Mi jöhet még? A hantavírus után most a norovírus fertőzte meg egy óceánjáró 102 utasát

Újabb luxushajó került válságos helyzetbe egy betegség kitörése miatt. A hantavírussal fertőzött Hondius incidense után néhány nappal ugyanis a karib-térség egyik óceánjárója, a Caribbean Princess került orvosi vészhelyzetbe. Az utasok egy jelentős része ugyanis elkapta a norovírust. Mutatjuk a részleteket!

Az MV Hondius után újabb luxushajó került nehéz helyzetbe: a Caribbean Princess fedélzetén több mint 100 utas kapta el a norovírust

Forrás: AFP

Mi az a norovírus? Egy rendkívül fertőző vírusról van szó, amely heves, hirtelen fellépő gyomorproblémákat okoz.

Vezető tünetei közé tartozik a csillapíthatatlan hányás és hasmenés.

Leginkább szennyezett ételekkel és vízzel terjedhet.

Gyors lefolyású, 1-3 nap alatt elmúlnak a tünetek, azonban a kiszáradás veszélye miatt a csecsemőkre és az idősekre különösen veszélyes lehet.

A norovírus-fertőzés miatt szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be a Caribbean Princess fedélzetén

Külföldi lapértesülések szerint a fertőzött hajó csütörtökön jelezte a járványügyi hatóságoknak, hogy norovírus-fertőzés tört ki a hajón. A jelentés szerint a hajó 3116 utassal és 13 fős legénységgel kezdte meg a 21 napos útját április 28-án, azonban május 7-én 102-en ágynak dőltek a betegség hatására. Bár a norovírus tünetei sok kellemetlen pillanatot okoznak az utasoknak, a NBC beszámolója szerint a hajón nem uralkodott el a pánik és néhány nap alatt visszatért az élet a rendes kerékvágásba. Ehhez pedig semmi másra nem volt szükség, mint a gyors és egyszerű biztonsági előírások betartására.

A Caribbean Princess fedélzetét a fertőzés diagnosztizálása után azonnal átfertőtlenítették, ezután néhány apró módosítást eszközöltek a közös terekben és az étkezések terén. A beteg utasokat elkülönítették a többiektől, a svédasztalos étkezéseket pedig ideiglenesen felfüggesztették. Jelenleg a vendégek nem szedhetnek maguknak, hanem a személyzet szolgálja fel nekik az ételeket, valamint a megtisztított evőeszközöket is. Ezen felül a vizesblokkokban fertőtlenítőszer-adagolókat helyeztek ki, hogy az utasok maguk is odafigyelhessenek a biztonságra. Ennek hála a hajó a fertőtlenítés után azonnal folytathatta az útját.

