Klusovszki Kíra
2026.04.27.
Bár régóta igyekeznek feltörni a daganatos betegségek kódját, ezzel az új tanulmánnyal úgy néz ki, elérhetővé vált mindaz, amiről eddig álmunkban sem hittünk. A rákkutatás legfrissebb eredményei szerint egy hétköznapi vitamin akár új terápiás lehetőségek kapuját is megnyithatja.

A tudósok évszázadok óta keresik a rák ellenszerét, azonban eddig nem született olyan, használható gyógymód, ami minden problémára megoldást adna. Egy újonnan kijött tanulmány azonban most egy olyan vitaminra irányította a figyelmet, amely kulcsszerepet játszhat a daganatos sejtek működésében, és akár még egy teljesen új irányt is adhat a rákkutatások folyamatának. 

Rákkutatások egyik modernebb módszereként egy férfi fekszik radioterápia közben egy gépben, aminek köszönhetően sugárzással pusztítják a daganatos sejteket.
A radioterápia egy olyan kezelési módszer, amely során nagy energiájú sugárzással pusztítják el a daganatos sejteket, éppen ezért a rákkutatások egyik modernebb módszereként is emlegetik. Forrás: Shutterstock

Hol tart a rákkutatás most?

  • A daganatos sejtek több párhuzamos energiaforrást képesek használni, emellett nagyon alkalmazkodóak, emiatt számos kezelési módszer nem minősült hatékonynak.
  • A kutatók rájöttek, hogy a B7 vitamin hozzájárul ahhoz, hogy a rákos sejtek képesek tovább osztódni.
  • Ennek ellenére a szóban forgó vitamintól nem szabad megvonni a szervezetünket, mert számos hasznos hatása van.

 

Ezért lőttek mellé a rákkutatásokkal

Bár a kutatók több ponton is igyekeztek elvágni a rák energiaellátását, a daganatos sejtek sokkal alkalmazkodóbbnak bizonyulnak, mint azt eddig feltételezték, éppen ezért az eddigi rákkutatások nem voltak képesek meghozni a valós áttörést. 

A jelenleg is alkalmazott kezelések miatt a sejtek gyakran képesek lettek átállni egy alternatív üzemmódra, egyfajta menekülőutat használva, ezzel kikerülve a kezelések hatását – éppen ez volt a fő oka annak, hogy a célzott kúrák nem feltétlen minősültek hatékonynak.

 A mostani kutatások egyértelműen azt bizonyítják, hogy az eddigi kezelések azért sem váltak be, mert túl egyoldalúak voltak, a daganat ugyanis nem egyetlen gyenge ponttól függ, hanem több párhuzamos energiaforrást is képes használni. Így miközben az orvosok figyelme arra irányult, hogy az egyetlen útvonalukat blokkolni tudják, a sejtek mégis egy másik alternatíván keresztül képesek voltak tovább élni, és szaporodni.

Ez a vitamin tehet mindenről 

Merész kijelentés, de úgy néz ki, a kutatók megtalálták azt a vitamint, ami merően hozzájárul ahhoz, hogy a rákos sejtek képesek legyenek egy alternatív útvonalon tovább osztódni. Ez pedig nem más, mint a sokak által már jól ismert B7 vitamin, más néven biotin. 

Bár a biotinra a szervezetünknek alapvetően szüksége van, és számos jótékony hatással is bír, a daganatos sejtek számára egyfajta „segítő tényezőként” is működhet.

Ennek közreműködőjeként azonban olyan anyagcsere-folyamatokat tudnak a kártékony sejtekkel együttesen fenntartani, amelyek lehetővé teszik számukra még a szaporodást is abban az esetben, ha más energiaforrások esetlegesen korlátozottá válnának.

Bár alapvetően egy hasznos, a szervezet számára nélkülözhetetlen vitaminról van szó – amelyet sokan a hajra és körömre gyakorolt jótékony hatása miatt „szépségvitaminként” is ismernek –, szerepe az anyagcsere-folyamatokban megkerülhetetlen.

Éppen ezért nem is az a kérdés, hogy maga a vitamin jó vagy rossz, hanem, hogy milyen mértékben járul hozzá a rákos sejtek fejlődésében, és hogyan képesek kihasználni a jelenlétét működésük fenntartásához. 

Így még mielőtt messzemenő következtetéseket vonnánk le, és megpróbálnánk kivonni ezt az összetevőt a szervezetünkből, óva intek mindenkit, hogy ne tegye, ugyanis bármennyire is közrejátszik a betegség folyamatának továbbhaladásában és megerősítésében, érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a szervezet számára igenis hasznos és szükséges. 

Fontos megjegyezni: egyetlen vitamin megvonása sem segíthet ahhoz, hogy ezeket a sejteket önmagunkban blokkoljuk, azonban ezzel a felismeréssel elérhetővé vált, hogy a jövőben az orvostudomány a rákkutatás területén minden eddiginél hasznosabb dolgokat vihessen végbe, és olyan kezeléseket hozzanak létre, amelyek a lehető leghatékonyabbnak bizonyuljanak. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Tévesen diagnosztizáltak rákot Lucy Liunál: felesleges műtéten esett át a színésznő – Videó

Egy téves diagnózis miatt szükségtelen műtéten esett át a világsztár. Lucy Liu most először beszélt részletesen arról, hogyan derült ki, hogy valójában nem is volt mellrákja.

Szívszorító volt Val Kilmer küzdelme a rákkal: a kezelés meggyógyította, majd megölte a színészt

Bár legyőzte a torokrákot, vannak, akik szerint a kezelések hosszú távú hatásai okozhatták a korai halálát. A halotti bizonyítvány szerint a betegsége is kiújult, nem csak az immunrendszere legyengülése miatt hunyt el Val Kilmer.

Rubint Réka pontot tett a találgatások végére: „ez sajnos egy rosszindulatú daganat"

Csütörtökön az egész ország lesokkolódott, amikor napvilágra került egy részlet a fitneszlady legfrissebb interjújából, amelyben megosztotta a nyilvánossággal, hogy rákos.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu