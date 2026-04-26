Indián törzs fogadta a tagjává a lányt − Az övé a vadnyugat egyik legrejtélyesebb története

Az amerikai vadnyugat egyik legizgalmasabb, egyben legrejtélyesebb története egy egyszerű lányhoz kötődik. Olive Oatman egy szektában nőtt fel, indiánok fogságába esett, egy másik törzs tagjai közé fogadta, a modern társasdalomba visszatérve viszont sokan kételkedtek történetében. Megpróbáltatásairól az állán lévő különleges törzsi tetoválás mesél.

Olive Oatman a Mohave törzs teljes jogú tagja lett.

Olive Oatman élete 1837-ben született Illinois államban, szülei egy mormon szekta tagjai voltak.

1851-ben a vadnyugaton indiánok fogságába esett, később egy másik törzs teljes jogú tagja lett.

Arcát egy kékes színű törzsi tetoválás díszítette.

Otthonába visszatérve előadásokat tartott, végül egy üzletember felesége lett.

Mormon lány a vadnyugaton: Olive Oatman elrablása

Olive Ann Oatman 1837. szeptember 7-én született egy hétgyerekes mormon család harmadik sarjaként. A család 1844-ben csatlakozott egy szakadár szektához, melynek vezére, James Brewster látomást látott: az Arizonai Gila folyó torkolata lesz az ígéret földje.

Ehhez azonban át kellett vágni a távolról sem barátságos vadnyugaton, az 1851-ben elinduló karavánok pedig két úton közelítették meg a célállomást.

Olive Oatman szerencsétlenségére ő és családja a déli útvonalat követték, mely Maricopa Wellsen keresztül is átvezetett, ami hemzsegett az agresszív őslakosoktól. A karavánt figyelmeztettették a veszélyre, ám Olive szülei továbbra is a kijelölt útvonalon haladtak. Meg is történt a baj, hisz nem sokkal később összetalálkoztak a később Yavapai-ként azonosított törzs tagjaival, mely vérnegzésbe torkollt.

Az amerikai őslakosok lemészárolták a szülőket, köztük a gyerekek várandós édesanyját, valamint négy testvért. Fivérüknek, Lorenzonak sikerült elmenekülnie, a 13 éves Olive, illetve a 8 esztendős Mary Ann azonban az agresszív törzs fogságába esett.

A „sápandtarcú” indián lány

Ezen a ponton a két nővér szentül meg volt róla győződve arról, hogy kivégzik őket, ám néhány kezdeti fenyegető megnyilvánulástól eltekintve egyszerűen rabszolgákként dolgoztatták őket. Egy év rabszolgasors után fordult nagyot a szerencséjük, ugyanis a szomszédos Mohave törzs lovakra cserélte a két lányt. Mary Ann és Olive Oatman egy törzsi vezető és felesége gyámsága alá került, akik nemcsak földet, de védelmet is biztosítottak nekik.

A mohavék körében eltöltött idő alatt elsajátították az őslakos nyelvet, átvették öltözködésüket és szokásaikat. Olyan szervesen beilleszkedtek a törzsbe, hogy saját indián nevet kaptak – ilyen kegy csak teljes jogú tagoknak járt! –, de még kaktuszból nyert tintával készült törzsi tetoválást is kaptak.

A törzsfő felesége és az Oatman nővérek bensőséges kapcsolatát jelzi, hogy amikor 1855–56 körül aszály sújtotta a vidéket, az asszony titkon enni adott a lányoknak. (Erőfeszítései ellenére Mary Ann azonban belehalt az éhezésbe.)