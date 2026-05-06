Már járni sem bír a csontsoványra fogyott tigris a horrorállatkertben − Felkavaró felvételek

Klusovszki Kíra
2026.05.06.
Megdöbbentő felvételek járták be az internetet egy csontsovány szibériai tigrisről, a vadállat állapota országos felháborodást váltott ki. A kommentelők az állatkert hibáztatásába kezdtek, éheztetéssel és állatkínzással vádolva a szervezetet.

Sokkoló képsorokat osztott meg a Chuandong Ökológiai állatkert látogatója a Douyin-on, a TikTok kínai közösségi platformján, a képsorok pillanatok alatt felkavarták közösségi médiát. A felvételen egy végletekig legyengült tigris látható, amint a kimerültségtől tántorogva próbál megmászni egy apróbb emelkedőt, azonban nem sok sikerrel. A nézőket mélységesen felkavarta a látvány, ugyanis jól látható: az állat olyan szinten lesoványodott, hogy bundája alatt szinte kidomborodtak a csontjai. 

Az állatkert egyik gondozója éppen ápolja a veszélyes tigrist.
A tigrisek ösztönei még az évtizedes fogság után is bármikor felülkerekedhetnek a vadállatokon, ezért az állatkert nyújtotta környezetben sincs garancia arra, hogy a ragadozó ne tekintené zsákmánynak vagy fenyegetésnek a gondozót.
  • Sokkoló felvétel járta körbe az internetet egy csontsoványra fogyott szibériai tigrisről.
  • A kommentelők éheztetésre és állatkínzásra gyanakodtak. 
  • Voltak, akik a hatóság kivizsgálását kérték az ügyben, mások a gondozók felelősségre vonását követelték.
  • Az állatkert közleményekben cáfolta a felhozott vádakat, és megmagyarázták a történteket. 

Az állatkert hibája? 

A kommentszekciót azonnal elárasztották a dühös, és értetlenkedő üzenetek, voltak, akik a gondozókat, mások azonban az intézmény vezetését tették felelőssé a látott állapotokért. 

Sokan azt is megkérdőjelezték, hogy az állat kap-e egyáltalán megfelelő mennyiségű, elegendő táplálékot, míg mások egyenesen a hatóságokhoz fordultak, követelve a tigris tartási körülményeinek és egészségi állapotának azonnali kivizsgálását.

Még a felvétel készítője is kommentálta a látottakat; mint írta, a ragadozó láthatóan minden maradék erejét bevetette, hogy felküzdje magát a lejtőn, azt pedig, hogy az állat ilyen állapotban van, egyszerűen szánalmasnak nevezte. 

Remélem, minél több emberhez eljut ez a videó

– írta a megosztott felvételek alá, abban bízva, hogy a nyilvánosság ereje változást hozhat a csontsovány jószág számára. 

Megszólaltak a hatóságok

A népharag, valamint a vírusként terjedő videó után a hatóságok sem maradhattak csendben, közleményt adott ki a város önkormányzata is az esetet érintően. Állításuk szerint a képsorok láttán azonnal ellenőröket küldtek a helyszínre, hogy megvizsgálják, és tisztázzák a történteket

A Longchang Természeti Erőforrások és Tervezési Hivatal munkatársa is megszólalt az ügyben, aki az állat öregkorának tulajdonította a történteket, állítása szerint a közel 16-18 év körüli szibériai tigris jelenlegi állapotát csakis ez indokolhatja. 

A hivatal továbbá azt is hangsúlyozta, hogy a ragadozót néhány évvel ezelőtt mentették ki egy másik helyszínről, és bár a közelmúltban betegséggel küzdött, jelenlegi soványság állapota nem az elhanyagolás eredménye. Az állatkínzásról és éheztetésről szóló vádakat még a gondozók is cáfolták, akik kiemelték, hogy a tigris napi szinten bőséges marhahúst és csirkét kap, azonban egészségüggyi állapota miatt csupán csekély mennyiséget tud elfogyasztani a ragadozó. 

Arra is kitértek, hogy az állatot az eddigi gyógykezelése alatt mindvégig elkülönítve, privát ketrecben tartották, és mivel most engedték ki először a kifutóba, állapota ezért tűnik ennyire megviseltnek.  

Az állatról készült felvételt itt is megnézheted:

@news.com.au The footage was filmed at the Chuandong Ecological Zoo south-western China. A staff member from Longchang Natural Resources and Planning Bureau said the tiger was a Siberian tiger aged between 16 and 18, making it elderly for the species and it had recently been saved after falling ill. They said the animal's health was still poor and denied claims that it had been starved or abused. Adding that keepers were feeding the tiger beef or chicken frames every day, although it was eating only small amounts. #zoo #tiger ♬ i was only temporary - my head is empty

