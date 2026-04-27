A tudósok évszázadok óta keresik a rák ellenszerét, azonban eddig nem született olyan, használható gyógymód, ami minden problémára megoldást adna. Egy újonnan kijött tanulmány azonban most egy olyan vitaminra irányította a figyelmet, amely kulcsszerepet játszhat a daganatos sejtek működésében, és akár még egy teljesen új irányt is adhat a rákkutatások folyamatának.
Hol tart a rákkutatás most?
- A daganatos sejtek több párhuzamos energiaforrást képesek használni, emellett nagyon alkalmazkodóak, emiatt számos kezelési módszer nem minősült hatékonynak.
- A kutatók rájöttek, hogy a B7 vitamin hozzájárul ahhoz, hogy a rákos sejtek képesek tovább osztódni.
- Ennek ellenére a szóban forgó vitamintól nem szabad megvonni a szervezetünket, mert számos hasznos hatása van.
Ezért lőttek mellé a rákkutatásokkal
Bár a kutatók több ponton is igyekeztek elvágni a rák energiaellátását, a daganatos sejtek sokkal alkalmazkodóbbnak bizonyulnak, mint azt eddig feltételezték, éppen ezért az eddigi rákkutatások nem voltak képesek meghozni a valós áttörést.
A jelenleg is alkalmazott kezelések miatt a sejtek gyakran képesek lettek átállni egy alternatív üzemmódra, egyfajta menekülőutat használva, ezzel kikerülve a kezelések hatását – éppen ez volt a fő oka annak, hogy a célzott kúrák nem feltétlen minősültek hatékonynak.
A mostani kutatások egyértelműen azt bizonyítják, hogy az eddigi kezelések azért sem váltak be, mert túl egyoldalúak voltak, a daganat ugyanis nem egyetlen gyenge ponttól függ, hanem több párhuzamos energiaforrást is képes használni. Így miközben az orvosok figyelme arra irányult, hogy az egyetlen útvonalukat blokkolni tudják, a sejtek mégis egy másik alternatíván keresztül képesek voltak tovább élni, és szaporodni.
Ez a vitamin tehet mindenről
Merész kijelentés, de úgy néz ki, a kutatók megtalálták azt a vitamint, ami merően hozzájárul ahhoz, hogy a rákos sejtek képesek legyenek egy alternatív útvonalon tovább osztódni. Ez pedig nem más, mint a sokak által már jól ismert B7 vitamin, más néven biotin.
Bár a biotinra a szervezetünknek alapvetően szüksége van, és számos jótékony hatással is bír, a daganatos sejtek számára egyfajta „segítő tényezőként” is működhet.
Ennek közreműködőjeként azonban olyan anyagcsere-folyamatokat tudnak a kártékony sejtekkel együttesen fenntartani, amelyek lehetővé teszik számukra még a szaporodást is abban az esetben, ha más energiaforrások esetlegesen korlátozottá válnának.
Bár alapvetően egy hasznos, a szervezet számára nélkülözhetetlen vitaminról van szó – amelyet sokan a hajra és körömre gyakorolt jótékony hatása miatt „szépségvitaminként” is ismernek –, szerepe az anyagcsere-folyamatokban megkerülhetetlen.
Éppen ezért nem is az a kérdés, hogy maga a vitamin jó vagy rossz, hanem, hogy milyen mértékben járul hozzá a rákos sejtek fejlődésében, és hogyan képesek kihasználni a jelenlétét működésük fenntartásához.
Így még mielőtt messzemenő következtetéseket vonnánk le, és megpróbálnánk kivonni ezt az összetevőt a szervezetünkből, óva intek mindenkit, hogy ne tegye, ugyanis bármennyire is közrejátszik a betegség folyamatának továbbhaladásában és megerősítésében, érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a szervezet számára igenis hasznos és szükséges.
Fontos megjegyezni: egyetlen vitamin megvonása sem segíthet ahhoz, hogy ezeket a sejteket önmagunkban blokkoljuk, azonban ezzel a felismeréssel elérhetővé vált, hogy a jövőben az orvostudomány a rákkutatás területén minden eddiginél hasznosabb dolgokat vihessen végbe, és olyan kezeléseket hozzanak létre, amelyek a lehető leghatékonyabbnak bizonyuljanak.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: