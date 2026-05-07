Kiakad a cukiságmérő: Szoboszlai Dominik és kislánya együtt hintáztak – Fotó

Szoboszlai Dominik szerda este osztott meg egy fotót Instagram-oldalán, amelyen önfeledten hintázik a gyermeke mellett.

Szoboszlai Dominik le sem tagadhatná, mennyire odáig van kislányáért

A szurkolók többnyire a koncentrált, határozott játékost ismerik, aki hétről hétre komoly nyomás alatt teljesít a pályán. Ez a fotó azonban egy sokkal személyesebb oldalát mutatja meg: a szeretetteljes és gondoskodó édesapát, aki a rohanó hétköznapokban is igyekszik időt szakítani a családjára.

A tündéri felvételen Szoboszlai és kislánya egy játszótéren hintázik, és szemmel láthatóan a magyar válogatott csapatkapitánya is legalább annyira élvezi a játékot, mint gyermeke. Az pedig, ahogy néz rá, többet mond minden szónál.

Sok erőt ad neki, ha családja is ott van a lelátón

Nem először tűnik fel a kislánya Szoboszlai Dominik környezetében. Az elmúlt időszakban több alkalommal is lehetett látni, hogy a család elkíséri őt a mérkőzésekre, és az Anfield lelátójáról szurkol neki. A futballista korábban arról is beszélt, mennyit jelent számára szerettei támogatása a fontos meccseken.

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka kislánya tavaly született, és bár féltve óvják magánéletüket, időnként megosztanak egy-egy családi pillanatot a rajongókkal. A baba arcát azonban mindig kitakarják a képeken, és a nevét is titkolják.

