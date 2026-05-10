2026. máj. 10., vasárnap

Az anyaméhből félig kiemelve műtötték meg a 25 hetes magzatot - Elképesztő orvosi bravúr

Nagy Kata
2026.05.10.
Néha a legmerészebb döntések hozzák a legelképesztőbb sikereket. Kaliforniába egy magzat életmentő műtétére került sor még a születése előtt, az eredmény pedig valódi orvosi bravúrnak számít.

Egy különleges és rendkívül kockázatos orvosi beavatkozásról számoltak be nemrégiben: Floridában egy még meg nem született, mindössze 25 hetes magzaton hajtottak végre életmentő műtétet. 

Elképesztő életmentő műtétet hajtottak végre egy kaliforniai kisbabán. 
Életmentő műtét az anyaméhben 

  • Egy valóságos orvosi csoda történt tavaly Kaliforniában. 
  • Egy tüdőbetegségben szenvedő magzatot úgy operáltak meg, hogy még félig az anyaméhben volt. 
  • A műtétet követően az édesanya zavartalanul folytathatta a terhességet. 

Nap mint nap találkozunk elképesztő történetekkel, amelyek előtt sok esetben még a szakemberek is értetlenül állnak. Ilyen például a fejüknél összenőtt ikerlányok esete, akiknek nem jósoltak nagy jövőt, de azóta is boldogan éltek, vagy a 17 éves fiú sztorija, aki egy műtét után számára idegen nyelven kezdett el beszélni. De hallani olyan esetekről is, amikor az orvosok olyan csodával felérő bravúrt hajtottak végre, amire alig pár százalék esély volt, mint a disznószív beültetése, vagy a halott anya méhében kihordott gyermek története. Hasonlóan elképesztő dolog történt meg Kaliforniában is, amikor is egy 25 hetes magzatot operáltak meg. 

Az eset azért is figyelemre méltó, mert a műtét során a babát részben kiemelték az anyaméhből, miközben a méhlepényen keresztül továbbra is biztosították számára az oxigént és a tápanyagokat.

A beavatkozásra azért volt szükség, mert a magzat egy rendkívül ritka és súlyos fejlődési rendellenességben szenvedett: az úgynevezett veleszületett magas légúti elzáródás szindróma (CHAOS) során a légcső elzáródik, így a tüdőben termelődő folyadék nem tud távozni. Ennek következtében a tüdő rendellenesen megnagyobbodik és összenyomja a szívet, ami súlyosan akadályozza annak működését. 

Kezelés nélkül ez az állapot szinte minden esetben halálos kimenetelű, ráadásul rendkívül ritka, nagyjából ötvenezer terhességből egyet érint.

Az orvosok eredetileg egy későbbi, a szüléshez közelebb eső időpontban alkalmazott speciális eljárást terveztek, azonban nem volt lehetőség kivárni a terhesség végét, mert a magzat állapota gyorsan romlott volna, és fennállt a veszélye annak, hogy még a születés előtt meghal. Ezért  úgy döntöttek, hogy a beavatkozást jóval korábban, már a terhesség közepén elvégzik. A műtét során az orvosok részben kiemelték a magzatot az anyaméhből, majd megpróbálták megszüntetni a légcsőben kialakult akadályt. Ez rendkívüli precizitást igénylő eljárás, hiszen egyszerre kellett megőrizni a magzat stabil állapotát és elhárítani az életveszélyes problémát.

A műtét sikeresnek bizonyult: a baba életben maradt, bár koraszülöttként jött világra és hosszabb ideig kórházi ellátásra szorult. 

A későbbiekben további beavatkozásokra is szükség lehet, például a légutak végleges helyreállítása érdekében, de az első és legkritikusabb lépést sikerült megtenni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
