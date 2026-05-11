Döbbenet! A hantavírusos óceánjáró egyik utasa elhagyta a hajót, majd részt vett egy esküvőn

Aggasztó hírek érkeztek az óceánjáróról, amin elterjedt a hantavírus. Kiderült, hogy a Hondiuson utazott egy ismert youtuber is, aki egy nappal a krízishelyzet bejelentése előtt elhagyta a hajót, majd elutazott Törökországba egy esküvőre. A Ruhi Cenet nevű tartalomgyártó utólag értesült csak róla, hogy a hajón karantént rendeltek el, ő pedig több száz kontaktszeméllyel került kapcsolatba az utazása alatt.
Mi történt a Hondius fedélzetén?
- A WHO közlése szerint az MV Hondius fedélzetén hantavírus-fertőzés ütötte fel a fejét.
- Három ember vesztette életét, és mindannyian a betegség tüneteit produkálták a haláluk előtt.
- Legalább hét ember fertőződött meg az emberről emberre terjedő Andens-variánssal a hajón.
- Utólag kiderült, hogy több mint 30 utas előbb hagyta el a Hondius fedélzetét, mint kiderült volna, hogy mi okozta a haláleseteket. Köztük volt Ruhi Cenet is.
Ruhi Cenet eddig nem produkálta a hantavírus tüneteit, de önkéntes karanténba vonult
A tartalomgyártó több milliós követőtáborral büszkélkedhet a közösségi médiában, így végig vlogolta az útját, majd azt is, ahogy elhagyta a hajót, hogy Törökországba látogasson egy barátja esküvőjére. Cenet csak utólag értesült arról, hogy mi okozta az utastársai halálát.
„24 napot töltöttem a Hondiuson, és amikor meghalt az első áldozat, akkor csak annyit közöltek velünk, hogy valószínűleg természetes halált halt a férfi. Ezért nem is sejtettem, hogy mekkora kockázatot vállalok, amikor elhagytam a hajót" – kezdte beszámolóját a youtuber. Cenet elmondta azt is, hogy május 3-án Törökországba repült, és nem tartotta be a 12 napos karantént, azonban amint megtudta, hogy mi történt, önként bezárkózott és figyelte, jelentkeznek-e a tünetek. Szerencséje volt, nem kapta el a fertőzést.
„Bárcsak mindenki tudatosabb lett volna a fedélzeten. Nagyon szomorú lettem, amikor megtudtam, hogy sokan csak utólag értesültek a helyzetről. Több utastársam is vígan élte az életét és utazgatott, mit sem sejtve arról, hogy ez mennyira kockázatos" – tette hozzá a tartalomkészítő.
A WHO szakértője, Maria Van Kerkhove nyugalomra intette a járványtól rettegő embereket és kijelentette, hogy olyan vészhelyzettől, mint amit a Covid okozott, nem kell tartani.
„Ez nem a következő Covid-járvány, de súlyos betegség. A legtöbb ember azonban soha nem lesz ennek kitéve. Ez nem egy influenza, nagyon más a terjedése. Jelenleg azonban kontaktkövetést végzünk az utasokon" – zárta sorait a szakértő.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: