Új korszak jön az SZJA-bevallásban: egyszerűbb lesz a vállalkozók dolga

Rideg Léna
2026.04.27.
2026-tól nagy változás lép életbe az egyéni vállalkozóknál. A NAV automatikusan beemeli a rendelkezésére álló adatokat az szja-bevallási tervezetekbe, ami jelentősen csökkentheti az adminisztrációt és egyszerűbbé teheti a bevallás elkészítését.

Jelentős könnyítés érkezik 2026-ban az egyéni vállalkozók számára az szja-bevallásoknál: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy új fejlesztésnek köszönhetően már automatikusan beemeli a rendelkezésére álló adatokat a bevallási tervezetekbe. Az intézkedés célja, hogy csökkentse az adminisztrációs terheket, miközben pontosabbá és megbízhatóbbá teszi a bevallásokat.

A NAV új fejlesztése jelentősen egyszerűsítheti az egyéni vállalkozók SZJA-bevallását
A NAV új fejlesztése jelentősen egyszerűsítheti az egyéni vállalkozók SZJA-bevallását
Könnyebb lesz az SZJA-bevallás az egyéni vállalkozóknak az új NAV-fejlesztéssel

Az új rendszerben a NAV az Online Számla rendszerből, valamint az online és e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat is feltünteti az egyéni vállalkozók szja-tervezetében. Emellett az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók esetében a negyedéves szocho- és járulékbevallások adatai is automatikusan átkerülnek az éves bevallásba, amennyiben ezeket korábban az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) nyújtották be.

A fejlesztés különösen azoknak jelent könnyebbséget, akik az egyszerűsített bevallási formát választják: számukra az éves szja-bevallás gyakorlatilag néhány lépésben ellenőrizhetővé és benyújthatóvá válik. 

Azoknak a vállalkozóknak, akik a vállalkozói jövedelem szerint adóznak, illetve azoknak az átalányadózóknak, akik nem minden negyedévben adtak be egyszerűsített járulékbevallást, továbbra is szükséges lesz bizonyos adatok kiegészítése. Az eSZJA felületén elérhető bevételi információk alapján azonban így is jelentősen egyszerűbbé válik a bevallás elkészítése, a költségek és az igénybe vett kedvezmények feltüntetésével.

Digitalizációval gyorsítja az SZJA-bevallást a NAV, milliók dolgát könnyítik meg

Az intézkedés jól illeszkedik a NAV digitalizációs törekvéseihez. Az adóhatóság az elmúlt években egyre több adatot gyűjtött össze és rendszerezett az online számlarendszerből, az elektronikus pénztárgépekből és más adatszolgáltatásokból. Ezek az információk lehetővé teszik, hogy a bevallási tervezetek valós, ellenőrzött adatokon alapuljanak, ami nemcsak az adózók számára jelent előnyt, hanem a rendszer átláthatóságát is növeli.

Az eSZJA-rendszerben idén mintegy 5,6 millió adózó számára készült bevallási tervezet, beleértve a magánszemélyeket, az egyéni vállalkozókat, az őstermelőket és az áfás magánszemélyeket is. A mostani fejlesztés újabb lépést jelent abba az irányba, hogy az adóbevallás folyamata a vállalkozók számára is gyorsabbá, egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá váljon – írta sajtóközleményében a NAV.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu