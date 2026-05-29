Szombat este 18 órakor a Puskás Aréna fog otthont adni az év egyik legnépszerűbb futballeseményének, a Bajnokok Ligája döntőjének. Ez alkalomból aktív- és visszavonult focisták és hírességek sora érkezett a héten a fővárosba, hogy élőben tekintsék meg az exkluzív mérkőzést. Előtte pedig még a rajongók is összefuthatnak velük. Mutatjuk, mivel töltik az idejüket a világsztárok Budapesten.

Mielőtt kezdetét veszi a PSG és az Arsenal vérre menő küzdelme a főváros számtalan rendkívüli eseménynek ad otthont. A Papp László Sportarénában például 2026-ban is megrendezik az Ultimate Champions Legends Tournament nevű focitornát, amelyen legendás visszavonult focisták lépnek majd pályára. Itt lesz Luís Figo, Zlatan Ibrahimovic, Kaká, Cafu, vagy éppen Andrés Iniesta. Közülük Zlatan és Figo már közösen ebédeltek pénteken Budapesten, az Arsenal korábbi ikonja, Thierry Henry pedig csütörtök éjszaka érkezett meg a fővárosba, erről pedig egy Instagram-posztot is megosztott a 24 óráig elérhető sztorijában.

Emellett a Kopaszi-gáton is rendkívüli eseményeknek lehetnek szemtanúi a kilátogatók, ugyanis Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs részvételével kerül megrendezésre a Red Bull Four 2 Score kispályás amatőr futballtorna döntője, ahol a magyar sztárok is pályára lépnek.

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Dominik már csütörtök este hazalátogatott és egy kisebb eseményen elárulta azt is, hogy szerinte a PSG-nek van több esélye a döntő megnyerésére.

