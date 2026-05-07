2026. máj. 7., csütörtök

Ezt az apró reakciót nézd, ha tudni akarod, figyel-e rád a partnered: azonnal lebuktatja

Jónás Ágnes
2026.05.07.
Elgondolkodtál már azon, vajon a beszélgetőpartnered valóban figyel-e rád? Egy új kutatás szerint érdemes ezt az aprócska idegrendszeri reakció figyelni, és kiderül, hogy színlel-e vagy sem.

Létezik egy apró jel, ami rengeteget elmond partnerünk gondolatairól. Amennyiben kíváncsi vagy rá, hogy színlel-e, vagy őszinte érdeklődéssel figyel rád, görgess lejjebb, hogy megismerd a legtitkosabb idegrendszeri reakciót, ami leleplezheti őt. 

Tényleg őszintén figyel rád? Vagy csak meghallgat? Létezik egy idegrendszeri reakció, ami a te jolly jokered lesz ennek kiderítésében!
Idegrendszeri reakció: kideríti, figyelnek-e rád

  • Létezik egyetlen idegrendszeri reakció, ami többet árulhat el a figyelemről és az érdeklődésről, mint hinnéd
  • Egy friss kutatás szerint az agy tudatosan visszafogja ezt a reflexet, amikor fontos információkra koncentrálunk.
  • A testbeszéd más apró jelei együtt még pontosabban leleplezhetik a valódi érdeklődést

Szemreakciókat vizsgáltak a kutatók

A montreali Concordia Egyetem szakemberei rávilágítottak, hogy a hallgatóság pislogási száma látványosan visszaesik az intenzív koncentráció alatt. Ez különösen igaz akkor, ha a külső zajok miatt megterhelőbbé válik a beszéd értelmezése. A Trends in Hearing szaklapban publikált kutatás során 49 alany reakcióit elemezték, miközben különféle hallás utáni feladatokat végeztettek velük. A szakértők a környezeti zajszintet és a megvilágítást is folyton változtatták, hogy kiszűrjék a befolyásoló tényezőket. 

A megfigyelések teljes mértékben igazolták, hogy a beszéd elhangzásakor a résztvevők ritkábban hunyták le a szemüket, vagyis kevesebbszer pislogtak. 

 

A szemünk valóban mindent elárul. A homloklebeny és a figyelemért felelős agyi területek képesek felülbírálni a pislogási alapritmust.
A pislogás és a koncentráció kapcsolata

A fények, pontosabban a fényerősség változása nem befolyásolta nagy mértékben az eredményeket, és az is bebizonyosodott, hogy a pislogásnak nevezett apró idegrendszeri reakciót nem fizikai fáradtság idézi elő. Pénélope Coupal pszichológus szerint egyáltalán nem véletlenül pislog az ember. 

„Az agyunk tudatosan mérsékli ezt a reflexszerű szemmozgást, amikor lényeges információkhoz jutunk. Ennek oka, hogy minden egyes szemhunyás egyfajta pillanatnyi kiesést jelent a látásban/ az észlelésben. Hogy ne maradjunk le az információról, a szervezetünk „szünetelteti” ezt a funkciót.

A kutatók bíznak abban, hogy a jövőben a pislogások segítségével mérhetővé válik a szellemi leterheltség is, illetve hogy sikerül végre feltárni, pontosan mennyi információtól esünk el egy-egy szemvillanás alatt.

Azért ne torkolld le rögtön a párod, ha mer néhányat pislogni, miközben elmeséled neki a napodat, és ne is kérdezgesd folyton az érzéseiről. Tudod, a száraz szem, a kontaktlencse vagy a szemfáradtság is okozhatja. A valódi érdeklődést a ritkuló pislogás mellett például a feléd forduló testhelyzet vagy a tágabb pupillák erősíthetik meg. 

