Repülőjáratok ezrei szűnnek meg Európán belül, sokak nyaralása került veszélybe

Jelentős megszorításokra készül a Lufthansa a nyári szezonban: a német légitársaság húszezer európai, rövid távú repülőjáratot vesz ki a menetrendjéből. A hirtelen megugró kerozinárak számos útvonal működtetését gazdaságtalanná tették. És ezzel még nincs vége, szakértők szerint más nagy szereplők is kénytelenek lesznek alkalmazkodni a dráguláshoz.

A háttérben az áll, hogy az év eleje óta a duplájára emelkedtek az üzemanyagárakat, így több repülőjárat üzemeltetése gazdaságtalanná vált.

A Lufthansa több repülőjáratát is törölte a magas kerozinárak miatt
A Lufthansa repülőjáratainak törlése csak a kezdet

A Lufthansa a közleményében azt írta, hogy a járattörlésekkel hozzávetőleg 40 ezer tonna kerozint tud megspórolni. A kapacitáscsökkentés legnagyobb részét a CityLine regionális leányvállalat leépítése adja, 27 repülőgépet vonnak ki a forgalomból. A menetrendek módosítása több repülőteret is közvetlenül érint: felfüggesztik a járatokat Stuttgart, Cork, Gdansk, Ljubljana, Rijeka, Wroclaw és Trondheim felé is.

Azok az utasoknak, akiknek már volt jegye az érintett járatokra, visszatérítést ajánl fel a vállalat, illetve más társaságain keresztül próbál alternatívát biztosítani. A cégcsoporton belül a Swiss, az Austrian Airlines, a Brussels Airlines és az ITA Airways járatai jöhetnek szóba pótlásként.

Ugyanakkor nem biztos, hogy a most bejelentett járatcsökkentések csak átmenetiek lesznek. A Lufthansa közölte, hogy teljes európai menetrendjét felülvizsgálja, a részleteket pedig április végén ismerteti. A társaság szerint a hosszú távú járatok egyelőre megmaradnak, de ezeket is jóval hatékonyabban akarják működtetni - írja a Borsonline.

Sajnos nem a német vállalat az egyetlen nagy név, amely reagálni kényszerül. Az Air France-KLM és a Delta is ideiglenesen ritkította egyes járatait, más légitársaságok pedig inkább a jegyárak emelésével próbálják ellensúlyozni a megugró költségeket. A múlt héten a Nemzetközi Energiaügynökség arra figyelmeztetett, hogy Európa kerozinkészletei heteken belül kimerülhetnek. Erre válaszul az Európai Unió szerdán bejelentette: üzemanyag-megfigyelő rendszert hoz létre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
