A tudósok évszázadok óta keresik a rák ellenszerét, azonban eddig nem született olyan, használható gyógymód, ami minden problémára megoldást adna. Egy újonnan kijött tanulmány azonban most egy olyan vitaminra irányította a figyelmet, amely kulcsszerepet játszhat a daganatos sejtek működésében, és akár még egy teljesen új irányt is adhat a rákkutatások folyamatának.

A radioterápia egy olyan kezelési módszer, amely során nagy energiájú sugárzással pusztítják el a daganatos sejteket, éppen ezért a rákkutatások egyik modernebb módszereként is emlegetik. Forrás: Shutterstock

Hol tart a rákkutatás most? A daganatos sejtek több párhuzamos energiaforrást képesek használni, emellett nagyon alkalmazkodóak, emiatt számos kezelési módszer nem minősült hatékonynak.

A kutatók rájöttek, hogy a B7 vitamin hozzájárul ahhoz, hogy a rákos sejtek képesek tovább osztódni.

Ennek ellenére a szóban forgó vitamintól nem szabad megvonni a szervezetünket, mert számos hasznos hatása van.

Ezért lőttek mellé a rákkutatásokkal

Bár a kutatók több ponton is igyekeztek elvágni a rák energiaellátását, a daganatos sejtek sokkal alkalmazkodóbbnak bizonyulnak, mint azt eddig feltételezték, éppen ezért az eddigi rákkutatások nem voltak képesek meghozni a valós áttörést.

A jelenleg is alkalmazott kezelések miatt a sejtek gyakran képesek lettek átállni egy alternatív üzemmódra, egyfajta menekülőutat használva, ezzel kikerülve a kezelések hatását – éppen ez volt a fő oka annak, hogy a célzott kúrák nem feltétlen minősültek hatékonynak.

A mostani kutatások egyértelműen azt bizonyítják, hogy az eddigi kezelések azért sem váltak be, mert túl egyoldalúak voltak, a daganat ugyanis nem egyetlen gyenge ponttól függ, hanem több párhuzamos energiaforrást is képes használni. Így miközben az orvosok figyelme arra irányult, hogy az egyetlen útvonalukat blokkolni tudják, a sejtek mégis egy másik alternatíván keresztül képesek voltak tovább élni, és szaporodni.

Ez a vitamin tehet mindenről

Merész kijelentés, de úgy néz ki, a kutatók megtalálták azt a vitamint, ami merően hozzájárul ahhoz, hogy a rákos sejtek képesek legyenek egy alternatív útvonalon tovább osztódni. Ez pedig nem más, mint a sokak által már jól ismert B7 vitamin, más néven biotin.

Bár a biotinra a szervezetünknek alapvetően szüksége van, és számos jótékony hatással is bír, a daganatos sejtek számára egyfajta „segítő tényezőként” is működhet.

Ennek közreműködőjeként azonban olyan anyagcsere-folyamatokat tudnak a kártékony sejtekkel együttesen fenntartani, amelyek lehetővé teszik számukra még a szaporodást is abban az esetben, ha más energiaforrások esetlegesen korlátozottá válnának.

Bár alapvetően egy hasznos, a szervezet számára nélkülözhetetlen vitaminról van szó – amelyet sokan a hajra és körömre gyakorolt jótékony hatása miatt „szépségvitaminként” is ismernek –, szerepe az anyagcsere-folyamatokban megkerülhetetlen.

Éppen ezért nem is az a kérdés, hogy maga a vitamin jó vagy rossz, hanem, hogy milyen mértékben járul hozzá a rákos sejtek fejlődésében, és hogyan képesek kihasználni a jelenlétét működésük fenntartásához.