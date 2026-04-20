A Fővárosi Állat- és Növénykert még januárban fogadta be az aranyfejű oroszlánmajmocskát. A magyar Punch túl korán lett elválasztva az anyjától, ezért igényli, hogy odabújhasson valakihez.

Nem is olyan régen az internet kedvence egy Punch nevű kismajom volt, aki a japán Ichikawa város állatkertjében él. A fiatal makákó pár nap alatt világszerte ismert lett: egy plüssjátékhoz való ragaszkodása milliókat hódított meg a közösségi médiában. Most a Fővárosi Állat- és Növénykert tett közzé egy elképesztűen cuki felvételt, a magyar Punchról, azaz egy aranyfejű oroszlánmajmocskáról, aki a dolgozók kezdeti aggodalmai ellenére a hangyászoknál talált biztonságra. 

Aranyfejű oroszlánmajmocska a magyar Punch.
Forrás:  Fővárosi Állat- és Növénykert

Tüneményes a Fővárosi Állat- és Növénykert kismajma, a magyar Punch 

Még régebben írtunk arról, hogy a hangyászaink túlzott érdeklődése nehezítheti a kismajom beilleszkedését új otthonába. Most viszont minden jel arra mutat, hogy a helyzet épp az ellenkezőjére fordult. A kezdeti ismerkedést és pár közös vacsorát követően hamar új mérföldkőhöz érkezett röpdelakóink kapcsolata. Szemfüles látogatóink észrevehetik, hogy a kismajom és a két dolmányos hangyászunk, Moana és Ricardo számos alkalommal, összebújva alszanak. Ez pedig nem csak a majmocska örömére vált, de láthatóan hangyászainknak sem okoz gondot, ők is nagyon élvezik a közös szunyókálásokat.  Feltételezhető, hogy a közeledés oka az, hogy a kismajom túl korán lett elválasztva az anyjától, ezért igényli, hogy odabújhasson valakihez. Szerencsére emberére, vagyis inkább hangyászára talált ebben a helyzetben” − tette közzé az állatkert az alábbi videóval a Facebook-oldalán Közös szundi a Pálmaházban címmel. 

Az elárvult  japán makákóról először januárban adtunk hírt. Később kiderült, a plüssel alvó kismajom, Punch nem is annyira szomorú, inkább keresi a helyét a csapatban, később mémek is készültek róla, sőt, állítólag be is csajozott

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
