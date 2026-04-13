Egy félbeszakadt álomkarrier: Moriah Wilson tragikus története a Netflixen – Kritika

A Netflixen áprilisban debütált dokumentumfilm a tehetséges kerékpárversenyző, Moriah Wilson 2022-es meggyilkolását és az azt követő nyomozást járja körül. Marina Zenovich alkotása túlmutat a bűnügyi szenzációhajhászáson, és egy mélyen személyes portrét fest az áldozatról. Moriah Wilsont 2022. május 11-én ölték meg Austinban, egy barátja lakásában, ahol egy versenyre készülve szállt meg. Mindössze 25 éves volt.

Moriah Wilson előtt nagy karrier állt, sportberkekben rendkívül ígéretesnek tartották.

Marina Zenovich dokumentumfilmje tudatosan az áldozatra helyezi a hangsúlyt, és igyekszik eltávolodni a klasszikus true crime szenzációhajhász megközelítéstől.

A történet középpontjában nemcsak a tragédia áll, hanem egy tehetséges sportoló életútja és emberi kapcsolatai.

A film archív felvételekkel, kézikamerával, naplóbejegyzésekkel, családi visszaemlékezésekkel éri el a kívánt érzelmi hatást.

Moriah Wilson emberi kapcsolatait is feldolgozza a doku

Míg A Bridgerton család továbbra is nézettségi rekordokat dönt és már tudni lehet, hogy készül az új évad, a Manoszféra belsejében doku-reality pedig a női kedélyeket borzolja, addig most a Netflixen egy kedves, sokak által szeretett, vicces, ugyanakkor kissé befelé forduló lány tragikus történetét ismerhetjük meg. Moriah Wilson Austinba érkezése után találkozott korábbi ismerősével és sportolótársával, Colin Stricklanddel, akivel aznap délután közös programot szerveztek, majd a férfi – aki iránt Moriah gyengéd érzelmeket táplált – este fél kilenc körül hazavitte a nőt.

Alig néhány perccel később azonban egy ismeretlen támadó behatolt az ingatlanba, és közvetlen közelről leadott lövésekkel megölte a sportolónőt.

A holttestet nem sokkal később a lakás tulajdonosa találta meg, aki azonnal értesítette a hatóságokat. A történet kulcseleme a szerelmi háromszög, amelyben szerepet játszott Colin Strickland és annak korábbi barátnője is.

A nyomozás feltárja, hogy a gyilkos megszállottan követte Moriah-t az interneten, és a Strava nevű sportalkalmazást arra, hogy nyomon kövesse a nő edzéseit.

Nem a gyilkosra, hanem az áldozatra fókuszál

Az operatőr vitathatatlan érdeme, hogy Moriah-ról számos korábbi fényképet és archív videót mutat. Ezek a felvételek – amelyek az élettel teli sportolónőt mutatják – erőteljes kontrasztot alkotnak a tragédiával, és emberközelivé teszik az áldozatot – Moriah szinte a szívünkhöz nő. A film egyik legnagyobb erénye, hogy a fókuszt nem a gyilkosra, hanem az áldozatra és családjára helyezi.

Moriah szülei és testvére megszólalásai nem mesterkéltek, hanem mélyen megrázóak, ráadásul az alkotók nagyon tapintatosan kezelik a témát.

Helyenként hiányzik ugyan a rendőrségi eljárások mélyebb elemzése, de ezt leszámítva egy nagyon is érzelmi húrokat pendítő, behúzó alkotásról van szó.

Ha nem csupán a bűnügyi rejtélyre vagy kíváncsi, hanem egy inspiráló életútra és egy élsportoló életének kulisszáira, valamint arra, hogyan válik barátból ellenség, igaz szavakból hazugság és bosszú, ne hagyd ki a Netflixen Moriah Wilson tragikus történetét. A film máris felkerült a legnézettebb tartalmak közé.

Moriah Wilson tragikus története Játékidő: 1 óra 33 perc

Műfaj: valós bűnügyi történet)

Operatőr: Benjamin Bloodwell

Rendező: Marina Zenovich