindig ez történik”. Az ilyen túlzó következtetések megerősítik bennük a tehetetlenség érzését.

Előre lemondanak a sikerről

Már a kezdet előtt kijelentik, hogy „úgysem fog sikerülni”. Ez nemcsak önvédelmi mechanizmus, hanem egyfajta önbeteljesítő jóslat is: ha nem próbálkoznak, akkor valóban nem lesz eredmény.

Másokat hibáztatnak

A negatív gondolkodás gyakran együtt jár azzal, hogy a felelősséget külső tényezőkre hárítják. A körülmények, a balszerencse vagy más emberek lesznek a kudarc okai, így elmarad az önreflexió.

Nehezen örülnek a jó dolgoknak

Még pozitív eseményeknél is hamar megjelenik a „de” szó. Attól tartanak, hogy a jó állapot csak átmeneti, ezért nem mernek igazán felszabadultan örülni.

Cinikusan viszonyulnak az emberekhez

Gyakran általánosítanak a társadalomról vagy a környezetükről, például úgy, hogy „az emberek önzők” vagy „senkiben sem lehet megbízni”. Ez a hozzáállás megnehezíti a mélyebb kapcsolatok kialakítását.