Döbbenet! A hantavírusos óceánjáró egyik utasa elhagyta a hajót, majd részt vett egy esküvőn

Aggasztó hírek érkeztek az óceánjáróról, amin elterjedt a hantavírus. Kiderült, hogy a Hondiuson utazott egy ismert youtuber is, aki egy nappal a krízishelyzet bejelentése előtt elhagyta a hajót, majd elutazott Törökországba egy esküvőre. A Ruhi Cenet nevű tartalomgyártó utólag értesült csak róla, hogy a hajón karantént rendeltek el, ő pedig több száz kontaktszeméllyel került kapcsolatba az utazása alatt.

Tenerifén kötött ki az MV Hondius óceánjáró, amin hantavírus-fertőzéssel betegedtek meg az utasok.

Mi történt a Hondius fedélzetén? A WHO közlése szerint az MV Hondius fedélzetén hantavírus-fertőzés ütötte fel a fejét .

. Három ember vesztette életét, és mindannyian a betegség tüneteit produkálták a haláluk előtt.

Legalább hét ember fertőződött meg az emberről emberre terjedő Andens-variánssal a hajón.

Utólag kiderült, hogy több mint 30 utas előbb hagyta el a Hondius fedélzetét, mint kiderült volna, hogy mi okozta a haláleseteket. Köztük volt Ruhi Cenet is.

Ruhi Cenet eddig nem produkálta a hantavírus tüneteit, de önkéntes karanténba vonult

A tartalomgyártó több milliós követőtáborral büszkélkedhet a közösségi médiában, így végig vlogolta az útját, majd azt is, ahogy elhagyta a hajót, hogy Törökországba látogasson egy barátja esküvőjére. Cenet csak utólag értesült arról, hogy mi okozta az utastársai halálát.

„24 napot töltöttem a Hondiuson, és amikor meghalt az első áldozat, akkor csak annyit közöltek velünk, hogy valószínűleg természetes halált halt a férfi. Ezért nem is sejtettem, hogy mekkora kockázatot vállalok, amikor elhagytam a hajót" – kezdte beszámolóját a youtuber. Cenet elmondta azt is, hogy május 3-án Törökországba repült, és nem tartotta be a 12 napos karantént, azonban amint megtudta, hogy mi történt, önként bezárkózott és figyelte, jelentkeznek-e a tünetek. Szerencséje volt, nem kapta el a fertőzést.

„Bárcsak mindenki tudatosabb lett volna a fedélzeten. Nagyon szomorú lettem, amikor megtudtam, hogy sokan csak utólag értesültek a helyzetről. Több utastársam is vígan élte az életét és utazgatott, mit sem sejtve arról, hogy ez mennyira kockázatos" – tette hozzá a tartalomkészítő.