Maradandó agykárosodást szenvedett és kómába került plasztikai műtéte után egy amerikai influenszer

A háromgyermekes édesanya hosszú évek önbizalomhiánya után szánta rá magát az úgynevezett mommy makeoverre, aminek első lépése egy hasplasztika volt. Bár az eljárás során minden renden volt, Rachel szervezete mégsem úgy reagált, ahogy kellett volna.

Rachel Tussey élete ráment a plasztikai műtétére.

Forrás: facebook

Egy plasztikai műtét tette tönkre az amerikai influenszer életét A 47 éves háromgyermekes anyuka hasplasztikát végeztetett magán.

A beavatkozást követően minden rendben ment és Rachel teljesen jól érezte magát.

Később azonban rosszul lett és végül beállt nála az agyhalál.

Manapság szinte már minden héten hallani lehet félresikerült plasztikai beavatkozásokról: ott van a nő, akinek az arcát felfalta egy baktérium egy műtétet követően, az influenszer, aki belehalt a fenéknagyobbításba, vagy a barátnők, akik Barbie-babává műttették magukat.

Most egy amerikai édesanya tragikus története hívja fel a figyelmet a plasztikai beavatkozások kockázataira: Rachel Tussey esete pillanatok alatt körbejárta a közösségi média felületeket köszönhetően annak, hogy maga is több tízezres követőtábort épített ki a TikTokon.

Rachel úgy döntött, hogy a szülés után megváltozott testét hasplasztika segítségével tökéletesíti, és a beavatkozás előtt még egy videót is közzétett, amelyben elmesélte, hogy borzasztóan izgul, de tudja, hogy jó kezekben van.

A műtétet február 26-án végezték el és az orvos szerint az eljárás teljesen komplikáció mentes volt. Rachel a műtét után stabil állapotban volt, kommunikált a környezetével, azonban miután hazaengedték, váratlanul rosszul lett és összeesett.

A kórházban kiderült, hogy percekig nem jutott megfelelő mennyiségű oxigén a nő agyába, ami így visszafordíthatatlan károsodást okozott, végül pedig beállt az agyhalál.

A történet végül tragikus lezárást kapott: Rachel a komplikációk következtében életét vesztette, miután családja meghozta a nehéz döntés a létfenntartó kezelés megszüntetéséről.

Rachel férje nyilvánosan is megszólalt a tragédiát követően, és kétségeit fejezte ki az ellátás minőségével kapcsolatban. Úgy véli, hiba történt a műtét utáni megfigyelés során, és jogi lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy kivizsgálják az ügyet. Egyelőre azonban nem derült ki, pontosan mi okozta az influenszer váratlan rosszullétét, az orvosok ugyanis állítják, minden a legnagyobb rendben történt.