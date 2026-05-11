Megnéztük A gesztenyeember 2. évadát − A Bújócska elbukott ott, ahol az 1. évad győzött

Kettős érzést hagy a nézőben: a sorozat továbbra is erős skandináv noir atmoszférával és nyugtalanító képekkel dolgozik, ám mivel a kiber-thriller irányába tolódik, valahogy elveszíti azt a feszes, lélektanilag hátborzongató hangulatot, ami az első évad, A gesztenyeember legnagyobb erőssége volt.

A gesztenyeember 2. évada, a Bújócska ígéretesen kezdődik.

A gesztenyeember 2.évada: Bújócska A második évad a klasszikus sorozatgyilkosos nyomozás helyett erősen a kiberstalking és a digitális megfigyelés témájára épít.

Danica Curcic és Mikkel Boe Følsgaard párosa továbbra is a sorozat egyik legnagyobb erőssége.

A látványvilág és a feszültség működik, de a történet több logikai hibái kizökkenthetik a nézőt.

Kegyetlen bújócskával indul

A gesztenyeember címet viselő 1. évad Koppenhágában játszódik, amelyben két nyomozó kutat egy különösen kreatív sorozatgyilkos után, aki minden kegyetlen gyilkosság helyszínén gesztenyéből készült figurákat hagy hátra.

A második, Bújócska címet viselő hatrészes évad egy 41 éves nő eltűnésével indul, akiről hamar kiderül, hogy valaki zaklatta.

Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) és Naia Thulin (Danica Curcic) nyomozók visszatérnek, hogy vezessék a nyomozást, és hamarosan egy olyan elkövető nyomára bukkannak, aki egy kegyetlen bújócskával pszichológiai terror alatt tartja áldozatait.

Az ügy rövid időn belül kapcsolatba kerül egy két évvel korábbi, máig megoldatlan tinédzsergyilkossággal. Innen indul igazán a feszültséggel teli nyomozás, miközben a két főszereplő nemcsak a rejtély darabkáit próbálja összerakni, hanem saját, korábbi konfliktusok miatt megromlott viszonyát is igyekszik helyrehozni.

Pszichothriller helyett untató kiber-thrillert kapunk

A Søren Sveistrup népszerű regényén alapuló alkotás elmozdul a klasszikus sorozatgyilkosos formulától a kiber-thriller irányába. Sajnos kevésbé nyújtja azt a csontig hatolóan rettegős atmoszférát, ami az első évadot jellemezte – inkább emlékeztet egy amerikai produkcióra.

Több az akció, több az erőszak, de kevesebb a lélektani mélység.

Danica Curcic és Mikkel Boe Følsgaard párosa között még mindig működik a kémia, és az ő alakításuk az, ami az unalmasabb jeleneteken is átsegíti a nézőt. Merthogy a Bújócskában bizony rengeteg jelenet játszódik monitorok előtt, ahol kódokat, IP-címeket és adatfolyamokat elemez a rendőrség. Ezek a részek – bár a hitelességet szolgálják – vizuálisan kevésbé izgalmasak.