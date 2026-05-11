Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 11., hétfő Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
aggasztó

Döbbenet! A hantavírusos óceánjáró egyik utasa elhagyta a hajót, majd részt vett egy esküvőn

aggasztó esküvő hantavírus óceánjáró
Komáromi Bence
2026.05.11.
Megdöbbentő hírek érkeztek a Hondiusról. A hantavírusos óceánjáró egyik utasa ugyanis egy nappal a karantén bejelentése előtt elhagyta a fedélzetet és elutazott egy esküvőre. A férfi csak utólag tudta meg, hogy mekkora veszélynek tette ki az ismerőseit.

Aggasztó hírek érkeztek az óceánjáróról, amin elterjedt a hantavírus. Kiderült, hogy a Hondiuson utazott egy ismert youtuber is, aki egy nappal a krízishelyzet bejelentése előtt elhagyta a hajót, majd elutazott Törökországba egy esküvőre. A Ruhi Cenet nevű tartalomgyártó utólag értesült csak róla, hogy a hajón karantént rendeltek el, ő pedig több száz kontaktszeméllyel került kapcsolatba az utazása alatt.

Tenerifén kötött ki az MV Hondius óceánjáró, amin hantavírus-fertőzéssel betegedtek meg az utasok.
Tenerifén kötött ki az MV Hondius óceánjáró, amin hantavírus-fertőzéssel betegedtek meg az utasok.
Forrás: Northfoto/eyevine

Mi történt a Hondius fedélzetén?

Ruhi Cenet eddig nem produkálta a hantavírus tüneteit, de önkéntes karanténba vonult

A tartalomgyártó több milliós követőtáborral büszkélkedhet a közösségi médiában, így végig vlogolta az útját, majd azt is, ahogy elhagyta a hajót, hogy Törökországba látogasson egy barátja esküvőjére. Cenet csak utólag értesült arról, hogy mi okozta az utastársai halálát.

„24 napot töltöttem a Hondiuson, és amikor meghalt az első áldozat, akkor csak annyit közöltek velünk, hogy valószínűleg természetes halált halt a férfi. Ezért nem is sejtettem, hogy mekkora kockázatot vállalok, amikor elhagytam a hajót" – kezdte beszámolóját a youtuber. Cenet elmondta azt is, hogy május 3-án Törökországba repült, és nem tartotta be a 12 napos karantént, azonban amint megtudta, hogy mi történt, önként bezárkózott és figyelte, jelentkeznek-e a tünetek. Szerencséje volt, nem kapta el a fertőzést.

„Bárcsak mindenki tudatosabb lett volna a fedélzeten. Nagyon szomorú lettem, amikor megtudtam, hogy sokan csak utólag értesültek a helyzetről. Több utastársam is vígan élte az életét és utazgatott, mit sem sejtve arról, hogy ez mennyira kockázatos" – tette hozzá a tartalomkészítő.

A WHO szakértője, Maria Van Kerkhove nyugalomra intette a járványtól rettegő embereket és kijelentette, hogy olyan vészhelyzettől, mint amit a Covid okozott, nem kell tartani.

„Ez nem a következő Covid-járvány, de súlyos betegség. A legtöbb ember azonban soha nem lesz ennek kitéve. Ez nem egy influenza, nagyon más a terjedése. Jelenleg azonban kontaktkövetést végzünk az utasokon" – zárta sorait a szakértő.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Kikötött Tenerifén a hantavírusos óceánjáró, megkezdődött az utasok evakuálása

A helyiek tiltakozása ellenére vasárnap reggel lehorgonyzott Tenerifén a Hondius nevű holland óceánjáró. A fedélzeten lévő utasokat és a személyzet egy részét járványügyi vizsgálat után, két nap alatt szállítják haza.

Az óceánjárón kitört hantavírus-járvány első áldozata egy ornitológus: így betegedett meg

Az óceánjárón kitört halálos hantavírus-járvány első fertőzöttje Leo Schilperoord holland ornitológus volt. A 70 éves férfi feleségével, a 69 éves Mirjam Schilperoorddal hónapok óta Dél-Amerikában utazgatott, a fertőzést pedig egy argentin hulladéklerakónál kaphatták el.

30 utas szállt le a hantavírus-fertőzött óceánjáróról – A hatóságok versenyt futnak az idővel

Most érkezett a hír, hogy több utas is elhagyta azt a hajót, amelyet az emberről emberre is terjedő hantavírus-fertőzés miatt kikötni sem engednek sehol.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu