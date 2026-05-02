Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
munkahely

Így ne légy az iroda páriája! − 5 idegesítő szokás, miért utálnak a kollégáid

munkahely kolléga idegesítő
Bába Dorottya
2026.05.02.
Ahhoz, hogy jó viszonyt ápoljunk munkatársainkkal, nekünk is tenni kell. Hoztunk 5 olyan szokást, amikkel magunkra aggatjuk az „idegesítő kolléga” billogot.

Természetes, hogy igyekszünk jóban lenni munkatársainkkal, azonban néhány bosszantó szokással akaratlanul is megutáltatjuk magunkat a többiekkel. A békés, gyümölcsöző munka érdekében összeszedtük minden idegesítő kolléga 5 jellemző szokását, amivel instant agyára megyünk mindenkinek. Lássuk hát, mit ne csináljunk, hacsak nem az irodai pária szerepére ácsingózunk!

Idegesítő kolléga bosszantó szokásai
Ne mi legyünk az idegesítő kolléga, akit mindenki kerül.
Forrás: Shutterstock

Mivel idegesítenek a kollégák?

  • Sok idegesítő kolléga nem önszántából, hanem régi beidegződésből követ bizonyos szokásokat.
  • Hogyha egy munkatárs viselkedése zavar, kiközösítés helyett az értő kommunikáció a megoldás.

Idegesítő kollégák szokásai, amik az őrületbe kergetnek

Irodai élet fő szabálya: élni és élni hagyni. Nem kell mindenkivel örök barátságot kötni vérszerződéssel és csuklóra forrasztott karkötővel, de a normális kollegiális viszony fenntartása elvárható. Épp ezért fontos elkerülni az idegesítő szokásokat.

Ember légy, ne szobanövény!

Ha bizonyos emberek országot alapítanának, antiszocializmus lenne az államformája! Ők azok a munkatársak, akik minden csapatépítőt kihagynak, egész nap fülessel körmölnek. Hangjukat szökőévente halljuk, ha nevük nem lenne rajta a belső levelezésen, valószínűleg azt sem tudnánk. Legyünk azonban akármilyen introvertáltak, rettenetes taktika, ha senkivel nem kommunikálunk, mivel ez azt sugallja, hogy felsőbbrendűnek tartjuk magunkat a többieknél. Ha mi nem érdeklődünk a többiek iránt, miért is várnánk el, hogy foglalkozzanak velünk?

Az a bizonyos kérdés a meeting végén…

Ne legyenek illúzióink: senki nem szereti a meetingeket. Sokszor értékes munkaidő megy el olyan kérdések megvitatására, amit jószerivel egy e-mailben meg lehetne beszélni. Ezek a nap, illetve hétindítónak szánt események inkább lassítják a folyamatokat, és sokszor olyan unalmasak, hogy kis híján éber kóma állapotába kerülünk. (Persze tisztelet a kivételnek.) Amikor már azt hinnénk, hogy végre mehetünk dolgunkra, akkor egy idegesítő kolléga mindig feltesz egy utolsó kérdést, ami további negyed órát vesz igénybe.

Hacsak nem közérdekű a kérdés, mindenkinek szívességet teszünk vele, ha egyszerűen írunk róla egy e-mailt.

Büdös ételek, rumli, ápolatlanság

Amikor közös térben, például nyitott irodában dolgozunk másokkal, nem tehetjük meg, hogy nem adunk magunkra. Alapvetés, hogy rendet és tisztaságot tartunk az asztalunkon, de személyes higiéniánkra is ügyeljünk. Mosdatlan, áporodott testszag, naftalinszagú ruhák, kellemetlen lehelet úgy hat a kollégákra, mint kemotox az árvaszúnyogra. Ugyanez vonatkozik az erős szagú ételekre, mint a hal, pálpusztai, vagy a tejföllel elkevert mustáros csirke. (Utóbbiak még a közös étkezőben is meredek választások.)

Csavard le a decibelt, avagy beszélj halkan

Nincs is kellemesebb annál, mint amikor békésen végeznénk a dolgunkat, mégis „aláfestő zenét” szolgáltat egy kolléga, akinek halaszthatatlanul el kell újságolnia élete legapróbb eseményeit is. Jellemzően a nagy hangú kollégák egyben a legszószátyárabbak, akiknek feladatai sem kötöttek, így egész nap élvezhetjük műsorát. Természetes, hogy beszélgetünk másokkal az irodában, de azt tegyük olyan hangerővel, amivel nem zavarjuk a többieket

Kritika és állandó panaszkodás

Minden irodában van egy örök elégedetlen, aki szinte mindent és mindenkit leszól, lehetetlen megfelelni kényes elvárásainak. Ne csodálkozzunk, ha kerülik a társaságunkat, ha még a kákán is csomót keresünk, kritikánkkal megbántunk másokat. Persze ha felfedezünk egy hibát, azonnal jelezzük, viszont csak azért hogy nekünk legyen igazunk, ne álljunk bele mindenbe. Senki sem szereti a főnökösödő kollégákat. Ez az attitűd ugyanis fellengzősségre, tanulás és önkritika hiányára utal, amit egy közösségben sem szeretnek.

A jó munkahelyi légkör megteremtéséért te is tehetsz. Íme pár cikk a témában:

„Majd, ha lesz kedvem" − A microshifting a Z generáció által preferált új munkarend

A microshiftingben van logika, de nem mindegy, milyen munkakörben valósul meg.

4 kérdés, amit mindenképpen tegyél fel magadnak munkahelyváltás előtt

Sokféle tényezőtől függ, hogy a végső döntést mi alapján hozzuk meg, de mindenképpen érdemes mérlegelni. Ezeket a kérdéseket mindig tedd fel, mielőtt rábólintasz a munkahelyváltásra!

Felhúzott a főnök? Ne mérgelődj, inkább bosszuld meg produktívan!

A főnököd megint lehetetlent kér, te pedig legszívesebben azonnal felmondanál? Várj még a drámai távozással! A düh ugyanis a leghatékonyabb karrier-üzemanyag, ha tudod, hogyan használd.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu