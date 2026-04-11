Megfejtették a határtalan szerelem titkát, de a válasz nem hangzik kellemesnek

Shutterstock - creveleo
Pópity Balázs
2026.04.11.
Kiderült, hogy valójában a közös szenvedés tartja össze legjobban a párokat. Ha együtt éltétek túl a hiteltörlesztőt vagy a karantént, gratulálunk, ti már valószínűleg elválaszthatatlanok vagytok. Ismerd meg az örök szerelem titkát!

Bebizonyosodott, hogy a közös szenvedés a párkapcsolatok legjobb kötőanyaga. Ez persze nem azt jelenti, hogy mostantól direkt bele kell hajszolnotok magatokat egy kisebb világvégébe, csak hogy szintet lépjetek a szerelemben. Egy 2024-es brit tanulmány szerint ehhez egy kiadós veszekedés vagy egy közös kudarc is elég, hiszen utána úgy fogjátok érezni, hogy közelebb kerültetek egymáshoz.

A szerelem tele van fájdalommal és éppen ez tart össze. Egy veszekedés után szorosabb lesz a kötelék.
Egy kiadós veszekedés is megerősítheti a másik iránt érzett szerelem mértékét.
Forrás: Shutterstock

A határtalan szerelem titka a közös szenvedés

  • Az agy oxitocinnal áraszt el a krízishelyzetekben.
  • A sebezhetőség megmutatása elmélyíti a kölcsönös bizalmat.
  • A közös ellenség vagy probléma egy csapatba terel titeket.
  • A túlélési ösztön felülírja a hétköznapi apró súrlódásokat.
  • A közös emlékek súlya stabilabb alapot ad mint a romantika.

Minél idősebb az ember, annál jobban realizálja, hogy a szenvedés nem válogat és az az emberi élet természetes része. Carl Jung egyszer azt mondta, hogy „Az élet szenvedés, de a túlélés ad értelmet neki.” A kérdés csak az, hogy van-e olyan dolog az életben, amiért megéri szenvedni? Egy 2024-es brit tanulmány szerint (amely a Royal Society and Publishing nevű tudományos folyóiratban jelent meg), ha beüt a krach, akkor derül ki igazán, hogy milyen erős a párkapcsolatotok. Minél több nehézséggel küzdötök meg együtt, annál szorosabb lesz a kötődés köztetek.

Ahogyan a szenvedésről beszélünk

A hétköznapi szóhasználatban a szenvedés bukást, gyengeséget és isteni büntetést jelent, de valójában ez nem egy olyan dolog az életben, amit el lehet kerülni. Ellenkezőleg, ez a kötőszövet, ami egyben tartja az emberi létet.

A tanulmány szerint kétféle szenvedés létezik:

  • Szükséges szenvedés: amikor egy adott cél elérése érdekében erőfeszítéseket teszünk, áldozatokat hozunk, és amely során igazságokra jövünk rá, tehát a fejlődésünket szolgálja.
  • Szükségtelen szenvedés: ellenállásból, elkerülésből, tagadásból, egészségtelen kötődésekből vagy a fájdalmunkról mesélt történetekből fakad. Az elégtelen érzelmi és spirituális érettség és rossz helyzetértékelés okozza.

A hormonok nem hazudnak

Krízishelyzet esetén az agy menekülés helyett inkább elkezd „szociális ragasztót” termelni. Az oxitocinnak köszönhetően jobban fogsz ragaszkodni ahhoz, aki segített megoldani a problémáidat, ezzel még szorosabbra fűzve a viszonyt kettőtök között.

A sebezhetőség szexi

Az átélt traumák miatt már gyerekkorunkban eldől, milyen partnereink lesznek, hiszen olyan társat keresünk, aki hasonló lelki hegekkel rendelkezik. Viktor Frankl pszichiáter egyszer ezt írta: „Amikor a körülményeken nem tudunk változtatni, önmagunkat kell.” Ha célt adunk a szenvedésnek és még partnert is találunk hozzá, az sokkal elviselhetőbbé teszi a fájdalmat. Még a szerelem sem képes megszünteti a szenvedést, csak kontextusba helyezi, így sokkal elviselhetőbb lesz. Dr. Makai Gábor szerint érdemes megmutatni párunknak a sebezhető oldalunkat, mert az őszinte kommunikáció és a közös veszteségek olyan golyóálló mellényt adnak a kapcsolatotokra, amit egyetlen wellness-hétvége sem tud pótolni. Ha már láttátok egymást a pároddal a legmélyebb ponton, akkor többé már nincs mit titkolnotok egymás elől.

Mi választjuk meg, hogyan szenvedünk

A szakértő szerint a szükséges szenvedések a legjobb párkapcsolati ragasztók, a szükségtelenek viszont szakításhoz vezethetnek. Dr. Makai Gábor szerint egy kis tudatossággal mi választhatjuk meg a szenvedés módját. „Nem az a lényeg, hogy romantizáljuk a fájdalmat, vagy feleslegesen keressük a bajt. Annyira azért ne legyünk mazochisták, hogy lubickoljunk a saját nyomorunkban. A közös kihívások viszont elmélyíthetik a kapcsolatot, ezt hívja a pszichológia posztraumás-növekedésnek. Hogy a felesleges szenvedést elkerüljük, érdemes megállnunk egy pillanatra, és tegyünk fel magunknak három kérdést:

  • Milyen típusú szenvedéssel nézünk szembe?
  • Képesek fejlődést hozni az életünkbe ezek a nehézségek, vagy inkább csak szépen lassan elsorvasztanak és tönkretesznek bennünket?
  • Ellenállunk annak, amit éreznünk kellene, vagy hagyjuk, hogy a kihívások felfedjék a valódi énünket?”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu