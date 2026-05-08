Kim Kardashian legjobb barátja ellenzi, hogy hozzámenjen Lewis Hamiltonhoz a világsztár

Mindössze pár hete tették hivatalossá a kapcsolatukat, mégis mindenki arról beszél már, hogy Kim Kardashian és Lewis Hamilton hamarosan összeházasodhatnak. Állítólag a kapcsolatuk már olyan szintre lépett, hogy bármelyik pillanatban megtörténhet a lánykérés. Bár a rajongók imádják az új álompárt, van egy ember, aki nem repes az örömtől, ha arra gondol, hogy Kim Kardashian negyedszer is megházasodhat. Ő nem más, mint a valóságshow-sztár legjobb barátja.

Lewis Hamilton és Kim kardashian már az esküvőjüket tervezgetik? Az ismerőseik szerint igen

Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata A sztárpár románca egy igazi hollywoodi tündérmese: hosszú évekig csak barátok voltak, majd gyengéd érzéseket kezdtek el egymás iránt érezni.

2026 elején aztán a szikrából láng lett és randevúzgatnak kezdtek egymással.

Februárban a Superbowl egyik páholyában már kettesben jelentek meg, később pedig lefotózták őket, amint egy meghitt étteremben vacsoráztak, majd csókot váltottak.

A románcuk ezután szintet lépett , közösen utazgattak és a szabadidejük nagy részét mindig együtt élvezték.

A márciusi szabadságukat már egy titkos luxushotelben töltötték , később pedig Kim Kardashian elkísérte a Forma-1-es pilótát Tokióba .

Végül április elején egy közös posztban erősítették meg a romantikus pletykákat.

Kevesen tudják, de a valóságshow-sztár már háromszor házasodott és háromszor vált el. Korábban ugyanis kimondta a boldogító igent Damon Thomasnak, Kris Humphriesnek, és Kanye Westnek is. Egyetlen közös pont volt ebben a három házasságban, az hogy mindegyik válással ért véget. Emiatt Kim Kardashian legközelebbi barátja, Jonathan Cheban kijelentette, hogy neki elég volt az esküvőkből és nem támogatja, hogy a barátnője újra oltárhoz álljon. Annak ellenére sem, hogy egyébként kifejezetten kedveli Lewis Hamiltont és a kapcsolatukat.

„Ó, Istenem! Én már nem megyek többet Kim esküvőjére. Már túl vagyok kettőn. Itt az idő abbahagyni. Én szeretnék megálljt parancsolni ennek, még mielőtt elkezdődne. Elismerem, gyönyörű párt alkotnak, és tökéletesen illenek egymáshoz, mint a ying és yang. De elég volt már az esküvőkből" – nyilatkozta óvó szeretettel a férfi. Úgy tűnik, hogy Jonathan szerint a házasság és az ezzel járó kötelezettségek nem valóak Kimnek, és szerinte nincs szükség papírra ahhoz, hogy tudják az emberek, mennyire szeretik egymást.