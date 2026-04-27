Új korszak jön az SZJA-bevallásban: egyszerűbb lesz a vállalkozók dolga

Jelentős könnyítés érkezik 2026-ban az egyéni vállalkozók számára az szja-bevallásoknál: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy új fejlesztésnek köszönhetően már automatikusan beemeli a rendelkezésére álló adatokat a bevallási tervezetekbe. Az intézkedés célja, hogy csökkentse az adminisztrációs terheket, miközben pontosabbá és megbízhatóbbá teszi a bevallásokat.

Forrás: Moment RF

Könnyebb lesz az SZJA-bevallás az egyéni vállalkozóknak az új NAV-fejlesztéssel

Az új rendszerben a NAV az Online Számla rendszerből, valamint az online és e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat is feltünteti az egyéni vállalkozók szja-tervezetében. Emellett az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók esetében a negyedéves szocho- és járulékbevallások adatai is automatikusan átkerülnek az éves bevallásba, amennyiben ezeket korábban az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) nyújtották be.

A fejlesztés különösen azoknak jelent könnyebbséget, akik az egyszerűsített bevallási formát választják: számukra az éves szja-bevallás gyakorlatilag néhány lépésben ellenőrizhetővé és benyújthatóvá válik.

Azoknak a vállalkozóknak, akik a vállalkozói jövedelem szerint adóznak, illetve azoknak az átalányadózóknak, akik nem minden negyedévben adtak be egyszerűsített járulékbevallást, továbbra is szükséges lesz bizonyos adatok kiegészítése. Az eSZJA felületén elérhető bevételi információk alapján azonban így is jelentősen egyszerűbbé válik a bevallás elkészítése, a költségek és az igénybe vett kedvezmények feltüntetésével.

Az intézkedés jól illeszkedik a NAV digitalizációs törekvéseihez. Az adóhatóság az elmúlt években egyre több adatot gyűjtött össze és rendszerezett az online számlarendszerből, az elektronikus pénztárgépekből és más adatszolgáltatásokból. Ezek az információk lehetővé teszik, hogy a bevallási tervezetek valós, ellenőrzött adatokon alapuljanak, ami nemcsak az adózók számára jelent előnyt, hanem a rendszer átláthatóságát is növeli.