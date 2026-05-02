Így ne légy az iroda páriája! − 5 idegesítő szokás, miért utálnak a kollégáid

Természetes, hogy igyekszünk jóban lenni munkatársainkkal, azonban néhány bosszantó szokással akaratlanul is megutáltatjuk magunkat a többiekkel. A békés, gyümölcsöző munka érdekében összeszedtük minden idegesítő kolléga 5 jellemző szokását, amivel instant agyára megyünk mindenkinek. Lássuk hát, mit ne csináljunk, hacsak nem az irodai pária szerepére ácsingózunk!

Ne mi legyünk az idegesítő kolléga, akit mindenki kerül.

Mivel idegesítenek a kollégák? Sok idegesítő kolléga nem önszántából, hanem régi beidegződésből követ bizonyos szokásokat.

Hogyha egy munkatárs viselkedése zavar, kiközösítés helyett az értő kommunikáció a megoldás.

Idegesítő kollégák szokásai, amik az őrületbe kergetnek

Irodai élet fő szabálya: élni és élni hagyni. Nem kell mindenkivel örök barátságot kötni vérszerződéssel és csuklóra forrasztott karkötővel, de a normális kollegiális viszony fenntartása elvárható. Épp ezért fontos elkerülni az idegesítő szokásokat.

Ember légy, ne szobanövény!

Ha bizonyos emberek országot alapítanának, antiszocializmus lenne az államformája! Ők azok a munkatársak, akik minden csapatépítőt kihagynak, egész nap fülessel körmölnek. Hangjukat szökőévente halljuk, ha nevük nem lenne rajta a belső levelezésen, valószínűleg azt sem tudnánk. Legyünk azonban akármilyen introvertáltak, rettenetes taktika, ha senkivel nem kommunikálunk, mivel ez azt sugallja, hogy felsőbbrendűnek tartjuk magunkat a többieknél. Ha mi nem érdeklődünk a többiek iránt, miért is várnánk el, hogy foglalkozzanak velünk?

Az a bizonyos kérdés a meeting végén…

Ne legyenek illúzióink: senki nem szereti a meetingeket. Sokszor értékes munkaidő megy el olyan kérdések megvitatására, amit jószerivel egy e-mailben meg lehetne beszélni. Ezek a nap, illetve hétindítónak szánt események inkább lassítják a folyamatokat, és sokszor olyan unalmasak, hogy kis híján éber kóma állapotába kerülünk. (Persze tisztelet a kivételnek.) Amikor már azt hinnénk, hogy végre mehetünk dolgunkra, akkor egy idegesítő kolléga mindig feltesz egy utolsó kérdést, ami további negyed órát vesz igénybe.

Hacsak nem közérdekű a kérdés, mindenkinek szívességet teszünk vele, ha egyszerűen írunk róla egy e-mailt.

Büdös ételek, rumli, ápolatlanság

Amikor közös térben, például nyitott irodában dolgozunk másokkal, nem tehetjük meg, hogy nem adunk magunkra. Alapvetés, hogy rendet és tisztaságot tartunk az asztalunkon, de személyes higiéniánkra is ügyeljünk. Mosdatlan, áporodott testszag, naftalinszagú ruhák, kellemetlen lehelet úgy hat a kollégákra, mint kemotox az árvaszúnyogra. Ugyanez vonatkozik az erős szagú ételekre, mint a hal, pálpusztai, vagy a tejföllel elkevert mustáros csirke. (Utóbbiak még a közös étkezőben is meredek választások.)