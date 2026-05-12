Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 12., kedd Pongrác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
betegség

Mi jöhet még? A hantavírus után most a norovírus fertőzte meg egy óceánjáró 102 utasát

betegség norovírus óceánjáró fertőzés
Komáromi Bence
2026.05.12.
Több mint 100 ember dőlt ki egy luxushajó fedélzetén, miután elkapták a gyomorrontással járó betegséget. A norovírussal fertőzött óceánjáró éppen egy karibi utazás kellős közepén volt, amikor az utasok megfertőződtek.

Újabb luxushajó került válságos helyzetbe egy betegség kitörése miatt. A hantavírussal fertőzött Hondius incidense után néhány nappal ugyanis a karib-térség egyik óceánjárója, a Caribbean Princess került orvosi vészhelyzetbe. Az utasok egy jelentős része ugyanis elkapta a norovírust. Mutatjuk a részleteket!

Az MV Hondius után újabb luxushajó került nehéz helyzetbe: a Caribbean Princess fedélzetén több mint 100 utas kapta el a norovírust
Az MV Hondius után újabb luxushajó került nehéz helyzetbe: a Caribbean Princess fedélzetén több mint 100 utas kapta el a norovírust
Forrás: AFP

Mi az a norovírus?

  • Egy rendkívül fertőző vírusról van szó, amely heves, hirtelen fellépő gyomorproblémákat okoz.
  • Vezető tünetei közé tartozik a csillapíthatatlan hányás és hasmenés.
  • Leginkább szennyezett ételekkel és vízzel terjedhet.
  • Gyors lefolyású, 1-3 nap alatt elmúlnak a tünetek, azonban a kiszáradás veszélye miatt a csecsemőkre és az idősekre különösen veszélyes lehet.

A norovírus-fertőzés miatt szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be a Caribbean Princess fedélzetén

Külföldi lapértesülések szerint a fertőzött hajó csütörtökön jelezte a járványügyi hatóságoknak, hogy norovírus-fertőzés tört ki a hajón. A jelentés szerint a hajó 3116 utassal és 13 fős legénységgel kezdte meg a 21 napos útját április 28-án, azonban május 7-én 102-en ágynak dőltek a betegség hatására. Bár a norovírus tünetei sok kellemetlen pillanatot okoznak az utasoknak, a NBC beszámolója szerint a hajón nem uralkodott el a pánik és néhány nap alatt visszatért az élet a rendes kerékvágásba. Ehhez pedig semmi másra nem volt szükség, mint a gyors és egyszerű biztonsági előírások betartására.

A Caribbean Princess fedélzetét a fertőzés diagnosztizálása után azonnal átfertőtlenítették, ezután néhány apró módosítást eszközöltek a közös terekben és az étkezések terén. A beteg utasokat elkülönítették a többiektől, a svédasztalos étkezéseket pedig ideiglenesen felfüggesztették. Jelenleg a vendégek nem szedhetnek maguknak, hanem a személyzet szolgálja fel nekik az ételeket, valamint a megtisztított evőeszközöket is. Ezen felül a vizesblokkokban fertőtlenítőszer-adagolókat helyeztek ki, hogy az utasok maguk is odafigyelhessenek a biztonságra. Ennek hála a hajó a fertőtlenítés után azonnal folytathatta az útját.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Döbbenet! A hantavírusos óceánjáró egyik utasa elhagyta a hajót, majd részt vett egy esküvőn

A hantavírusos óceánjáró egyik utasa ugyanis egy nappal a karantén bejelentése előtt elhagyta a fedélzetet és elutazott egy esküvőre. A férfi csak utólag tudta meg, hogy mekkora veszélynek tette ki az ismerőseit.

Kikötött Tenerifén a hantavírusos óceánjáró, megkezdődött az utasok evakuálása

A helyiek tiltakozása ellenére vasárnap reggel lehorgonyzott Tenerifén a Hondius nevű holland óceánjáró. A fedélzeten lévő utasokat és a személyzet egy részét járványügyi vizsgálat után, két nap alatt szállítják haza.

Új pandémia van kitörőben? Már egy repülőn is megjelent a hantavírus

Karanténba helyezték a holland KLM légitársaság utaskísérőjét, aki egy fertőzött utast szállító gépen dolgozott.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu