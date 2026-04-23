Repülőjáratok ezrei szűnnek meg Európán belül, sokak nyaralása került veszélybe

A háttérben az áll, hogy az év eleje óta a duplájára emelkedtek az üzemanyagárakat, így több repülőjárat üzemeltetése gazdaságtalanná vált.

A Lufthansa több repülőjáratát is törölte a magas kerozinárak miatt

A Lufthansa repülőjáratainak törlése csak a kezdet

A Lufthansa a közleményében azt írta, hogy a járattörlésekkel hozzávetőleg 40 ezer tonna kerozint tud megspórolni. A kapacitáscsökkentés legnagyobb részét a CityLine regionális leányvállalat leépítése adja, 27 repülőgépet vonnak ki a forgalomból. A menetrendek módosítása több repülőteret is közvetlenül érint: felfüggesztik a járatokat Stuttgart, Cork, Gdansk, Ljubljana, Rijeka, Wroclaw és Trondheim felé is.

Azok az utasoknak, akiknek már volt jegye az érintett járatokra, visszatérítést ajánl fel a vállalat, illetve más társaságain keresztül próbál alternatívát biztosítani. A cégcsoporton belül a Swiss, az Austrian Airlines, a Brussels Airlines és az ITA Airways járatai jöhetnek szóba pótlásként.

Ugyanakkor nem biztos, hogy a most bejelentett járatcsökkentések csak átmenetiek lesznek. A Lufthansa közölte, hogy teljes európai menetrendjét felülvizsgálja, a részleteket pedig április végén ismerteti. A társaság szerint a hosszú távú járatok egyelőre megmaradnak, de ezeket is jóval hatékonyabban akarják működtetni - írja a Borsonline.

Sajnos nem a német vállalat az egyetlen nagy név, amely reagálni kényszerül. Az Air France-KLM és a Delta is ideiglenesen ritkította egyes járatait, más légitársaságok pedig inkább a jegyárak emelésével próbálják ellensúlyozni a megugró költségeket. A múlt héten a Nemzetközi Energiaügynökség arra figyelmeztetett, hogy Európa kerozinkészletei heteken belül kimerülhetnek. Erre válaszul az Európai Unió szerdán bejelentette: üzemanyag-megfigyelő rendszert hoz létre.

