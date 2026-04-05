2026. ápr. 6., hétfő

Maradandó agykárosodást szenvedett és kómába került plasztikai műtéte után egy amerikai influenszer

Nagy Kata
2026.04.05.
A 47 éves Rachel Tussey csupán egy kicsit javítani szeretett volna a megjelenésén, de ami a plasztikai műtét után történt, arra senki sem számított.

A háromgyermekes édesanya hosszú évek önbizalomhiánya után szánta rá magát az úgynevezett mommy makeoverre, aminek első lépése egy hasplasztika volt. Bár az eljárás során minden renden volt, Rachel szervezete mégsem úgy reagált, ahogy kellett volna. 

Rachel Tussey és férje a hasplasztika előtt
Rachel Tussey élete ráment a plasztikai műtétére. 
Forrás: facebook

Manapság szinte már minden héten hallani lehet félresikerült plasztikai beavatkozásokról: ott van a nő, akinek az arcát felfalta egy baktérium egy műtétet követően, az influenszer, aki belehalt a fenéknagyobbításba, vagy a barátnők, akik Barbie-babává műttették magukat

Most egy amerikai édesanya tragikus története hívja fel a figyelmet a plasztikai beavatkozások kockázataira: Rachel Tussey esete pillanatok alatt körbejárta a közösségi média felületeket köszönhetően annak, hogy maga is több tízezres követőtábort épített ki a TikTokon. 

Rachel úgy döntött, hogy a szülés után megváltozott testét hasplasztika segítségével tökéletesíti, és a beavatkozás előtt még egy videót is közzétett, amelyben elmesélte, hogy borzasztóan izgul, de tudja, hogy jó kezekben van. 

@midlifeunmuted_ #midlifeglowup #mommymakeover #TT #drtork #makeover ♬ original sound - MidLifeUnmuted_

A műtétet február 26-án végezték el és az orvos szerint az eljárás teljesen komplikáció mentes volt. Rachel a műtét után stabil állapotban volt, kommunikált a környezetével, azonban miután hazaengedték, váratlanul rosszul lett és összeesett.

A kórházban kiderült, hogy percekig nem jutott megfelelő mennyiségű oxigén a nő agyába, ami így visszafordíthatatlan károsodást okozott, végül pedig beállt az agyhalál. 

A történet végül tragikus lezárást kapott: Rachel a komplikációk következtében életét vesztette, miután családja meghozta a nehéz döntés a létfenntartó kezelés megszüntetéséről. 

Rachel férje nyilvánosan is megszólalt a tragédiát követően, és kétségeit fejezte ki az ellátás minőségével kapcsolatban. Úgy véli, hiba történt a műtét utáni megfigyelés során, és jogi lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy kivizsgálják az ügyet. Egyelőre azonban nem derült ki, pontosan mi okozta az influenszer váratlan rosszullétét, az orvosok ugyanis állítják, minden a legnagyobb rendben történt.

Az eset ráirányította a figyelmet arra, hogy még a rutinszerűnek tűnő beavatkozások is komoly kockázatokat hordozhatnak, így kétszer is érdemes megfontolni, hogy mit vállalunk be a szépségért. 

 

Ha szívesen olvasnál még plasztikai műtétekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Csókos ajak és borosta: egyre népszerűbb Hollywoodban a szájfeltöltés a férfiaknál

Volt idő, amikor a férfi szépségápolás kimerült a mosakodásban és némi dezodorban, a modern szépségideálok azonban új szabályokat írnak.

Jennifer Aniston nem tud leállni a plasztikával: listát vezet a vágyott beavatkozásokról

Bár új párkapcsolata az önelfogadást hirdető hipnotizőrrel állítólag jól alakul, Jennifer Aniston képtelen lemondani a plasztikai beavatkozásokról. A Jóbarátok sztárja, aki idén töltötte be az 56-ot, a hírek szerint titokban egy egész listát vezet arról, milyen beavatkozásokra vágyik – hiába dicséri természetes szépségét új szerelme, Jim Curtis.

Nők ezrei akarnak Barbie vaginát: a tökéletességért fekszenek kés alá

A Barbie vagina kifejezés az utóbbi években vált ismertté, és egyre többen fekszenek kés alá azért, hogy elérjék az esztétikailag tökéletesnek tartott intim megjelenést.

 

 

 

 

 

