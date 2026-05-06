Már járni sem bír a csontsoványra fogyott tigris a horrorállatkertben − Felkavaró felvételek

Sokkoló képsorokat osztott meg a Chuandong Ökológiai állatkert látogatója a Douyin-on, a TikTok kínai közösségi platformján, a képsorok pillanatok alatt felkavarták közösségi médiát. A felvételen egy végletekig legyengült tigris látható, amint a kimerültségtől tántorogva próbál megmászni egy apróbb emelkedőt, azonban nem sok sikerrel. A nézőket mélységesen felkavarta a látvány, ugyanis jól látható: az állat olyan szinten lesoványodott, hogy bundája alatt szinte kidomborodtak a csontjai.

A tigrisek ösztönei még az évtizedes fogság után is bármikor felülkerekedhetnek a vadállatokon, ezért az állatkert nyújtotta környezetben sincs garancia arra, hogy a ragadozó ne tekintené zsákmánynak vagy fenyegetésnek a gondozót.

A kommentelők éheztetésre és állatkínzásra gyanakodtak.

Voltak, akik a hatóság kivizsgálását kérték az ügyben, mások a gondozók felelősségre vonását követelték.

Az állatkert közleményekben cáfolta a felhozott vádakat, és megmagyarázták a történteket.

Az állatkert hibája?

A kommentszekciót azonnal elárasztották a dühös, és értetlenkedő üzenetek, voltak, akik a gondozókat, mások azonban az intézmény vezetését tették felelőssé a látott állapotokért.

Sokan azt is megkérdőjelezték, hogy az állat kap-e egyáltalán megfelelő mennyiségű, elegendő táplálékot, míg mások egyenesen a hatóságokhoz fordultak, követelve a tigris tartási körülményeinek és egészségi állapotának azonnali kivizsgálását.

Még a felvétel készítője is kommentálta a látottakat; mint írta, a ragadozó láthatóan minden maradék erejét bevetette, hogy felküzdje magát a lejtőn, azt pedig, hogy az állat ilyen állapotban van, egyszerűen szánalmasnak nevezte.

Remélem, minél több emberhez eljut ez a videó

– írta a megosztott felvételek alá, abban bízva, hogy a nyilvánosság ereje változást hozhat a csontsovány jószág számára.

Megszólaltak a hatóságok

A népharag, valamint a vírusként terjedő videó után a hatóságok sem maradhattak csendben, közleményt adott ki a város önkormányzata is az esetet érintően. Állításuk szerint a képsorok láttán azonnal ellenőröket küldtek a helyszínre, hogy megvizsgálják, és tisztázzák a történteket.

A Longchang Természeti Erőforrások és Tervezési Hivatal munkatársa is megszólalt az ügyben, aki az állat öregkorának tulajdonította a történteket, állítása szerint a közel 16-18 év körüli szibériai tigris jelenlegi állapotát csakis ez indokolhatja.

A hivatal továbbá azt is hangsúlyozta, hogy a ragadozót néhány évvel ezelőtt mentették ki egy másik helyszínről, és bár a közelmúltban betegséggel küzdött, jelenlegi soványság állapota nem az elhanyagolás eredménye. Az állatkínzásról és éheztetésről szóló vádakat még a gondozók is cáfolták, akik kiemelték, hogy a tigris napi szinten bőséges marhahúst és csirkét kap, azonban egészségüggyi állapota miatt csupán csekély mennyiséget tud elfogyasztani a ragadozó.

Arra is kitértek, hogy az állatot az eddigi gyógykezelése alatt mindvégig elkülönítve, privát ketrecben tartották, és mivel most engedték ki először a kifutóba, állapota ezért tűnik ennyire megviseltnek.

